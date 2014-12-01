İtalya'dan rüya gibi 5 ev

Kuzey'den başladığımız İtalya turunu güneyde, muhteşem doğal güzelliğe sahip Sardunya'da noktalayalım. Yaşamasını iyi bilen İtalyanların evleri de bu doğrultuda şık ve zevkli oluyor. Tabii bu villanın bizdeki görmemiş zengin villalarına oranla en büyük farkı daha enine mimarisi, mütevazı boyutları ve çevresindeki doğayla olan uyumu. Ama bu evle ilgili asıl ilgi çekici detay, salonun altından geçip evin arka tarafına doğru akıp giden müthiş havuz. Kış ortasında insana yakası açılmadık hayaller kurduran bu mükemmel villanın daha fazla fotoğrafını görmek için tıklayın.

Peki siz olsanız bu rüya gibi 5 evden hangisinde yaşamak isterdiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın.