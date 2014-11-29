Görülmemiş banyo ve mutfak fayansları

Banyo ve mutfaklarımızda kullandığımız seramik fayanslar, suya dayanıklı olmaları, dayanıklılıkları ve kolay temizlenmeleriyle tercih edilmektedir. Her döneme ve her tasarım çizgisine uygun çeşitleri bulunan fayanslar, bu nedenle modern, klasik veya sıradışı döşenmiş evlerde farklı şekillerde de olsa karşımıza çıkıyorlar. Tabii klasik fayans tasarımları bir süre sonra aynı rengi ve benzer desenleri tekrarladıkları için sıkıcı olabiliyorlar. Biz de homify olarak, muhtemelen daha önce görmediğiniz sıradışı fayans modellerini mercek altına aldık. Dünyanın farklı yerlerindeki tasarımcıların, farklı şekillerde uyguladıkları bu tasarımlara mutlaka bir göz atın!