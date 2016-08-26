Bir rüya evi

Bu gün size sunacağımız projeye bayılacaksınız. Bir dağın eteklerine kurulu olan ve golf sahasına bakan muhteşem rüya gibi bir eve konuk oluyoruz. Sadece mimari güzelliği ile insanı büyüleyen, biyoklimatik tasarımlara sahip enerji tüketimini azaltmak için her detay özenle düşünülmüş ve evin doğal kaynaklarını kullanarak kendi kendine yeten bir ev olması sağlanmış. Jorge Design Excellence Arambula mimarlık ofisi tarafından hayata geçirilen bu projeyi homify farkı ile irdeliyoruz.
Evin giriş kapısı oldukça zarif bir tasarıma sahip olacak şekilde projelendirilmiş. Tek kanatlı ve iki yanında cam bölmeler bulunan çelik kapı evin ana girişini hem güvenli hem de dekoratif bir kapı haline getirmiş. Ana giriş kapısı üzerine yapılan cam örtü evin giriş kapısının çok zarif bir kapı olmasını sağlamış.
Eve uzaktan baktığınızda muhteşem bir mimari ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Bembeyaz bir kütle gibi dursa da detaylı bir şekilde incelediğinizde evin her bir bölümünün farklı bir mimariye sahip olduğunu ve bu farklı mimarinin bir bütün olarak muhteşem zarif bir hacim oluşturduğunu göreceksiniz. Dağın eteğinde muhteşem bir görüntüye sahip olan bu evi daha yakından incelediğinizde zarafetine de daha yakından tanık olacaksınız.
Evin batı cephesinin iki cepheyi de gördüğü noktası oval bir teras alanı olarak düşünülmüş. İki cepheye birden hakim olan alan aynı zamanda golf sahasına baktığı için 5 çayınızı yudumlarken aynı zamanda golf izleyebilir, dağın bir tarafında yer alan manzaraya bakarak kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Teras için seçilen mobilyalar de renk uyumu sağlanarak muhteşem bir kontrast oluşturulmuş.
Evin teras alanının üzerine örtü yapılmamış ancak terasın zarif ve estetik tasarımı muhteşem bir görüntü oluşturmuş Her bir ayrıtı muhteşem görünen teras mimarisi evin en görkemli alanı olarak evin görselliğine katkı sağlamış.
Evin iç avlusu geniş bir avlu olacak şekilde inşa edilmiş. Avlu bir taraftan ana girişe açılırken bir taraftan da iç bahçe iç avlu olarak kullanılıyor. İç avludan eve giriş merdiven aracılığı ile sağlanırken merdivenin siyan ve beyaz renklerde muhteşem görselliği avlunun zarafetinin artmasını sağlıyor. Korkulukların beyaz renge uyumu avlu içinde renk uyumunun tam anlamıyla sağlanmasına katkı sağlamış.
İç avludan evin salonuna geldiğinizde mimari tasarımın evin içinde oluşturduğu ışık ve gölge oyununu görüyorsunuz. Tavanda bırakılan aralıklar ve güneşi tepeden alıyor olması sonucunda resimdeki gibi salonun orta noktasında aralıklı bir gölge ışık alanı oluşmuş. Salonunuzda benzer bir ışık gölge alanı olduğunu düşündüğünüzde mimari tasarımın ne kadar özen gösterilerek yapıldığını anlayabilirsiniz.
Evin içinde yaşam alanlarından ve oturum alanlarından biri olarak salonun bir köşesine manzaraya hakim bir noktada oturum alanı oluşturulmuş. Krem rengi oturma grupları ve siyah farklı tasarıma sahip ikili ortam masa grubunun uyumu ile zıt renkleri barındıran tüylü halı çok zarif bir oturma alanı oluşturulmasını sağlamış.