Türkiye'den en güzel kır evi mutfakları

Bu gün mutfak dekorasyonlarına yakından bakıp, kır evi ve köy evi mutfaklarının tüm inceliklerini yakından inceliyoruz. Günümüzde modern ve klasik mutfakların yanında kır evi mutfakları ve geleneksel köy evi mutfak dekorasyonları da yapılmaktadır. Modern evlerin mutfakları ev sahiplerinin isteğine göre köy evi veya kır evi konseptine göre dekore edilmektedir. Modern ev dekorasyonu içinde parlayan bir inci gibi duran ve ev halkının özlem duyduğu konsepte sahip olan kır evi mutfakları baştan sona hem doğal özellikleri hem de klasikleşmiş mutfak görüntülerinden uzak olarak insanlara huzur vermektedir. Ev hanımları, özlem duydukları kır havasını, köy yaşamının izlerini taşıyan odaları ve mutfakları kendi evlerinde özel tasarımlar ile dekore ettirerek kır evi mutfağının tadını çıkarıyorlar. Birlikte Türkiye'de yer alan kır evi mutfaklarını inceleyerek evimizde bir kır evi mutfağı oluşturmak için nelere dikkat etmemiz gerektiğini görelim.
Ülkemiz insanı şehir merkezleri dışında kırsal alanlarda yaşayan bir nüfusu oluşturduğu için kır evleri de oldukça fazla sayıdadır. Kırsal alanda yaşayan insanlar evlerini bulundukları bölgenin özelliklerine göre dekore ettiriyorlar. Resimde yer alan ve her açıdan baktığınızda kırsal özellikleri ön plana çıkan mutfak örneğinde olduğu gibi evinizi kırsal sembollerle dekore ederek kır evi, mutfağına sahip olabilirsiniz.
Modern ve ankastre mutfaklarında genel olarak depolama ve muhafaza alanı olarak mutfak dolapları kullanılır. Ancak kır evi mutfaklarında bu durum çok farklı tezahür eder. Örnek kır evi mutfağında olduğu gibi modern dolaplar yerine raf sistemleri kullanılmaktadır. Bütün ihtiyaçlar bu mutfak rafları üzerinden karşılanır. Kır evlerinin ve köy evlerinin bir diğer özelliği de tavana asılı olan sepet ve kafesler içine yerleştirilmiş olan kuru meyve ve sebzelerdir. Örnek mutfakta da bu durum söz konusudur.
Özgün kır evi mutfakları gibi modern kır evi mutfağı dekorasyonları da yapılmaktadır. Örnek resimde yer alan ve modern bir kır evinin modern mutfağı olarak sade bir şekilde ahşaplar kullanılarak dekore edilmiş. Ahşap bir kır evinin ahşap yoğunluklu mutfağı ev sahiplerinin istediği gibi doğal olarak dekore edilmiş ve kır evine özgü bir görünüme sahip olmuş.
Kır evi ve köy evlerinin geleneksel bir diğer özelliği de ahşapların çok yoğun kullanılmasıdır. Örnek resimde bir kır evinin ahşap mutfağının farklı mimarisini ve farklı kırsal özelliklerini görüyorsunuz. Zemin tamamen modern bir şekilde ahşap ile kaplanmış, kiriş ve taşıyıcı kolonlar da doğal ağaçlar ile yapılarak kırsal özellikler en üst düzeyde ön plana çıkarılmış.
Ahşap bir çiftlik evinin bütün odaları ahşap malzeme ile yapılmış ve mutfağı da doğal bir görünüme sahip olmuş. Kır evinin doğal özelliklerinin tamamına sahip olan bu mutfak sadece mutfak tezgahı ile dekore edilmiş. Bir kuzineli soba il ehem ısıtma sağlanmış hem de kuzinesi ile yemeklerin doğal ateşte ve fırında pişirilmesine olanak sağlanmış.
Günümüzde arazi üzerine doğal kır evi inşa edildiği gibi resimde yer alan modern kır evleri de inşa edilmektedir. Resimde yer alan mutfak tamamen kır evinden bağımsız bir şekilde modern bir mutfak düşüncesi üzerine dekore edilmiş, açık mutfak şeklide dekore edilerek salon ile birlikte bir yaşam alanı oluşturması sağlanmış. taş duvarlar ve ahşap taşıyıcılar içinde modern bir mutfak dizayn edilerek kır evinin görselliğine katkı da bulunulmuş.