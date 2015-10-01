Şık ranzalı genç odası takımları

Hiç şüphesiz ki bir dekorasyonda en çok söz sahibi olan ögeler, mobilyalardır. Gerek mevcut hacmin çoğunu kendine alması ve gerekse mekanın sahip olduğu görüntüyü yoğun biçimde etkileyebilme potansiyelinden ötürü, mobilyalar bir alanda geçerli olan dekorasyonu çok yakından etkileyebilirler. Öyle ki, yalnızca mobilyalarınızı değiştirerek evinizdeki dekorasyon tarzını baştan aşağı değiştirebilirsiniz. Nitekim ev yenilemek isteyenler bu konudaki en büyük adımı mobilyalarını değiştirerek atarlar. Sonrasında gelen küçük değişimler sayesinde de dekorasyon baştan aşağı değişmiş olur.
Söz konusu genç odaları olunca, mobilyaların bu alanda da diğer kısımlarda olduğu kadar söz sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat diğer alanların aksine genç odaların kullanacağınız mobilyaları seçerken daha çok özen göstermeniz gerekir. Öncelikle genç odalarında klasik tarz tercih edebilirsiniz. Bu alanlarda ahşabın ruhuna ve büyüsüne yer verebilir ve şıklığı klasiklerle sağlayabilirsiniz. Fakat dikkat etmeniz gereken nokta, ahşap mobilyalarınızda elinizden geldiği kadar sade ahşap renklerinden kaçınmaktır. Çünkü genç odası dekore ederken, yapılması gereken en önemli şey durağan ve sıkıcı çizgilerden uzak durmaktır. Ahşap renkleriyle bezenmiş ve klasik çizgilere sahip bir mobilya genç odası için biraz boğucu olabilir. Eğer çok ekstrem renkler de kullanmak istemiyorsanız, beyaz ve diğer açık renkler sizin için güzel bir alternatif olabilir. Nitekim bu sayede klasik tarzın sıkıcı çizgilerini de saklamış olursunuz. Eğer genç odasında modern tarzdan faydalanmak niyetinde iseniz, çok fazla gerçeküstü çizgilere sahip dekorasyonlardan uzak durmaya çalışmanız daha akıllıca bir hareket olacaktır. Çünkü klasik tarz ne kadar sıkıcı olsa da, modern çizginin sürreal hatları genç odası için fazladır. Bu sebeple çok ekstrem dizaynlardan uzak durarak, sade ve renkli dekorasyonlar seçmeniz, dekore edeceğiniz genç odasını oldukça şık kılabilir.
Şimdiye kadar dekorasyonlarda kullanılan mobilyalardan ve genç odalarından bahsettik. Gelelim bu iki kümenin kesişimine… Ranzalar, ranzalarımız ! Ranzalar, genç odalarında çok sık tercih edilen mobilyalardır. Ranza denilince insanların aklına nostaljik biçimde demir olan ve boyaları dökülen demir ranzalar gelse de, artık ranzaların daha sanatsal ve daha estetik bir görünüme sahip olduklarını söyleyebiliriz. Genç odası için ranza tercih edecekseniz, size ilk tavsiyemiz; Aklınızdaki nostaljik ranza görüntüsünden kurtulun. Çünkü günümüzde çok fazla sayıda ve çok fazla çeşitte ranzaya rastlamak mümkündür. Üstelik, mobilyaların dekorasyon konusunda sahip oldukları söz hakkının arttığının fark edilmesiyle de, mobilyalarda ahşap kullanımının inanılmayacak derecede bir artış yaşadığını görüyoruz. İşte bu artış, ranzalara, hatta belki özellikle ranzalara çok hoş biçimde yansıdı. Ahşaptan imal edilen karyolaların yanı sıra, masif ahşaptan üretilmiş olan ranzaların kullanımı da yaygınlaştı. Yalnızca ranzalar değil, ranzaları birleştiren merdivenler de bu ahşap akımından nasibini aldı.
Ranza denilince insanların aklın direkt olarak üst üste iki yatağın monte edilmiş hali gelir. Fakat ranzanın tanımı yalnızca bu görüntüyle sınırlı değildir. İki yatağın birleşiminin yanı sıra, ranzalar yataklara estetik bir hava kazandırmak için de kullanılabilir. Bu konuya dair, yazımızın kalan kısmında hoş bir örneğe rastlayabilirsiniz. Ranzalar, dekore edeceğiniz genç odası için güzel bir tercih olabilir. Bunun yanında büyük bir kısmının ahşaptan imal edildiğini daha önce de vurguladığımız bu ranzalar, çok pratik bir şekilde farklı renklere bürünebilmeleri sayesinde dekorasyonunuzun bir parçası olabilirler. Özellikle dekore edeceğiniz genç odasına seçeceğiniz ranzaların, açık ve hareketli renklere sahip olmasına dikkat etmenizde fayda var. Üstelik, çok fazla çeşide ve türe sahip olan bu ranzaların, farklı farklı renk ve dizaynda olan türlerine erişmek oldukça kolay. Ranzalı genç odası takımlarını daha yakından incelemek isteyen okurlarımızı, ilgili kategorimize davet ediyoruz.
