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10 göz alıcı genç odası aksesuar örneği

ümit atdağ ümit atdağ
Izumrudniye Kholmy, Alfia Ilkiv Interior Designer Alfia Ilkiv Interior Designer Eklektik Çocuk Odası
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Bir ev dekorasyonunda, neredeyse her alanın kendine has bir karakteri ve havası vardır. Bir evin parçası olan her oda, karakteristik bir yana sahiptir. Bu karakteristik ruhun oluşmasında birçok farklı etmenin rolü vardır. Örnek vermek gerekirse, bahçenizin sahip olduğu havanın en büyük sorumluları bahçenizde yetiştirdiğiniz bitkiler, bahçe taşlarınız ve bahçenizdeki havuzdur. Bununla birlikte, evinizde kendine has karakteri olan mekanlardan biri de hiç şüphesiz -bu yazımızın da baş rolünü oynayacak olan- genç odalarıdır.

Genç odaları, diğer bütün odalarınızdan farklı olmak üzere, hareketli bir atmosfere sahip olan mekanlardır. Ev sahipliği yaptıkları kişilerden kaynaklanan bu durumdan ötürü, genç odalarının dinamik bir yapıda olduğunu söylemek pekala doğrudur. Diğer yandan genç odasını dekore etmeye başlamadan önce dikkat etmeniz gereken birkaç basit nokta olduğunu söylememiz gerek. Bir genç odasını dekore etmeye başlamadan önce, karar vermeniz gereken ilk nokta nasıl bir hava yaratmak istediğiniz üzerinedir. Çünkü dekore edeceğiniz bu genç odasına ekleyeceğiniz dekoratif araç gereçler, bu kararınız sonucunda şekillenir. İşte bu sebepten ötürü, dekorasyona başlamadan önce genel rotanızı hazırlamanızda büyük fayda var. Hareketli ve dinamik bir oda mı hayal ediyorsunuz ? Yoksa bakanları geniş hayallere sürükleyecek bir dekorasyon mu ? Ya da tercihiniz kişiye özel bir dekorasyondan yana mı olacak ? Cevabınız hangisi olursa olsun, genç odası dekorasyonlarında dekoratörlerin en büyük yardımcılarının aksesuarlar olduğunu söylemek pek de hata olmaz. İşte bu yüzden, genç odası dekorasyonlarında aksesuarlar çok büyük önem taşır.

Aksesuarlar genel olarak bir dekorasyonun önemli parçalarıdır. Kimileri aksesuarları dekorasyonun son parçası olarak görürken, kimileri de onlar hakkında dizaynın üzerine inşa edildiği temel olarak bahsederler. Sizin fikriniz hangisinden yana olursa olsun, aksesuarların genç odası dekorasyonlarında da sıkça kullanılan dekoratif araçlar olduğunu söylemek yerinde olur. Bir genç odası dekore ederken, en güç kısımlardan biri odaya bir hava ve/veya ruh kazandırmaktır. Çünkü genç odası salon veya mutfak gibi durağan bir havaya değil, aksine hareketli ve dinamik bir ruha sahiptir. İşte bu yüzden, dekore edeceğiniz genç odasına aksesuarlar sayesinde istediğiniz biçimde bir karakter kazandırabilirsiniz. Örneğin hayal kurmayı seven ve hayal dünyası geniş bir kişi için dekore ettiğiniz genç odasında, çeşitli film veya animasyonlara ait figürler kullanarak ortama neşeli bir hava kazandırabilirsiniz. Öte yandan, sporla ilgilenen ve sporcu bir kişiliğe sahip bir gencin odasını dekore ederken, çeşitli flamalar veya renkli duvar kağıtları kullanmak, amacınıza ulaşma noktasında size yardımcı olabilir.

Duvar kağıtları da genç odası aksesuarları arasında sayılabilir. Özellikle her zevkten her ilgi alanına kadar geniş bir yelpazeye uygun biçimde çeşit sunan bu duvar kağıtları, dekore edeceğiniz genç odasına spesifik bir hava kazandırma noktasında size yardım edebilir. Üstelik sade renklerin yanı sıra, belli şekillere ve motiflere sahip olan duvar kağıtlarına ulaşmak da pekala mümkündür. Diğer yandan, nasıl ki salonunuzdaki durağan havayı dağıtmak ve üzerinde ilgi toplayacak bir eşya ayarlamak için tabloları kullanıyorsanız, genç odasında tercih edebileceğiniz posterler de aynı işlevi görecektir. Fakat, bu alandaki posterler durağan şekillere değil, tam aksine hareketli çizgilere sahip olmalıdır. Örneğin, bir araba posteri ve/veya bir müzik grubunun posteri, genç odası için ideal durumdadır. 

