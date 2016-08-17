Türkiye'den en güzel kır evi mutfakları

Bu gün mutfak dekorasyonlarına yakından bakıp, kır evi ve köy evi mutfaklarının tüm inceliklerini yakından inceliyoruz. Günümüzde modern ve klasik mutfakların yanında kır evi mutfakları ve geleneksel köy evi mutfak dekorasyonları da yapılmaktadır. Modern evlerin mutfakları ev sahiplerinin isteğine göre köy evi veya kır evi konseptine göre dekore edilmektedir. Modern ev dekorasyonu içinde parlayan bir inci gibi duran ve ev halkının özlem duyduğu konsepte sahip olan kır evi mutfakları baştan sona hem doğal özellikleri hem de klasikleşmiş mutfak görüntülerinden uzak olarak insanlara huzur vermektedir. Ev hanımları, özlem duydukları kır havasını, köy yaşamının izlerini taşıyan odaları ve mutfakları kendi evlerinde özel tasarımlar ile dekore ettirerek kır evi mutfağının tadını çıkarıyorlar. Birlikte Türkiye'de yer alan kır evi mutfaklarını inceleyerek evimizde bir kır evi mutfağı oluşturmak için nelere dikkat etmemiz gerektiğini görelim.