Tüm ayrıntılarıyla 70 m2'lik aile evi

Doğru planlama ile yapılan bir ev tüm aileler için bir barınak olabilir. Modern dekorasyon ve doğru planlama ile bir evin küçük de olsa bir ailenin tüm ihtiyaçlara cevap verebilmesi mümkündür. Bu gün homify aracılığı ile 70 m2 ev planı ile küçük ancak modern bir dekorasyona sahip olan muhteşem aile evini ziyaret ediyoruz. HQ Tasarım Stüdyosu tarafından hayata geçirilen bu 70 metrekare ev projesi, uygulaması ve modern hali ile gözlerinizi kamaştırıyor. 70 m2 ev planı içinde alanın tümü verimli bir şekilde kullanılarak en soğuk ay olan ocak ayında – 20 dereceye kadar dayanıklı olan gaz beton ile inşa edilmesi de evin tasarruflu bir ev olarak fonksiyonelliğini ortaya koymaktadır. Küçük ama işlevsel olan bu evi daha yakından inceleyelim.
Öncelikle biraz genel olarak 70 metrekare ev planlarından bahsedelim. Bugün gelişen inşaaat teknolojileri de sayesinde profesyonel mimarlar her metrekare için oldukça şık, kullanışlı ve sıra dışı ev planları tasarlıyorlar. İki katlı evlerden tek katlı yapılara, prefabrik ve çelik evlerden betonarme yapılara kadar 70 metrekare ev yaptırmak isteyenler için seçenekler oldukça geniş.
Evler küçük olduğunda elbette iç yaşam alanlarının kullanışlı bir planda tasarlanmış olması da oldukça önemli hale geliyor. Bugün özellikle fabrikalarda kişiye özel tasarımlarla üretilen prefabrik evlerde hangi odanın daha geniş olmasını istiyorsanız ona göre kişiselleştirilmş bir planını hayata geçirebiliyorsunuz.
Şimdi gelelim örnek 70 metrekarelik ev projemizin detaylarına…
Bu 70 metrekare ev projesinin ana cephesi minimal bir ölçü düzeninde estetik tasarıma sahip olacak şekilde yapılmış. Geniş bir yeşil alan üzerine yerleştirilmiş olan ev, yerden 50 cm yüksekte yapılarak 3 basamak ile ulaşım sağlanmış. Geniş cam pencereler küçük olan iç alanın aydınlatılmasına katkı sağlarken koyu renkli çatısı ve beyaz dış cephesi evin uyumlu bir kontrasta sahip olmasını sağlamış.
Evin arka tarafı şık bir bahçe düzenlemesi ile bir oturum alanı haline getirilip bahçenin ve açık havanın tadının çıkarılması sağlanmış. Bahçe oturum alanı için şık bahçe mobilyaları seçilerek yeşil çim alanın ortasında muhteşem bir düzenleme yapılmış ve evin arka cephesi şık bir bahçe düzenlemesine sahip olmuş. Bahçe aydınlatması için evin duvarına yapılan aydınlatmalardan yararlanılmış ve fonksiyonellik bahçe içerisinde de kendini göstermiş.
70 metrekare ev planı projelendirme aşamasında çok titiz bir çalışma yapılmış ve sonuç olarak 70 m2 olan , işlevsel, fonksiyonel ve tüm ihtiyaçlara cevap verebilen bir ev ortaya çıkarılmış. Mutfak ile yemek odası bir arada olacak şekilde düşünülmüş, bu alan için yeterli m2 bırakılarak evin diğer bölümleri arasında bölümlendirilme yapılarak 70 metrekare ev planı en ideal şekilde düzenlenmiş. Yatak odası, oturma odası banyo, tuvalet için yeterli ideal alanlar bırakılmış. Bu projelendirme ışığında uygulama yapılarak evin küçük olmasına rağmen yeterli olması sağlanmış.
Evin salon kısmı diğer odalara nazaran biraz daha büyük düşünülmüş ve ince uzun bir oda şeklinde çok şık ve bir aileye yetecek bir salon ortaya çıkarılmış. Evin dışından baktığınızda kesinlikle bir aileye yetmeyecek bir ev diye düşündüğünüz evin salonunu içeriden gördüğünüzde ön yargılı düşündüğünüzü göreceksiniz. Şık oturma grubu ve sade tv konsolu ile dekore edilen salon evin en temel yaşam alanı haline getirilmiş.
70 metrekare ev planları söz konusu olduğunda genellikle yatak odaları küçük ve işlevsiz tasarımlara sahip olur. Ancak bu örnek evde yatak odası normal ölçülere sahip olacak şekilde düzenlenmiş. Bir yatak ve tv konsolu konularak dekore edilmiş olan yatak odası, seçilen renkler ile çok uyumlu ve çok şık bir yatak odası haline getirilmiş. Tavan aydınlatması ve görsellik ön planda tutularak 70 m2 den bir cevher ortaya çıkarılmış.
Eğer siz de kendiniz ve aileniz için arazinize bir ev yaptırmayı planlıyorsanız o halde mutlaka bkz: Ev yaptırmayı düşünenlere ilham verecek 14 inşaat planı