Eğer, genç odasına aksesuar seçerken kafanız çok karışıyorsa, bu odada yaşayacak olan kişinin zevklerini ve ilgi alanlarını kendinize rehber olarak seçebilirsiniz. Sonuçta bu oda onun odası olacak ve hiç şüphesiz yaşadığı yerde hoşlandığı ve ilgi duyduğu konulardan izler görmek isteyecektir. Genç odası aksesuarları hakkında daha fazla yardıma ihtiyaç duyan okurlarımız, ilgili kategorimizi daha yakından inceleyebilir.

Bir alternatif olarak hamak tercihi

Jugendmöbel, Möbelgeschäft MEBLIK Möbelgeschäft MEBLIK Klasik Çocuk Odası
Möbelgeschäft MEBLIK

Möbelgeschäft MEBLIK
Möbelgeschäft MEBLIK
Möbelgeschäft MEBLIK

Hamaklar, genç yaşlı fark etmeksizin herkesin sevdiği ve hem işlevsel hem de estetik açıdan kullanılabilen nesnelerdir. Üstelik tavandan bağlantılı olan hamaklar, hem iç hem de dış mekanlarda kolaylıkla kullanılabilirler. Bu örneğimizde de, genç odası aksesuarına alternatif olarak bir hamak tercihi görebilirsiniz. Sahip olduğu renkler sayesinde hem estetik açıdan hem de fonksiyonel yönüyle mekanı etkileyebilen hamaklar, genç odası aksesuarı arayan okurlarımız için güzel bir alternatif olabilir.

Eğlenceli aksesuarlar

Ousado!, Paulinho Peres Group Paulinho Peres Group Modern Çocuk Odası
Paulinho Peres Group

Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group

Genç odası aksesuar seçiminde en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de, seçeceğiniz aksesuarların durağan veya sıkıcılıktan olabildiğince uzak olmasıdır. Çünkü gençler genellikle hareketli ve ortama pozitif hava veren aksesuarlardan hoşlanırlar. Aslında bu konuyu gençlerle sınırlamak hata olur. Bu örnekte ise dikkat çeken nokta, hiç şüphesiz ortamda bulunan mini uçak maketi. Bu genç odasının, kişisel zevklere uygun biçimde dekore edildiğini söyleyebiliriz. Çünkü duvardaki dünya haritası şeklinde duvar kağıdı ve uçak maketi, bu genç odasının seyahat etmeyi seven birine ait olduğunu gösteriyor. 

Sevimli dekorlar

H's HOUSE, dwarf dwarf Klasik Çocuk Odası
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

Eğer daha tam olarak genç sayılamayacak yaşta olan, yani henüz çocukluktan gençliğe doğru adım atmaya başlamış bir birey için bir oda tasarlamaya çalışıyorsanız, bazen bu örnektekine benzer dekorlar da kullanabilirsiniz. Bu tarz dekorların işlevselliği tartışılsa da, estetik açıdan mekana gayet sevimli ve dinamik bir hava kattığını söyleyebiliriz. Öte yandan, bu tarz renkli bir Kızılderili çadırı, ortamı estetik açıdan da pozitif etkileyecektir.

Duvar kağıdı seçimi

TApety dla dzieci i młodzieży, Humpty Dumpty Room Decoration Humpty Dumpty Room Decoration Modern Çocuk Odası
Humpty Dumpty Room Decoration

Humpty Dumpty Room Decoration
Humpty Dumpty Room Decoration
Humpty Dumpty Room Decoration

Genç odası dekorasyonlarında bir başka önemli konu da hiç şüphesiz duvar kağıdı seçimidir. Duvar kağıtları, kimi çevrelerce duvarları çıplaklıktan kurtarmak, kimileri için de mekanda hakim olan ana dekorasyonu tamamlamak için kullanılır. Siz hangi amaçla kullanırsanız kullanın ama genç odalarında duvar kağıdı seçimini özenle yapın. Fazla çocuksu şeyler, o yaşlardaki gençlerce eğreti bulunabilir. İşte bu yüzden bu noktada onların fikrini almak en doğru hamle olacaktır.Humpt Dumpty imzalı bu dekorasyon, genç odası için duvar kağıdı arayan okurlarımıza rehberlik yapabilir.

