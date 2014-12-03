5 farklı tarzda mutfak tasarımı

Mutfağınızı değiştirmeye düşünüyorsunuz ama ne tarz bir mutfak istediğinize karar veremiyorsunuz. Bu konudaki kararsızlığınızı çok iyi anlıyoruz çünkü mutfağı yenilemek öyle küçük paralarla olmuyor. Bu konuya ciddi şekilde bir yatırım yapmanız gerekiyor. Mutfağın rengi, kullanılacak malzeme konusunda yapacağımız seçimlerden bir süre sonra sıkılmamamız gerekiyor. Bu yüzden size tavsiyemiz önce yeni mutfağınızı ne tarzda tasarlamak istediğinize karar verin. Rustik bir mutfak mı, yoksa minimalist bir tarzla fonskiyon kazanmış bir mutfak mı istiyorsunuz, mutfağınız modern mi olmalı, klasik mi? Önce bu sorulara cevap verin. Bunlara cevap verdiğinizde geri kalan şeyler detaylar olacak bu noktada da zevkleriniz devreye girecek. Bu önemli sorulara cevap vermenizi kolaylaştırmak için bu yazıda farklı tarzlarda tasarlanmış mutfak örneklerini inceledik. Haydi bir göz atın.