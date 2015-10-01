Şık ranzalı genç odası takımları

Hiç şüphesiz ki bir dekorasyonda en çok söz sahibi olan ögeler, mobilyalardır. Gerek mevcut hacmin çoğunu kendine alması ve gerekse mekanın sahip olduğu görüntüyü yoğun biçimde etkileyebilme potansiyelinden ötürü, mobilyalar bir alanda geçerli olan dekorasyonu çok yakından etkileyebilirler. Öyle ki, yalnızca mobilyalarınızı değiştirerek evinizdeki dekorasyon tarzını baştan aşağı değiştirebilirsiniz. Nitekim ev yenilemek isteyenler bu konudaki en büyük adımı mobilyalarını değiştirerek atarlar. Sonrasında gelen küçük değişimler sayesinde de dekorasyon baştan aşağı değişmiş olur.

Söz konusu genç odaları olunca, mobilyaların bu alanda da diğer kısımlarda olduğu kadar söz sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat diğer alanların aksine genç odaların kullanacağınız mobilyaları seçerken daha çok özen göstermeniz gerekir. Öncelikle genç odalarında klasik tarz tercih edebilirsiniz. Bu alanlarda ahşabın ruhuna ve büyüsüne yer verebilir ve şıklığı klasiklerle sağlayabilirsiniz. Fakat dikkat etmeniz gereken nokta, ahşap mobilyalarınızda elinizden geldiği kadar sade ahşap renklerinden kaçınmaktır. Çünkü genç odası dekore ederken, yapılması gereken en önemli şey durağan ve sıkıcı çizgilerden uzak durmaktır. Ahşap renkleriyle bezenmiş ve klasik çizgilere sahip bir mobilya genç odası için biraz boğucu olabilir. Eğer çok ekstrem renkler de kullanmak istemiyorsanız, beyaz ve diğer açık renkler sizin için güzel bir alternatif olabilir. Nitekim bu sayede klasik tarzın sıkıcı çizgilerini de saklamış olursunuz. Eğer genç odasında modern tarzdan faydalanmak niyetinde iseniz, çok fazla gerçeküstü çizgilere sahip dekorasyonlardan uzak durmaya çalışmanız daha akıllıca bir hareket olacaktır. Çünkü klasik tarz ne kadar sıkıcı olsa da, modern çizginin sürreal hatları genç odası için fazladır. Bu sebeple çok ekstrem dizaynlardan uzak durarak, sade ve renkli dekorasyonlar seçmeniz, dekore edeceğiniz genç odasını oldukça şık kılabilir.

Şimdiye kadar dekorasyonlarda kullanılan mobilyalardan ve genç odalarından bahsettik. Gelelim bu iki kümenin kesişimine… Ranzalar, ranzalarımız ! Ranzalar, genç odalarında çok sık tercih edilen mobilyalardır. Ranza denilince insanların aklına nostaljik biçimde demir olan ve boyaları dökülen demir ranzalar gelse de, artık ranzaların daha sanatsal ve daha estetik bir görünüme sahip olduklarını söyleyebiliriz. Genç odası için ranza tercih edecekseniz, size ilk tavsiyemiz; Aklınızdaki nostaljik ranza görüntüsünden kurtulun. Çünkü günümüzde çok fazla sayıda ve çok fazla çeşitte ranzaya rastlamak mümkündür. Üstelik, mobilyaların dekorasyon konusunda sahip oldukları söz hakkının arttığının fark edilmesiyle de, mobilyalarda ahşap kullanımının inanılmayacak derecede bir artış yaşadığını görüyoruz. İşte bu artış, ranzalara, hatta belki özellikle ranzalara çok hoş biçimde yansıdı. Ahşaptan imal edilen karyolaların yanı sıra, masif ahşaptan üretilmiş olan ranzaların kullanımı da yaygınlaştı. Yalnızca ranzalar değil, ranzaları birleştiren merdivenler de bu ahşap akımından nasibini aldı.

Ranza denilince insanların aklın direkt olarak üst üste iki yatağın monte edilmiş hali gelir. Fakat ranzanın tanımı yalnızca bu görüntüyle sınırlı değildir. İki yatağın birleşiminin yanı sıra, ranzalar yataklara estetik bir hava kazandırmak için de kullanılabilir. Bu konuya dair, yazımızın kalan kısmında hoş bir örneğe rastlayabilirsiniz. Ranzalar, dekore edeceğiniz genç odası için güzel bir tercih olabilir. Bunun yanında büyük bir kısmının ahşaptan imal edildiğini daha önce de vurguladığımız bu ranzalar, çok pratik bir şekilde farklı renklere bürünebilmeleri sayesinde dekorasyonunuzun bir parçası olabilirler. Özellikle dekore edeceğiniz genç odasına seçeceğiniz ranzaların, açık ve hareketli renklere sahip olmasına dikkat etmenizde fayda var. Üstelik, çok fazla çeşide ve türe sahip olan bu ranzaların, farklı farklı renk ve dizaynda olan türlerine erişmek oldukça kolay. Ranzalı genç odası takımlarını daha yakından incelemek isteyen okurlarımızı, ilgili kategorimize davet ediyoruz.