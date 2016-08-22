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Bir ev için bin harika fikir

umit atdağ umit atdağ
My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Kırsal Mutfak
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Bu gün Portekiz'de yer alan harika bir yenileme projesine konuk oluyoruz.  Bu proje içinde her şey düşünülmüş ve havuz, bahçe, atlar için ahır, mükemmel iç tasarım gibi her alan düşünülmüş ve uygulanmış. Bir aile evi olarak düşünüldüğü için muhteşem bir titizlikte tasarım yapılarak büyüleyici ışıklandırma, sessiz renkler, klasik dekorların kullanıldığı zarif, şık ve insanı büyüleyen bir ev ortaya çıkarılmış. Bu evde yapılan dönüşümün  ülkenin mimari geleneğine uygun bir şekilde yapılmasına özen gösterilmiş, kullanılan malzemeler ve dekoratif  elemanlar hem ülke ruhuna hem de ev sahiplerinin ruhuna uygun bir şekilde yapılması için çalışılmış. Homify aracılığı ile bu muhteşem evi yakından inceleyerek hem Portekiz ülkesinin ruhunu, hem de geleneksel ev modelleri hakkında daha fazla bilgi edinelim.

Yerel düz cephe

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Kırsal Evler
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

Evin dış cephesi yerel özelliklere uygun olacak şekilde dekore edilmiş ve düz bir cephe olarak evin basit bir dış cepheye sahip olması sağlanmış. Küçük pencereler üzerine geniş ve büyük demir şebekeler yapılarak  evin görsel anlamda da daha ileri seviye de olması sağlanmış. Dış cephe önündeki ağaç da evin doğal görünümüne katkı sağlamış.

İnanılmaz havuz

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Bahçe havuzu
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

Evin arka bahçesine geçtiğinizde karşınıza resimde yer alan ve büyüleyici güzelliği ile sizleri mest eden muhteşem havuz çıkıyor. Oldukça geniş olan bu havuz muhteşem bir bahçe içinde yer alıyor. Taş yürüyüş yolları ve güneşlenme alanları ile kendinizi deniz kenarında hissetmenizi sağlayan bu havuz görselliği ve büyüleyici güzelliği ile sizleri kendisine hayran bırakıyor.

Işıl ışıl salon

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Kırsal Oturma Odası
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

Evin içine adım attığınızda muazzam bir yaşam alanı olarak tasarlanmış olan  salona giriyorsunuz. Pencereleri ve açık tonlardaki dekorasyonu ile ışıl ışıl bir salon sizleri karşılıyor. Parlak ahşap beyaz tavanı ve prenses odası misali perdeleri ile kendisine hayran bırakan bir güzelliğe sahip olan salon renkli bir dünyanın bir parçası olacak şekilde dizayn edilmiş.

Mutfak

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Kırsal Mutfak
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

Evin mutfağı, beyaz ve krem ağırlıklı olacak şekilde dekore edilmiş. Kirli beyaz bir orta masa ve kirli beyaz mutfak mobilyaları kullanılarak şeffaf ve aydınlık bir mutfak ortaya çıkarılmış. Mutfak oldukça işlevsel bir şekilde dekore edilerek mutfağın kolay kullanılan bir mutfak olması için azami özen gösterilmiş. Şık bir aydınlatma elemanı ve taşıyıcı kirişlerin koyu renklere boyanmış olması nedeniyle mutfak içinde çok şık bir görünüm oluşturulmuş.

Yatak odası

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Kırsal Yatak Odası
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

Evin yatak odası  ev sahiplerinin kişiliğine ve tarzına uygun bir şekilde dizayn edilmiş. Ahşap tavanlar ve renkli yatak örtüleri estetik açıdan eksiksiz bir yatak odası dekorasyonu yapılmasını sağlamış. Yatağın karşısında yer alan duvara ahşap panellerin bir araya getirilmesi ile şık ve estetik bir tablo oluşturulmuş ve yatak odasının  görselliği artırılarak mest edici bir güzelliğe sahip olması sağlanmış.

Banyo

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Kırsal Banyo
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

Evin banyo kısmı, beyaz renklerin ağırlığında dekore edilmiş. Beyaz fayanslar ve beyaz iç duvarlar ile küçük bir penceresi olmasına rağmen  oldukça aydınlık olması sağlanmış. Pembe çerçeveli ayna ve lavabo mermeri banyo içinde insana huzur veren bir görüntü oluşmasını sağlamış.

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