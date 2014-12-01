İtalya'dan rüya gibi 5 ev

Kısa süre önce sizlere İspanya'dan seçtiğimiz rüya gibi beş evi tanıtmıştık ve havaların soğuduğu şu kış günlerinde bu yazı çok ilgi çekmişti. Yaz günlerini özleyen, tatil hayali kurmaya devam eden ve güzel evlere, sıradışı mimariye düşkün olanlar için sıradaki ülkemiz İtalya. Dünyanın en güzel ülkelerinden biri olan İtalya, kökü çok gerilere giden bir mimari geleneğe ve uygun iklim koşullarına da yaslanması sayesinde birçok rüya gibi konuta evsahipliği yapıyor. Bugün sizlere İtalya'dan her biri farklı özelliklere ve mimari yaklaşımlara sahip olan ve bu ilgi çekici ülkenin farklı yüzlerini, farklı yaşam tarzlarını gösteren 5 özel ev seçtik. İşte deniz kenarındaki villalardan, göl manzaralı evlere kadar İtalyan ruhunu yansıtan rüya gibi beş ev.
Rüya gibi bir ev deyince herhalde bir çoğumuzun aklına böyle bir villa geliyordur. Sonsuzluk etkisi veren göz alıcı havuzu, Maggiore Gölü'ne bakan mükemmel lokasyonu ve taş ev cazibesini yüksek pencerelerle birleştiren seçkin mimarisiyle Ascona'da bulunan bu villada birkaç gece bile geçirmek sizi dünyanın en mutlu insanı yapabilir. Dış cephesiyle zaten insanın aklını alan bu harika villanın içinde ise son derece şık ve modern bir dekorasyon anlayışına yer verilmiş. Bu rüya gibi evle ilgili daha ayrıntılı bilgi ve daha fazla resim için bu linke tıklayabilirsiniz.
Yine Kuzey İtalya'da kalıyor ve Avusturya sınırı yakınındaki Trento kentinde bulunan bu klasik villaya bir göz atıyoruz. Dağlık bir bölgede yer alan kenti tepeden gören, şahane lokasyonuyla daha ilk bakışta dikkat çeken 20. yüzyıl villası, çok hassas ve özel bir restorasyon çalışmasının ardından bu hale getirilmiş. İçi tamamen modernize edilen binanın zarif mimarisi bir yana, sunduğu mükemmel dağ manzarası bile tek başına onu rüya gibi bir ev haline getirmeye yetip de artıyor. Bu villa hakkında daha fazla bilgi ve resim için tıklayın.
Bu kez ülkenin kuzebatısındaki Piyemonte bölgesinde yer alan ve yine görkemli göl manzarasıyla dikkat çeken rüya gibi bir villayı tanıtıyoruz. Tamamen modern çizgilerin dikkate alındığı ve boydan boya pencere kaplı dış cephenin, minimalist bir iç mekân anlayışıyla harmanlandığı bu villa, hem mükemmel Orta Gölü manzarasıyla, hem de insana huzur ve sıcaklık veren mimarisiyle rüyaları süsleyecek kadar güzel ve özgün. Bu villayı daha yakından tanımak için linke tıklayabilirsiniz.
Sicilya açıklarındaki Pantelleria adasında bulunan bu ev, belki diğer rüya evlere ya da kafanızdaki
rüya gibi ev konseptine uymuyor olabilir ama aslında, bu ilginç ev de kendi çapında bir rüya ev olabilir. Akdeniz kıyılarına özgü yeşil bir yamaçta, lav taşlarının kullanıldığı bu enteresan yapı, diğer villalar kadar göz alıcı görünmese de, gerek son derece şık ve minimalist iç dekorasyonu, gerekse de etrafındaki doğaya sağladığı uyum ve sunduğu muhteşem manzarayla huzurdan başka bir şey vaat etmiyor. İlk bakışta özelliksiz görünen bu evi neden bu listeye aldığımızı görmek istiyorsanız, bu linke tıklayıp evin diğer resimlerine de bakmanızı tavsiye ederiz.
Kuzey'den başladığımız İtalya turunu güneyde, muhteşem doğal güzelliğe sahip Sardunya'da noktalayalım. Yaşamasını iyi bilen İtalyanların evleri de bu doğrultuda şık ve zevkli oluyor. Tabii bu villanın bizdeki görmemiş zengin villalarına oranla en büyük farkı daha enine mimarisi, mütevazı boyutları ve çevresindeki doğayla olan uyumu. Ama bu evle ilgili asıl ilgi çekici detay, salonun altından geçip evin arka tarafına doğru akıp giden müthiş havuz. Kış ortasında insana yakası açılmadık hayaller kurduran bu mükemmel villanın daha fazla fotoğrafını görmek için tıklayın.
Peki siz olsanız bu rüya gibi 5 evden hangisinde yaşamak isterdiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın.