Bu salonlarda huzur garantisi var

Salonlarımız evlerimizde en çok vakit geçirdiğimiz, ailemizle bir arda olduğumuz ve misafirlerimizi ağırladığımız yaşam alanlardır. Bu özellikleri nedeniyle salonlar evlerin en fazla özen gösterilen ve en titiz şekilde dekore edilip süslenen odalar olarak karşımıza çıkar. Bir salonun hem estetik bir şekilde dekore edilmesi hem de salonun ilk baktığınızda içinizi huzurla doldurması için sade ve minimalist bir düzende dekore edilmesi ve salonun süs aksesuarları ile süslenmesi gereklidir. Homify sizler için bu tanıma uyan ve baktıkça insanın içini huzurla dolduran salon örneklerini bir araya getirerek sizlere sunuyor. Bu sayede hem estetik hem görsel hem de huzur dolu salonların tüm detaylarına yakından şahit olarak evimizi, salonumuzu benzer şekilde dekore edebiliriz..
Bir salonun zarif ve görsel olması aynı zamanda insana huzur vermedi demektir. Bu salon örneğimizde olduğu gibi sade bir şekilde dekore edilerek açık tonlarda ana mobilya grupları kullanılmış, ahşap tabanlı tv ünitesi ve hardal sarısı koltuklar ile dekorasyon desteklenmiş. İlk bakışta gözünüzü alan koltuk ve minderler sizi mutlu ederken geniş harekat alanı ve açık tonlar içinizin huzurla dolmasını sağlıyor. Zeminde yer alan ve desenli açık tondaki halı salonun şirinliğini katlamış.
Bir salonun şık olması kadar renk seçimleri de önemlidir. Resimde yer alan salon dekorasyonu çok tizi bir şekilde yapılmış, açık tonlar ve beyaz renk fazlaca kullanılarak salonun insana huzur veren bir salon olması sağlanmış. TV ünitesinin olduğu alan farklı renklerde taşlar ile süslenerek salonun insanın gözünü alacak kadar beyaz olması önlenerek bu alanı kullanacak insanların göz sağlığı da korunmuş.
Bu salon dekorasyonu klasik dekorasyonlardan farklı olarak dekore edilmiş. Beyaz renk ile birlikte pembe ve lila renklerinin karışımı bir renk bir arada kullanılmış. Zarif bir tüylü halı ile tv ünitesinin arka planı aynı renklerde düzenlenmiş ve uyumlu bir salon ortaya çıkarılmış. Salona ilk baktığınızda uyum ve düzenin verdiği mutluluk ile birlikte burada yaşama arzusu hissediyorsunuz.
Bu salon dekorasyonumuz tezat renklerin bir arada kullanıldığı, görsel ve şık bir salon dekorasyonu ile muhteşem bir estetiğe sahip bir salon olarak karşımızda duruyor. Duvarlar açık tonlarda dekore edilmiş, mor renkli koltuklar ile salon dekorasyonu tezat renklerin bir arada dans ettiği bir salon haline gelmiş. Orta masa olarak kullanılan yuvarlak sehpa da gri ve parlak renklerde seçilerek insana huzur veren bir salon ortaya çıkarılmış.
Bir salonun estetik ve zarif bir salon olması için süs aksesuarlarının kullanılması da gereklidir. Resimdeki gibi niş aksesuar alanları yaparak bu alanları ahşap ile kaplayıp salonun içinde görsel ve insanların dikkatini çeken alanlar yaratabilirsiniz. Ahşap zemin kaplamaları ve beyaz koltuk takımı ortaya çok güzel bir kontrast çıkarmış. Perdelerin de uyumlu renklerden seçilmesi ile mutlu olabileceğiniz bir salon sahibi olabilirsiniz.
Bir salona doğal gün ışığı giriyorsa salon içinde yapacağınız tüm dekorasyonlar size mutluluk ve huzur verecektir. Bu örnek salon dekorasyonunda olduğu gibi Evin güneş alan bölümü duvar renkleri ile uyumlu renklere sahip mobilyalar ve orta masa ile desteklenerek zarif ve şık bir salon ortaya çıkarılmış. Görsel aydınlatma avizeleri ile salonun şıklığı ve görselliği pekiştirilmiş.
Salon dekorasyonları sade olarak yapıldığı için süs aksesuarlarını sergileyebileceğiniz alanlar bulamazsınız. Ancak resimdeki salon gibi modern duvar raflarını salon ile uyumlu olacak şekilde yerleştridiğiniz de muhteşem bir görselliğe sahip salona sahip olabilirsiniz. Bu raflara süs aksesuarlarını yerleştirerek salonunuzun şıklığını pekiştirmiş olursunuzç