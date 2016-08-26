Bir rüya evi

Eve uzaktan baktığınızda muhteşem bir mimari ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Bembeyaz bir kütle gibi dursa da detaylı bir şekilde incelediğinizde evin her bir bölümünün farklı bir mimariye sahip olduğunu ve bu farklı mimarinin bir bütün olarak muhteşem zarif bir hacim oluşturduğunu göreceksiniz. Dağın eteğinde muhteşem bir görüntüye sahip olan bu evi daha yakından incelediğinizde zarafetine de daha yakından tanık olacaksınız.