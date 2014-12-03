Modern mutfaklar: Planlama ve ekipman

Mutfak evin en önemli odalarından biridir. Yalnızca orada yemek yaptığımız için değil, pişirdiklerimizi genelde orada yediğimiz, arkadaşlarımızla orada çay-kahve içtiğimiz ve sohbet ettiğimiz sosyal bir alan olduğu için mutfakta çok fazla vakit geçiririz. Bu yüzden de zevkimize uyan ve ihtiyaçlarımıza cevap veren bir mutfak tasarımı bulmak elzemdir.
Modern mutfak tasarımları bu konuda büyük kolaylıklar sağlıyor. Kullanışlı ve enerji tasarrufuna yönelik olmalarının yanında çok şık görünüyorlar. Böyle mutfaklar, çarpıcı renk ve şekillere, zekice tasarımlara ve inovatif pişirme aletlerine sahip oluyorlar. Böylece ihtiyaç duyduğunuz her şeye karşı hazırlıklı olmanızı sağlıyorlar. Size sadece bu tasarımlardan kendinize uygun olduğunu düşündüğünüzü seçmek kalıyor. Biz de bu konuda yardımcı olmak adına rüyalarınızı süsleyecek mutfak tasarımlarını tanıtmaya karar verdik. Gelin, modern mutfakların baş döndürücü dünyasına birlikte göz atalım.
Kendinize özgü modern bir mutfak yaratmak istiyorsanız uzun süre planlar yapmanız gerekecektir. Öncelikle bütçenizi netleştirmelisiniz. Daha sonra kullanılacak malzemeleri ve özellikle bunların markalarını seçmeniz gerekiyor. Elbette bütçeniz genişse en gözde markaları seçip, kaliteden emin olabilirsiniz. Ama daha kısıtılı maddi kaynaklarla hareket ediyorsanız ucuzluğun yanında kaliteyi de sunan markaları araştırmalısınız. Tabii mutfağınızı uzun yıllar boyunca kullanacağınız için bu seçimleri yaparken ince eleyip sık dokumanızda yarar var.
Malzeme seçimi bu noktada büyük önem taşıyor. Çocuklu bir aileyseniz tezgahınızda granit ve mermer gibi dayanıklı malzemeleri tercih etmeniz yararınıza olacaktır. Doğal malzemeleri seviyorsanız, tamamen ahşaptan yapılmış tezgahlara yönelebilirsiniz. Ultra-modern tasarım çizgisini yakalamak istiyorsanız da tamamen betondan yapılmış tezgahlar ilginizi çekebilir.
Tezgahın konumu da odanın kullanımı açısından büyük önem taşıyor. Modern mutfak tasarımlarında genelde merkezde, ada şeklinde konumlandırılan tezgah, geniş bir çalışma aranı yaratarak mutfağı ferah bir hale sokuyor. Tabii duvar boyunca uzanan L veya U şeklindeki tezgahlar da geniş bir mutfağa ve geniş bir bütçeye sahipseniz tercih edilebilir. Ancak ada tasarımı hemen hemen her mutfağa uygundur ve bir sosyalleşme alanı olarak mutfağın samimi havasını pekiştirir. Ayrıca bu ada şeklindeki tezgahı, yemek masası olarak da kullanma imkanınız doğar.
Fotoğraftaki mutfakta, odanın merkezine yerleştirilen ada şeklindeki tezgahın yanı sıra 4 metre uzunluğundaki duvar boyunca uzanan sürgülü dolap da dikkat çekiyor. Dolap ve tezgah boyunca uygulanan Delphi grisi rengi de mutfağa aydınlık bir hava katıyor.
Gerçek bir modern mutfak, beklenmedik tasarımlara ve alışılmadık yerleşimlere ev sahipliği yapabilir. Örneğin bu fotoğraftaki mutfakta, uzun beyaz tezgahın üstüne ocağın yerleştirildiğini görüyoruz. Ultra-modern, minimalist çizgiye sahip mutfağı ani bir şekilde hareketlendiren bu yerleşim, alışılmışın dışında bir pişirme deneyimi vaat etmesinin yanında kesinlikle dikkatleri üzerine topluyor.
Modern bir mutfağın kusursuz olması için zekice depolama alanlarına sahip olması gerekir. Çünkü mutfakta tabaklar, tencereler, tavalar, kavanozlar ve yemek kitapları başta olmak üzere çok fazla yer kaplayan araç-gereci saklamak gerekir. Bunların kapladıkları alanı en aza indirmek ve ortalıkta yer alarak modern tasarımın görüntüsünü bozmalarına engel olmak için akıllıca depolama çözümleri geliştirmek gerekir.
Elbette tasarımcılar, bu sorunu çözmek için harekete geçmişler. Fotoğrafta gördüğümüz gibi akıllıca çözümler sunan, çarpıcı görünüme sahip dolap ve depolama alanları pek çok modern mutfak tasarımında kullanılıyor. Ahşap malzemelerin kullanıldığı dolap ile raflar, samimi ve ferah bir görüntü sunuyorlar.
Bu tasarımda ayrıca kap-kacağın da tasarımın bir parçası olarak kullanıldığını görüyoruz. Mavi tezgahın üstündeki uzun aparata asılan tava ve tencereler, dikkat çekici bir detay olarak kullanılmışlar.
Modern mutfakların kendilerine özgü şekilleriyle dikkat çektikleri gerçeğini de atlamamak gerekiyor. Alışılmışın dışında, fütürist bir yaklaşımla tasarlanan bu mutfaklar, kişisel zevkinize hitap edeceklerdir. Ayrıca bu inovatif yaklaşımla oluşturulan şekiller, kullanışlı bir mutfak oluşturmanıza da yardımcı olacaklardır.
Bu fotoğrafta yalnızca ilginç bir şekli değil, harika bir renk seçimini de görüyoruz. Bu renk kullanımıyla, mutfağın kendine özgü şekli iyice vurgulanmış.
Mutfaklarınız için vereceğimiz son tavsiye, en son modaya uygun renk, desen ve malzemeleri içeriyor. Daha temel ve basit renklerin kullanıldığı son dönem modasında, beyaz, siyah, gri tonlarının ve metalik renklerin hakimiyetini görüyoruz. Ancak göz alıcı ve parlak renkler de doğru kullanıldıklarında fark yaratabiliyorlar. Örneğin fotoğraftaki mutfakta, fayans döşemesinin usta işi bir şekilde yerleştirilmesiyle modern ve şık bir görünüm elde edildiğini görüyoruz. Oluşturulan desen, yandan bakıldığında dalga havası uyandırırken karşıdan bakıldığında da estetik çiçekleri andırıyor. Ayrıca bu sayede mutfağın daha rahat temizlenmesi ve dayanıklı bir duvar kaplamasına sahip olması da sağlanmış.