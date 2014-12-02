Yerli tasarımcılardan en güzel ev aksesuarları

Ev dekorasyonunda benimseyeceğiniz stilden tutun da seçeceğiniz mobilyaya, perdeye, yer döşemesine kadar vereceğiniz majör kararlar evinizin de şeklini ve rengini belirleyecektir. Ama tabii ki iş bununla bitmiyor. Şimdi sıra ufak tefek dokunuşlarla evinize kişisel bir damga vurmaya, küçük renk ve stil hamleleriyle ortamın genel havasını değiştirmeye geldi.

Evinizin havasını değiştirmek, kendinize özgü kılmak için küçük bir mumdan tutun da, iri bir vazoya kadar önünüzde onlarca seçenek var. Aksesuar seçiminde önemli olan, renk itibarıyla ya evin genel tonlarına uyan ya da tam anlamıyla kontrast etkisi yaratan bir renk seçmek. Stil olarak da örneğin fazla modern bir aksesuar, klasik bir evde dam üstünde saksağan etkisi yaratabilir. Seçim yapmanızı kolaylaştırmak ve size fikir vermek için tamamı yerli tasarımcıların elinden çıkan, dilerseniz satın alabileceğiniz orijinal ve sıradışı aksesuarları derledik.