Homify 360°: Mayorka'ya bir yolculuk

Şimdi de ortasında havuzun bulunduğu ve çardaklarla çevrelenmiş harikulade bahçedeyiz. Ultra bir konfor sağlamak için terasın üstü kapatılmış ve teras üç kısma ayrılmış. Bar ve yaz mutfağı, yemek bölümü ve dinlenme bölümü. Özellikle ahşap masa ve ve modern çizgili iskemlelerin bir arada olduğu bir fotoğraf seçtik ki mekana nüfuz eden füzyon hissini görebilesiniz.