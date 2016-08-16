Küçük, sade ama şahane bir daire

Bir stüdyo daireyi işlevsel ve fonksiyonel olarak düzenlemek, dekore etmek çok emek ve zaman isteyen meşakkatli bir iştir. Stüdyo daireler küçük olmaları, ev sahiplerinin bütün ihtiyaçlarına cevap vermek zorunda olmaları nedeniyle bütün kullanım alanı titiz bir şekilde hesaplanmalı, yerleşim planı ve bölümlendirme titiz bir şekilde yapılarak muhteşem bir stüdyo daireye sahip olabilirsiniz. Homify bu gün bir stüdyo dairenin tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde nasıl dekore edildiğini görebilmeniz amacıyla sizleri eksiksiz ve kusursuz bir stüdyo daireye götürüyor. Her detayı ve her ayrıntıyı yakından inceleyerek kendi stüdyo dairenizi istediğiniz gibi fonksiyonel bir şekilde dekore edebilirsiniz.
Evin ana girişi evin dışında kalıyor olsa da mükemmel bir stüdyo daire dekorasyonu için ana giriş kapısınında çok güzel ve görsel olması gereklidir. Sade bir pencere ve krem rengi bir kapıdan oluşan giriş alanı demir korkulukların aynı renklerde boyanması ve yeşil bitki ile oldukça sade ve uyumlu bir şekilde dekore edilmiş.
Bir evde ihtiyaç duyulacak asgari yaşam alanı en az 12 metre kare olmalıdır Bu stüdyo daire de bu kurala riayet edilmiş ve küçük, yeterli bir yaşam alanı oluşturulurken fonksiyonellik de unutulmamış. Kitaplık ve süslemeler ile yaşam alanı estetik açıdan bakıldığında kusursuz bir yaşam alanı olarak karşımızda duruyor.
Evin yatak odası hemen yaşam alanının yan tarafına yapılmış ve bir ara bölme ile ayrılmadan açık bir alan olarak dekore edilmiş. Yaşam alanı yan tarafında açık bir yatak odası yapılarak hem alanın verimli olarak kullanılması sağlanmış hem de modern ve estetik bir uyku alanı yaşam alanı içine entegre edilmiş.
Stüdyo dairelerin küçük daireler olması kasvetli bir havaya sahip olmalarına neden olur. Bu durum yapılacak renk seçimleri ve kontrast uyumu ile ortadan kaldırılabilir. Resimde yer alan stüdyo daire için tercih edilen renkler açık tonlarda seçilerek dar alanın geniş görünmesi sağlanmış ve kontrast uyumu yakalanarak renk kombinasyonunun muhteşem olması sağlanmış.
Stüdyo daire de muhafaza ve depolama alanları olarak basit bir dolap kullanılmış. Duvar içine gömülü olan dolabın yer kaplaması önlenmiş ve yer tasarrufu sağlanarak evin içinin daha fazla daralmasının önüne geçilmiş. Çekmeceli ve çok bölmeli olarak tercih edilen doğal evin genel renkleri ile uyumlu olacak şekilde tercih edilerek genel kombinasyon bozulmamış.
Evin mutfağı biraz önce anlattığımız dolabın da içinde bulunduğu alan olarak tasarlanmış. Dolap kapakları açıldığında ortaya mutfak rafları ve mobil mutfak çıkıyor. Mutfak bu tasarımı ile hem yatak odası hem yaşam alanı ile komşu ve yan yana bir mutfak olarak karşımıza çıkıyor.
Evin banyosu toplamda 4 metrekareden oluşuyor. Dar bir dış alanı, basit bir lavabo, ve küvet ile banyo tüm alanı verimli bir şekilde kullanılarak dekore edilmiş. Duvar kaplaması olarak duvar kağıdı tercih edilmiş ve stüdyo dairenin banyosu oldukça görsel ve fonksiyonel olacak şekilde dekore edilmiş.