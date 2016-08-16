Küçük, sade ama şahane bir daire

Bir stüdyo daireyi işlevsel ve fonksiyonel olarak düzenlemek, dekore etmek çok emek ve zaman isteyen meşakkatli bir iştir. Stüdyo daireler küçük olmaları, ev sahiplerinin bütün ihtiyaçlarına cevap vermek zorunda olmaları nedeniyle bütün kullanım alanı titiz bir şekilde hesaplanmalı, yerleşim planı ve bölümlendirme titiz bir şekilde yapılarak muhteşem bir stüdyo daireye sahip olabilirsiniz. Homify bu gün bir stüdyo dairenin tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde nasıl dekore edildiğini görebilmeniz amacıyla sizleri eksiksiz ve kusursuz bir stüdyo daireye götürüyor. Her detayı ve her ayrıntıyı yakından inceleyerek kendi stüdyo dairenizi istediğiniz gibi fonksiyonel bir şekilde dekore edebilirsiniz.