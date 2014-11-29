Görülmemiş banyo ve mutfak fayansları

Banyo ve mutfaklarımızda kullandığımız seramik fayanslar, suya dayanıklı olmaları, dayanıklılıkları ve kolay temizlenmeleriyle tercih edilmektedir. Her döneme ve her tasarım çizgisine uygun çeşitleri bulunan fayanslar, bu nedenle modern, klasik veya sıradışı döşenmiş evlerde farklı şekillerde de olsa karşımıza çıkıyorlar. Tabii klasik fayans tasarımları bir süre sonra aynı rengi ve benzer desenleri tekrarladıkları için sıkıcı olabiliyorlar. Biz de homify olarak, muhtemelen daha önce görmediğiniz sıradışı fayans modellerini mercek altına aldık. Dünyanın farklı yerlerindeki tasarımcıların, farklı şekillerde uyguladıkları bu tasarımlara mutlaka bir göz atın!
Banyoda, bembeyaz bir fayans döşemesi kullanmak ideal görünebilir. Ancak tekdüzelikten sıkılmışsanız farklı bir yaklaşımla, iç açıcı bir tasarım elde etmeniz mümkün. Fotoğrafta gördüğümüz banyoda, altıgen şeklindeki fayanslar, muhteşem bir eklektik anlayışla bir araya getirilmişler. Sıvasız duvarları kuşatan beyaz altıgenlerin arasına atılan koyu mavi ve gri fayanslar, tasarımı hareketlendirmiş. Yer döşemesinde de aynı yaklaşım kullanılırken, koyu mavi renk sayesinde deniz havası banyoya tamamen yansıtılmış.
Porselen fayanslar da duvarlar ve yer döşemeleri için etkili bir çözüm sunuyorlar. Farklı bir seramik türü kullanılarak kaplanan bu fayanslar, özel şekilde sırlanarak doğal saten görünümüne kavuşuyorlar. Elbette farklı kalitelerde piyasada bulunabilen bu fayanslar, dayanıklılıklarının ve izolasyonda sağladıkları kolaylıkların yanında kaydırmazlık özellikleriyle de dikkat çekiyorlar. Fotoğrafta gördüğümüz yer döşemesinde banyonun ortasına yerleştirilen farklı renk ve desenlere sahip fayanslar, odaya halı serilmiş gibi bir görüntü sunuyorlar. Etrafını kuşatan gri renkli, sade fayanslarsa bu görüntüyü pekiştirmenin yanı sıra modern ile klasik tasarım çizgilerinin kesişmesini de sağlıyorlar.
Kırkyama adı da verilen patchwork tekniğini genelde ev tekstili alanında görsek de benzer bir yaklaşımla banyolarınızda da iç açıcı görüntüler elde etmek mümkün oluyor. Fotoğrafta renkli fayans panelleri bir araya getirilerek kaplanan duvarın, bir anda odanın havasını değiştirdiğini görüyoruz.
Mutfakta seramik döşeme kullanmak, temizlik ve dayanıklılık avantajlarını evin kirlenmeye en müsait bölgesine taşıyacaktır. Elbette fotoğrafta da gördüğümüz gibi doğru renk seçimi mutfakta fayans kullanımında büyük önem taşıyor. Burada odaya girer girmez değişen renk ve desen sayesinde mutfağın havasının tüm eve yansıdığını görüyoruz. Pastel renklerle de iç ısıtan bir görüntü elde edilmiş.
Mutfak duvarlarında da fayans kullanmak mümkün. Özellikle eviye ve ocak çevresinde fayans kullanarak temizlik konusunda büyük bir avantaj sağlıyor. Fotoğrafta eski Toskana evlerinde uygulanan fayans deseninin günümüze uyarlanmış halini görüyoruz. Böylece çağlar arası bir etkileşim kurularak, şık bir görünüm elde edilmiş.
Geometrik şekiller de desen konusunda kararsız kaldığınızda yardımınıza koşacaklardır. Düz renkler kullanmaktansa geometrik şekillerle desenler oluşturmak, mutfağınıza harmoni katacak ve mutfağınızı sıkıcı olmaktan çıkaracaktır.
Mutfak duvarlarında olduğu kadar yer döşemesinde de fayansların kullanımına sıkça tanıklık ediyoruz. Burada iki farklı desen ve renge sahip döşemenin ustalıkla bir araya getirildiğini, odanın farklı özelliklerine vurgu yaptıklarını görüyoruz.
Koyu renklerin aksine açık ve sade renkli döşemelerin de mutfaklarda kullanıldığını görüyoruz. Mutfağınız küçükse beyaz döşemeler, derinlik hissi yaratarak odanın daha büyük görünmesini sağlayabilirler.
Eğer odanızı daha geniş gösterme niyetiniz varsa, açık renkli yer döşemenizi krem rengi gölgelendirmeler ve desenlerle hareketlendirebilirsiniz. Biraz efektten zarar gelmez değil mi?
Ev dekorasyonunda Akdeniz tarzı deyince akla açık ve iç açıcı renklerle insanın gönlünü okşayan desenler gelir akla. Özellikle İtalya gibi tasarım konusunda öncü olan bir ülkeyle özdeşleştirilen bu dekorasyon yaklaşımını elbette banyolara da taşımak mümkün. Bunun en garantili yollarından biri de bu örnekte görüldüğü gibi Akdeniz tarzının etkilerini taşıyan renk ve desene sahip fayanslar bulup banyonuza döşemekten geçiyor.