Homify 360°: Mayorka'ya bir yolculuk

Octavio Mestre dünyanın dört bir tarafında sayısız projeye imza atmış olağanüstü bir mimar. Mestre dünyaca ünlü bir sürü mimarla ortak çalışmalar yürüttükten sonra Katalan başkenti Barselona belediyesinde üç yıl boyunca görev yaptı. 1990 yılında belediyeden ayrılan Mestre kendini tamamen profesyonel işlerine adadı. Mesleğe başladığı zamandan beri Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde dersler veren Mestre hala kendi ülkesinde hocalık yapmaya da devam ediyor. Andratx'da gerçekleştirdiği villa, mimarın son yıllarda yarattığı en başarılı konut projelerinden biri.
Bu villa sahibinin istekleri doğrultusunda eski bir binanın yenilenmesiyle yaratılmış. Mayorca'nın sarp yamaçlarında bulunan bu villa hem Meksikalı mimar Barragan'ın etkisini, hem Arap, hem de Akdeniz etkilerini görmek mümkün. Ev sahibi özellikle dış cephenin bir kısmında görülen kırmızı ve mavi renk oyunlarını isterken, öte yandan ağırlığın beyazda olmasını talep etmiş, üstelik ahşap ve taş gibi doğal malzemeler konusunda da hassas davranmış.
Bir ana bina ve çeşitli yan binalardan oluşan toplam 500 metrekarelik alanıyla geniş bir kullanım sunuyor. İç ve dış mekanlar havuza ve Akdeniz'e açılan geniş pencerelerle birbirinden ayrılmış.
Açık renkli zemin, beyaz duvarlar ve aralarında mesafe olan merdiven basamakları ışığın evin içinde yansımasına olanak tanıyor. Mobilyalarda tercih edilen siyah renk evin bu aydınlık atmosferiyle hoş bir kontrast oluşturuyor.
Merdivenleri tırmanıp üste kata çıkmadan önce mutfağa bir göz atalım. Geniş bir çalışma alanı sunan büyük ada sayesinde mutfak hem fonksiyonel hem de modern bir kimlik kazanmış. Evin pek çok diğer bölümü gibi mutfaktan da sışarıya birden çok çıkış bulunuyor.
Merdivenlerden bakılınca hem sahanlık hem de dışarının zeminini görebiliyorsunuz. Merdivende de geniş camlar dikkat çekiyor. Olağanüstü körfez manzarası ise bu evi çevresindeki diğer evlerden ayıran önemli bir özellik. Camlarda panjur olmaması da dikkat çeken bir başka özellik.
Villanın odalarından birindeyiz. Villanın çevresiyle uyumunu bir kez daha takdir ediyoruz. Burası içerisi mi? Dışarısı mı? Evde miyiz, bir yatta mı? Denize bakınca bu sorular akla geliyor değil mi? Bu odada da evin geneline hakim olan renk paleti tercih edilmiş. Açık tonlar, biraz gri ve monotonluğu kırıp, biraz modernizm katmak için siyah.
Banyo zemininde tercih edilen toprak tonlar bize Akdeniz'de olduğumuzu hatırlatıyor. Geri kalan kısımlar ise basit çizgiler, malzemeler ve renklerle donatılmış. Akıllıca yerleştirilen aynalar, ve parlak beyaz mobilyalar odaya parlaklık kazandırıyor.
Duş kabininin duvarlarında çakıl bir doku kullanılmış. Hem sabit hem de portatif bir duş başlığı bulunuyor. Pencere çerçevesinde olduğu gibi kullanılan zımparalanmış çelik bize bir gemi kamarasında olduğumuz hissini uyandırmaya devam ediyor.
Şimdi de ortasında havuzun bulunduğu ve çardaklarla çevrelenmiş harikulade bahçedeyiz. Ultra bir konfor sağlamak için terasın üstü kapatılmış ve teras üç kısma ayrılmış. Bar ve yaz mutfağı, yemek bölümü ve dinlenme bölümü. Özellikle ahşap masa ve ve modern çizgili iskemlelerin bir arada olduğu bir fotoğraf seçtik ki mekana nüfuz eden füzyon hissini görebilesiniz.
Oturma alanındaki beyaz büyük koltuklar tüm yıl boyunca dışarıda çünkü üstleri kapalı. Yastıklar içilen seçilen siyah renk ise bize iç mekandaki renk kompozisyonunu çağrıştırıyor. Bu kapalı terasta güneşten korunarak havuz ve deniz manzarasının tadına varmak mümkün.
Gezimizin sonunda ilk resimde de gördüğümüz sonsuzluk havuzuna yakından bakıyoruz. Ahşap zemin evin ahşap pencere kepenkleriyle bir bütünlük oluşturuyor. Havuzun denizle birleşikmiş gibi görünen görüntüsü sizce de büyüleyici değil mi? Ah keşke bu ev benim olsaydı dediğiniz duyar gibiyiz. Umarız bu olağanüstü evde yaptığımız nefes kesici gezinti hoşunuza gitmiştir. Yorumlarınızı bekliyoruz.