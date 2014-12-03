5 farklı tarzda mutfak tasarımı

Mutfağınızı değiştirmeye düşünüyorsunuz ama ne tarz bir mutfak istediğinize karar veremiyorsunuz. Bu konudaki kararsızlığınızı çok iyi anlıyoruz çünkü mutfağı yenilemek öyle küçük paralarla olmuyor. Bu konuya ciddi şekilde bir yatırım yapmanız gerekiyor. Mutfağın rengi, kullanılacak malzeme konusunda yapacağımız seçimlerden bir süre sonra sıkılmamamız gerekiyor. Bu yüzden size tavsiyemiz önce yeni mutfağınızı ne tarzda tasarlamak istediğinize karar verin. Rustik bir mutfak mı, yoksa minimalist bir tarzla fonskiyon kazanmış bir mutfak mı istiyorsunuz, mutfağınız modern mi olmalı, klasik mi? Önce bu sorulara cevap verin. Bunlara cevap verdiğinizde geri kalan şeyler detaylar olacak bu noktada da zevkleriniz devreye girecek. Bu önemli sorulara cevap vermenizi kolaylaştırmak için bu yazıda farklı tarzlarda tasarlanmış mutfak örneklerini inceledik. Haydi bir göz atın.
İlk mutfağımız siyah kaplama kestane ağacından yapılma bir mutfak var. Bu mutfağın tasarımı Enlinea Mutfak'a ait. İnsana huzur veren bu mutfak klasik bir anlayışla tasarlanmış olmasına rağmen siyahın her daim taze kalan etkisiyle hiç eskimeyeceğini garanti ediyor. Saplar, aplikler, iskemleler ve masa ayakları için seçilen gri renk ise siyah ile bir bütünlük sağlayarak mutfağın genel tasarımında önemli bir rol oynuyor. Biri sorsa , siyah, gri ve beyaz renkler klasik bir mutfak tasarımı için seçilebilecek en iyi üç renk seçeneğidir diye cevaplardık. Bu mutfağı tasarlayanlar da bizimle aynı fikirde ki mutfağı bu renkler hakim olmuş.
İkinci tercihimiz minimalist tarzın hakim olduğu bir mutfak. Mutfak gibi rahat hareket edilmesi ve temiz olması gereken bir alanda minimalizmin tercih edilme nedenini anlamak güç değil. Limex Projectes S. L. de bunu göz önünde bulundurarak çok şık görünümlü minimalist bir mutfak yaratmış. Krem rengin hakim olduğu mutfakta U şeklindeki mutfak tezgahının üstünde beyaz tercih edilmiş. Mutfak tezgahı aynı zamanda yemek masası olarak kullanılabilecek şekilde de tasarlanmış. Aspiratör, pencere çerçeveleri ve fırın için seçilen inoks yüzeyler de mutfağa hakim renkle uyum sağlıyor. Mutfakta tercih edilen renkler ve çok başarılı şekilde sağlanmış aydınlatma sayesinde mutfak ferah bir alan dönüşüyor. Böyle bir mutfakta çalışmak büyük bir zevk olsa gerek.
Rustik bir mutfak yaratmak istiyorsanız, bunu ancak bu mutfaktaki gibi ahşabı kullanarak yaparsınız. Ahşabın elektrikli cihazlarla ortaya koyduğu uyum da mutfağın rustik havasını bozmamış. Ayrıca mutfakta kullanılan geniş ada, çok kullanışlı ve geniş bir depolama alanı olarak karşımıza çıkıyor. Dışarıdan gün ışığını yoğun biçimde içeri alan kapı mutfağa ferahlık verirken, mutfak dolaplarında ve adada kullanılan buzlu cam kompozisyon tamamlayan unsurlar olmuş. Bu mutfakta yaratacağınız birbirinden lezzetli yemeklerle misafirleriniz büyüleyebilir, onları uzun süre hem mutfağınız hem de yemekleriniz hakkında konuşturabilirsiniz.
Elegant Home Banni imzalı bu mutfakta ahşap saplarla süslenmiş açık renkli doğramalar ve inoksun bir araya gelmesiyle eklektik bir hava yaratılmış. Bu hava duvar sıvasının rustik tarzıyla da desteklenmiş. Mutfaktaki atmosfer estetik resimlerle tamamlanmış. Üst raflardaki koyu renk doğramalar ise mutfağın geneline hakim olan açık renklerle bir denge oluşturmuş.
Tüm mutfaklar bir önceki mutfaktaki gibi geniş değildir. Küçük boyutlu mutfakları tasarlarken fonksiyonellik birincil dikkat edilmesi gereken husustur ve bu mutfakta SQ tasarım bunu gözeterek bir iş ortaya çıkarmış. Derinlemesine uzanan mutfağın her iki tarafı da doğramalarla donatılmış ve ince bir koridor yaratılmış. Beyaz ve gri rengin ağırlıkta olduğu mutfağa farba ve taburelerde tercih edilen kırmızı renkle canlılık katılmış. Sağ tarafta görülen evye ve tezgahta çalışabileceğiniz gibi karşı taraftaki tezgahı da çalışmak için kullanabilirsiniz. Üstelik sol taraftaki tezgah üç kişi için rahat bir yemek masası işlevi de görebilir.