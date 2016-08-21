Bu salonlarda huzur garantisi var

Salonlarımız evlerimizde en çok vakit geçirdiğimiz, ailemizle bir arda olduğumuz ve misafirlerimizi ağırladığımız yaşam alanlardır. Bu özellikleri nedeniyle salonlar evlerin en fazla özen gösterilen ve en titiz şekilde dekore edilip süslenen odalar olarak karşımıza çıkar. Bir salonun hem estetik bir şekilde dekore edilmesi hem de salonun ilk baktığınızda içinizi huzurla doldurması için sade ve minimalist bir düzende dekore edilmesi ve salonun süs aksesuarları ile süslenmesi gereklidir. Homify sizler için bu tanıma uyan ve baktıkça insanın içini huzurla dolduran salon örneklerini bir araya getirerek sizlere sunuyor. Bu sayede hem estetik hem görsel hem de huzur dolu salonların tüm detaylarına yakından şahit olarak evimizi, salonumuzu benzer şekilde dekore edebiliriz..