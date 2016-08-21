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Bu salonlarda huzur garantisi var

umit atdağ umit atdağ
Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Modern Oturma Odası
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Salonlarımız evlerimizde en çok vakit geçirdiğimiz, ailemizle bir arda olduğumuz ve misafirlerimizi ağırladığımız yaşam alanlardır. Bu özellikleri nedeniyle salonlar evlerin en fazla özen gösterilen ve en titiz şekilde dekore edilip süslenen odalar olarak karşımıza çıkar. Bir salonun hem estetik bir şekilde dekore edilmesi hem de salonun ilk baktığınızda içinizi huzurla doldurması için sade ve minimalist bir düzende dekore edilmesi ve  salonun süs aksesuarları ile süslenmesi gereklidir. Homify sizler için bu tanıma uyan ve baktıkça insanın içini huzurla dolduran  salon örneklerini bir araya getirerek  sizlere sunuyor. Bu sayede hem estetik hem görsel hem de huzur dolu salonların tüm detaylarına yakından şahit olarak evimizi, salonumuzu benzer şekilde dekore edebiliriz..

Hardal sarısı ve zarafet

trabcelona design tasarım Trabcelona Design Modern Oturma Odası
Trabcelona Design

trabcelona design tasarım

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

Bir salonun zarif ve görsel olması  aynı zamanda insana huzur vermedi demektir. Bu salon örneğimizde olduğu gibi sade bir şekilde dekore edilerek açık tonlarda ana mobilya grupları kullanılmış, ahşap tabanlı tv ünitesi ve hardal sarısı koltuklar ile dekorasyon desteklenmiş.  İlk bakışta gözünüzü alan koltuk ve minderler  sizi mutlu ederken geniş harekat alanı ve açık tonlar içinizin huzurla dolmasını sağlıyor. Zeminde yer alan ve desenli açık tondaki halı salonun şirinliğini katlamış.

Açık tonlarda bir salon

Beyaz Ev - Mersin Çeşmeli Yazlık Projesi Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti. Minimalist Oturma Odası
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.

Beyaz Ev – Mersin Çeşmeli Yazlık Projesi

Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.

Bir salonun  şık olması kadar  renk seçimleri de önemlidir. Resimde yer alan salon dekorasyonu çok tizi bir şekilde yapılmış, açık  tonlar ve beyaz renk fazlaca kullanılarak salonun insana huzur veren bir salon olması sağlanmış. TV ünitesinin olduğu alan farklı renklerde taşlar ile süslenerek salonun insanın gözünü alacak kadar beyaz olması önlenerek bu alanı kullanacak insanların göz sağlığı da korunmuş.

Farklı tasarımlar

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Modern Oturma Odası
Mimoza Mimarlık

Phaselis Konutları Antalya

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Bu salon dekorasyonu klasik dekorasyonlardan farklı olarak dekore edilmiş. Beyaz renk ile birlikte pembe ve lila renklerinin karışımı bir renk bir arada kullanılmış. Zarif bir tüylü halı ile tv ünitesinin arka planı aynı renklerde düzenlenmiş ve uyumlu bir salon ortaya çıkarılmış. Salona ilk  baktığınızda  uyum ve düzenin verdiği mutluluk ile birlikte burada yaşama arzusu hissediyorsunuz.

Tezat renklerin güzelliği

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Modern Oturma Odası
Mimoza Mimarlık

Phaselis Konutları Antalya

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Bu salon dekorasyonumuz tezat renklerin bir arada kullanıldığı, görsel ve şık bir salon dekorasyonu ile muhteşem bir estetiğe sahip bir salon olarak karşımızda duruyor. Duvarlar açık tonlarda dekore edilmiş,  mor renkli koltuklar ile  salon dekorasyonu tezat renklerin bir arada dans ettiği bir salon haline gelmiş. Orta masa olarak kullanılan yuvarlak sehpa da gri ve parlak renklerde seçilerek insana huzur veren bir salon ortaya çıkarılmış.

Niş aksesuar bölümleri

Casa Dodero, Aulet & Yaregui Arquitectos Aulet & Yaregui Arquitectos Modern Oturma Odası
Aulet &amp; Yaregui Arquitectos

Aulet & Yaregui Arquitectos
Aulet &amp; Yaregui Arquitectos
Aulet & Yaregui Arquitectos

Bir salonun  estetik ve zarif bir salon olması için süs aksesuarlarının kullanılması da gereklidir. Resimdeki gibi niş aksesuar alanları yaparak  bu alanları ahşap ile kaplayıp salonun içinde görsel ve insanların dikkatini çeken alanlar yaratabilirsiniz.  Ahşap zemin kaplamaları ve beyaz koltuk takımı ortaya çok güzel bir kontrast çıkarmış. Perdelerin de uyumlu renklerden seçilmesi ile mutlu olabileceğiniz bir salon sahibi olabilirsiniz.

Gün ışığı ve huzur

Authentic Lofts, NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO Eklektik Oturma Odası
NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO

Authentic Lofts

NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO
NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO
NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO

Bir salona doğal gün ışığı giriyorsa salon içinde yapacağınız tüm dekorasyonlar size mutluluk ve huzur verecektir. Bu örnek salon dekorasyonunda olduğu gibi  Evin güneş alan bölümü duvar renkleri ile uyumlu renklere sahip mobilyalar ve orta masa ile desteklenerek zarif ve şık bir salon ortaya çıkarılmış. Görsel aydınlatma avizeleri  ile salonun şıklığı ve görselliği pekiştirilmiş.

Modern raflar

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Modern Oturma Odası
Escapefromsofa

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Salon dekorasyonları sade olarak yapıldığı için süs aksesuarlarını sergileyebileceğiniz alanlar bulamazsınız. Ancak resimdeki salon gibi modern duvar raflarını salon ile uyumlu olacak şekilde yerleştridiğiniz de muhteşem bir görselliğe sahip salona sahip olabilirsiniz. Bu raflara süs aksesuarlarını yerleştirerek salonunuzun şıklığını pekiştirmiş olursunuzç

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