Genç odanız için bir ranzalı takım seçerken dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli husus da hiç şüphesiz boyutlardır. Genç odalarında aşırı büyük bir ranzaya yer vermek, sahip olduğunuz alandan fedakarlık yapmak anlamına gelir ve bu durum çoğu zaman sizi zor durumu düşürür. İşte bu yüzden hem boyut olarak daha küçük hem de işlevsel açıdan pratik olan -örneğimizde de görebileceğiniz gibi- bir ranza, kimi zaman sizin için bir kurtarıcı olabilir.
Ahşap, her geçen gün hayatımıza biraz daha giren doğal bir materyal. Peki ya bu doğallığı genç odasına uyarlamak istersek ortaya nasıl bir şey çıkar ? Bu sorunun cevabını görmek isteyen okurlarımız, ranzalı genç odası takımlarını inceleyebilirler. Üstelik, ahşaptan imal edilen ranzaların kendilerine has bir dokusunun ve görüntüsünün olduğunu söylemek hata olmaz.
Dekore edeceğiniz genç odasında bir ranza kullanmak istiyorsanız fakat bu ranza için klasik modellerden uzaklaşıp farklı çizgiler denemek niyetinde iseniz bu örnek tam da size göre. Üstelik çok da şık. Klasik ranzaların aksine destek noktasını alttan değil tavandan alan bu ranza modeli, farklı modellerden hoşlanan okurlarımız için bulunmaz nimet. Üstelik iki yatağı birleştiren merdivenin sabit olmaması da bir diğer değişik ayrıntı.
Ranzaların işlevsel yanlarının yanı sıra dekoratif araçlar olarak kullanıldığından yazımızın başında da bahsetmiştik. Üstelik ahşaptan imal edilen genç odası ranzalarında çok fazla renge ve şekle yer verebilme imkanı sayesinde de, genç odası için seçtiğiniz ranzalı takımları dekorasyonunuzun bir parçası haline getirebilirsiniz. Bu sayede satın aldığınız genç odası ranzasının, dekorasyonunuzda eğreti durmasını da engellemiş olursunuz.
Genç odalarında doğal çizgilere yer vermek kimi zaman sizin için kolay ve en pratik çözüm olabilir. Üstelik ahşabın kolayca boyanması ve şekil alması sayesinde de dekorasyonunuza dilediğiniz biçimde şekil verebilirsiniz. Ahşaptan imal edilmiş ve bir kulübeyi andıran ranzanın ortama nasıl da doğal bir hava kattığını görmek isterseniz, örneğimizi inceleyebilirsiniz.
Kimi zaman iki ve/veya daha fazla kişi için bir genç odası tasarlamanız gerekebilir. Böylesi kalabalık aileler için dekore edilen genç odalarında en çok yardımcı olacak şey hiç şüphesiz ranzalardır. Hem alandan tasarruf etmenizi sağlayan hem de diğer dekoratif araçlar için ev sahipliği yapabilen bu ranzalar kimi zaman estetik açıdan da oldukça hoş görüntülere imkan verebilir. Victoria Plasencia imzalı bu dekorasyon ise, birden çok ranzanın aynı anda ustaca kullanımına güzel bir örnek.
Genç odaları her ne kadar estetik yönün pek ön planda olmadığı mekanlar olsa da, bu alanlarda birazcık şık tasarımlara başvurmanın kimseye zararı dokunmaz. Üstelik bu alanda kullanacağınız mobilyaları ve aksesuarları kısıtlayacak pek fazla ölçüt olmadığı için, şıklık sizin için bazı zamanlar ilk planda gelebilir. Bu örnekte ise, şık bir mobilya nasıl olur sorusuna nasıl ustaca cevap verildiğini görebilirsiniz.
Kimi zaman da dekore ettiğiniz genç odası için dar bir alan tercih edilmiş olabilir. Böyle zamanlarda yapabileceğiniz en doğru hamle, alan bakımından size fayda sağlayacak fonksiyonel modellere yönelmektir. Bu tarz çok yönlü ve fonksiyonel modellere rastlamak pek kolay olmasa da, eğer rastlarsanız bu modellerin ne kadar işlevsel olduğunu görebilirsiniz. Tadilat Firması imzalı bu ranza ise dolaplarla yatağı ustaca birleştirerek size alandan tasarruf etme imkanı sunmakta…
Yaratıcılık hemen hemen her dekorasyonda gözlerin aradığı bir olgudur. Üstelik iyi biçimde dizayn edilmiş her dekorasyonun yaratıcı bir dekorasyon olduğu da söylenemez. İşte bu yüzden yaratıcı bir dekorasyona rastlarsanız, genç odasında bu dekorasyona yer vermekten hiç çekinmeyin. İşte bu örneğimizdeki kulübe şeklindeki ranza da, bahsettiğimiz yaratıcı dekorasyonlardan bir tanesi. Üstelik sahip olduğu renkler sayesinde de odaya kolayca uyum sağlamış.