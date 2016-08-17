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Türkiye'den en güzel kır evi mutfakları

umit atdağ umit atdağ
Kemal açar, AÇAR MOBİLYA DEKORASYON AÇAR MOBİLYA DEKORASYON Kırsal Mutfak
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Bu gün mutfak dekorasyonlarına yakından bakıp, kır evi ve köy evi mutfaklarının tüm inceliklerini yakından inceliyoruz.  Günümüzde modern ve klasik mutfakların yanında kır evi mutfakları ve geleneksel köy evi mutfak dekorasyonları da yapılmaktadır. Modern evlerin mutfakları ev sahiplerinin isteğine göre köy evi veya kır evi konseptine göre dekore edilmektedir.  Modern ev dekorasyonu içinde parlayan bir inci gibi duran ve ev halkının özlem duyduğu konsepte sahip olan kır evi mutfakları baştan sona hem doğal özellikleri hem de klasikleşmiş  mutfak görüntülerinden uzak olarak insanlara huzur vermektedir. Ev hanımları, özlem duydukları kır havasını, köy yaşamının izlerini taşıyan odaları ve mutfakları kendi evlerinde özel tasarımlar ile dekore ettirerek kır evi mutfağının tadını çıkarıyorlar. Birlikte Türkiye'de yer alan kır evi mutfaklarını inceleyerek evimizde bir kır evi mutfağı oluşturmak için nelere dikkat etmemiz gerektiğini görelim.

Kır evi mutfağı

Provence Villa in İstanbul, Orkun Indere Interiors Orkun Indere Interiors Kırsal Mutfak
Orkun Indere Interiors

Provence Villa in İstanbul

Orkun Indere Interiors
Orkun Indere Interiors
Orkun Indere Interiors

Ülkemiz insanı şehir merkezleri dışında kırsal alanlarda yaşayan bir nüfusu oluşturduğu için kır evleri de oldukça fazla sayıdadır. Kırsal alanda yaşayan insanlar evlerini bulundukları bölgenin özelliklerine göre dekore ettiriyorlar. Resimde yer alan ve her açıdan baktığınızda  kırsal özellikleri ön plana çıkan mutfak örneğinde olduğu gibi  evinizi kırsal sembollerle dekore ederek kır evi, mutfağına sahip olabilirsiniz.

Görsel ve doğal

Kemal açar, AÇAR MOBİLYA DEKORASYON AÇAR MOBİLYA DEKORASYON Kırsal Mutfak
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

Kemal açar

AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

Modern ve ankastre mutfaklarında genel olarak depolama ve muhafaza alanı olarak mutfak dolapları kullanılır. Ancak  kır evi mutfaklarında bu durum çok farklı tezahür eder. Örnek kır evi mutfağında olduğu gibi modern dolaplar yerine raf sistemleri kullanılmaktadır. Bütün ihtiyaçlar bu mutfak rafları üzerinden karşılanır. Kır evlerinin ve köy evlerinin bir diğer özelliği de tavana asılı olan sepet ve kafesler içine yerleştirilmiş olan kuru meyve ve sebzelerdir. Örnek mutfakta da bu durum söz konusudur.

Modern kır mutfakları

Nilgun & Turgut Alibabaoglu, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Nilgun & Turgut Alibabaoglu

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Özgün kır evi mutfakları gibi modern kır evi mutfağı dekorasyonları da yapılmaktadır. Örnek resimde yer alan ve modern bir kır evinin  modern mutfağı olarak sade bir şekilde ahşaplar kullanılarak dekore edilmiş. Ahşap bir kır evinin ahşap yoğunluklu mutfağı ev sahiplerinin istediği gibi doğal olarak dekore edilmiş ve kır evine özgü  bir görünüme sahip olmuş.

Ahşap mutfak

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Kır evi ve köy evlerinin geleneksel bir diğer özelliği de  ahşapların çok yoğun kullanılmasıdır. Örnek resimde   bir kır evinin ahşap mutfağının farklı mimarisini ve farklı kırsal özelliklerini görüyorsunuz. Zemin tamamen modern bir şekilde ahşap ile kaplanmış,  kiriş ve taşıyıcı kolonlar da doğal ağaçlar ile yapılarak  kırsal özellikler en üst düzeyde ön plana çıkarılmış.

Ahşap mutfaklar

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Kırsal Mutfak
Kuloğlu Orman Ürünleri

AHSB – AHŞAP EV MODEL B

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Ahşap bir çiftlik evinin bütün odaları ahşap malzeme ile yapılmış ve mutfağı da doğal bir görünüme sahip olmuş. Kır evinin doğal özelliklerinin tamamına sahip olan bu mutfak  sadece mutfak tezgahı ile dekore edilmiş. Bir kuzineli soba il ehem ısıtma sağlanmış hem de kuzinesi ile yemeklerin doğal ateşte ve fırında pişirilmesine olanak sağlanmış.

Modern kır evi mutfakları

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK Akdeniz Mutfak Taş Beyaz beyaz zemin,epoksi,taş duvar,sade,ahşap tavan,alaçatı,çeşme,reisdere,minimal,izmir
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ

İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK

Günümüzde arazi üzerine doğal kır evi inşa edildiği gibi resimde yer alan modern kır evleri de inşa edilmektedir. Resimde yer alan mutfak tamamen kır evinden bağımsız bir şekilde modern bir mutfak düşüncesi üzerine dekore edilmiş,  açık mutfak şeklide dekore edilerek salon ile birlikte bir yaşam alanı oluşturması sağlanmış. taş duvarlar ve ahşap taşıyıcılar içinde modern bir  mutfak dizayn edilerek kır evinin görselliğine katkı da bulunulmuş.

Göz kamaştıran bir mutfak
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