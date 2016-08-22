Bir ev için bin harika fikir

Bu gün Portekiz'de yer alan harika bir yenileme projesine konuk oluyoruz. Bu proje içinde her şey düşünülmüş ve havuz, bahçe, atlar için ahır, mükemmel iç tasarım gibi her alan düşünülmüş ve uygulanmış. Bir aile evi olarak düşünüldüğü için muhteşem bir titizlikte tasarım yapılarak büyüleyici ışıklandırma, sessiz renkler, klasik dekorların kullanıldığı zarif, şık ve insanı büyüleyen bir ev ortaya çıkarılmış. Bu evde yapılan dönüşümün ülkenin mimari geleneğine uygun bir şekilde yapılmasına özen gösterilmiş, kullanılan malzemeler ve dekoratif elemanlar hem ülke ruhuna hem de ev sahiplerinin ruhuna uygun bir şekilde yapılması için çalışılmış. Homify aracılığı ile bu muhteşem evi yakından inceleyerek hem Portekiz ülkesinin ruhunu, hem de geleneksel ev modelleri hakkında daha fazla bilgi edinelim.