Modern mutfaklar: Planlama ve ekipman

Kendinize özgü modern bir mutfak yaratmak istiyorsanız uzun süre planlar yapmanız gerekecektir. Öncelikle bütçenizi netleştirmelisiniz. Daha sonra kullanılacak malzemeleri ve özellikle bunların markalarını seçmeniz gerekiyor. Elbette bütçeniz genişse en gözde markaları seçip, kaliteden emin olabilirsiniz. Ama daha kısıtılı maddi kaynaklarla hareket ediyorsanız ucuzluğun yanında kaliteyi de sunan markaları araştırmalısınız. Tabii mutfağınızı uzun yıllar boyunca kullanacağınız için bu seçimleri yaparken ince eleyip sık dokumanızda yarar var.

Malzeme seçimi bu noktada büyük önem taşıyor. Çocuklu bir aileyseniz tezgahınızda granit ve mermer gibi dayanıklı malzemeleri tercih etmeniz yararınıza olacaktır. Doğal malzemeleri seviyorsanız, tamamen ahşaptan yapılmış tezgahlara yönelebilirsiniz. Ultra-modern tasarım çizgisini yakalamak istiyorsanız da tamamen betondan yapılmış tezgahlar ilginizi çekebilir.

Tezgahın konumu da odanın kullanımı açısından büyük önem taşıyor. Modern mutfak tasarımlarında genelde merkezde, ada şeklinde konumlandırılan tezgah, geniş bir çalışma aranı yaratarak mutfağı ferah bir hale sokuyor. Tabii duvar boyunca uzanan L veya U şeklindeki tezgahlar da geniş bir mutfağa ve geniş bir bütçeye sahipseniz tercih edilebilir. Ancak ada tasarımı hemen hemen her mutfağa uygundur ve bir sosyalleşme alanı olarak mutfağın samimi havasını pekiştirir. Ayrıca bu ada şeklindeki tezgahı, yemek masası olarak da kullanma imkanınız doğar.

Fotoğraftaki mutfakta, odanın merkezine yerleştirilen ada şeklindeki tezgahın yanı sıra 4 metre uzunluğundaki duvar boyunca uzanan sürgülü dolap da dikkat çekiyor. Dolap ve tezgah boyunca uygulanan Delphi grisi rengi de mutfağa aydınlık bir hava katıyor.