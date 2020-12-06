Tüm ayrıntılarıyla 70 m2'lik aile evi

Doğru planlama ile yapılan bir ev tüm aileler için bir barınak olabilir. Modern dekorasyon ve doğru planlama ile bir evin küçük de olsa bir ailenin tüm ihtiyaçlara cevap verebilmesi mümkündür. Bu gün homify aracılığı ile 70 m2 ev planı ile küçük ancak modern bir dekorasyona sahip olan muhteşem aile evini ziyaret ediyoruz. HQ Tasarım Stüdyosu tarafından hayata geçirilen bu 70 metrekare ev projesi, uygulaması ve modern hali ile gözlerinizi kamaştırıyor. 70 m2 ev planı içinde alanın tümü verimli bir şekilde kullanılarak en soğuk ay olan ocak ayında – 20 dereceye kadar dayanıklı olan gaz beton ile inşa edilmesi de evin tasarruflu bir ev olarak fonksiyonelliğini ortaya koymaktadır. Küçük ama işlevsel olan bu evi daha yakından inceleyelim.