Yaratıcı dekorasyonlar

Izumrudniye Kholmy, Alfia Ilkiv Interior Designer Alfia Ilkiv Interior Designer Eklektik Çocuk Odası
Alfia Ilkiv Interior Designer

Alfia Ilkiv Interior Designer
Alfia Ilkiv Interior Designer
Alfia Ilkiv Interior Designer

Yaratıcılık, bir dekorasyonda en çok aranan kriterlerdendir. Neredeyse hiç kimse klişeleşmek istemez. İşte bu sebepten ötürü, yaratıcı dekorasyonlar, genç odası aksesuarları konusunda da oldukça kıymetlidir. Alfia Ilkiv Desgin'a ait olan bu genç odası dekorasyonunda ise, bu yaratıcılık duvara asılan ve adeta 3 boyutlu olan bu posterle sağlanmış. Genç odasında poster kullanmak oldukça pratik bir yol olsa da, doğru renklerle süslenmiş bir posterin ortama harika bir hava kattığını bu örneğimizde de görebilirsiniz.

Kişiye özel genç odası dekorasyonları

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Çocuk Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çocuk, genç ve yaşlı fark etmeksizin, hemen hemen hepimiz bulunduğumuz ve/veya içinde yaşadığımız alanın bize özgü olmasını, bize göre şekil almasını isteriz. Bu sayede hem daha rahat eder hem de bulunduğumuz yaşam alanını daha çok sahipleniriz. İşte Kerim Çarmıklı İç Mimarlık imzalı bu dekorasyonda da, bu genç odasının nasıl da kolayca kişiye özgü bir hal aldığını görebilirsiniz. Belki bu derece açık bir şekilde belirtilmesinden hoşlanmayanlar olabilir. Onlar için tavsiyemiz ise, hobilerine dair aksesuarlar seçmeleri yönünde.

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Göz alıcı tablolar

Дизайн дома 170 м.кв, Дизайн студия Жанны Ращупкиной Дизайн студия Жанны Ращупкиной Minimalist Çocuk Odası Mavi
Дизайн студия Жанны Ращупкиной

Дизайн студия Жанны Ращупкиной
Дизайн студия Жанны Ращупкиной
Дизайн студия Жанны Ращупкиной

Eğer bir genç odasına hareketli bir hava katmak istiyorsanız, size bu konuda en büyük yardımı edecek olanlar posterlerdir. Salonda ve diğer mekanlarda kullandığınız tabloların aksine posterler, oldukça ucuz ve pratiktirler. Üstelik çok daha fazla zevke ve kişiliğe hitap edebilirler. Bu örnekte ise, üç parça halinde olan ve duvarı süsleyen bu araba posteri, yapısından dolayı klasik poster anlayışının dışına çıkarak ortama hem estetik hem de canlı bir hava katmayı başarabilmiş.

Doğru aksesuarlar dekorasyonunuza şıklık katabilir

Aménagement complet d'un 65m², Maud Rousset Maud Rousset Modern Çocuk Odası
Maud Rousset

Maud Rousset
Maud Rousset
Maud Rousset

Genç odası dekorasyonlarında doğru genç odası aksesuar tercihi, aslında kimi zaman bütün dizaynınızı ayağa kaldırabilir. Aksesuarlar, doğaları gereği ortamdaki bütün ilgiyi ve bakışları üzerlerine çekmeye meyillidirler. İşte bu sebepten ötürü, doğru seçilmiş bir veya birkaç aksesuar, dekorasyonunuzdaki eksik ve/veya yanlışları gizleyebilir. Bu örnekte pek fazla eksik olmasa da, ustaca seçilmiş olan aksesuarlar, ortama gayet canlı bir hava katmış.

Göz alıcı renkler

Скандинавская эклектика, CO:interior CO:interior İskandinav Çocuk Odası
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

Genç odası dekore ederken, dikkat edilmesi gereken genel noktalara değinmezsek bu konuyu eksik bırakmış oluruz. Sonuçta aksesuarlar nereden bakarsanız bakın, bir dekorasyonun ancak bir parçası olabilirler. Aksine bir dekorasyonda hakim olan genel çizgiler de büyük öneme sahiptir. İşte bu yüzden bu örneğe dikkatinizi çekmek istiyoruz. Açık sarı ve beyazın ustaca kombinlenmesi sonucu ortaya çıkan bu pozitif hava, odada bulunan animasyon karekterlerinin figürleriyle de desteklenmiş durumda.

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