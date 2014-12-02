Yerli tasarımcılardan en güzel ev aksesuarları

Ev dekorasyonunda benimseyeceğiniz stilden tutun da seçeceğiniz mobilyaya, perdeye, yer döşemesine kadar vereceğiniz majör kararlar evinizin de şeklini ve rengini belirleyecektir. Ama tabii ki iş bununla bitmiyor. Şimdi sıra ufak tefek dokunuşlarla evinize kişisel bir damga vurmaya, küçük renk ve stil hamleleriyle ortamın genel havasını değiştirmeye geldi.
Evinizin havasını değiştirmek, kendinize özgü kılmak için küçük bir mumdan tutun da, iri bir vazoya kadar önünüzde onlarca seçenek var. Aksesuar seçiminde önemli olan, renk itibarıyla ya evin genel tonlarına uyan ya da tam anlamıyla kontrast etkisi yaratan bir renk seçmek. Stil olarak da örneğin fazla modern bir aksesuar, klasik bir evde dam üstünde saksağan etkisi yaratabilir. Seçim yapmanızı kolaylaştırmak ve size fikir vermek için tamamı yerli tasarımcıların elinden çıkan, dilerseniz satın alabileceğiniz orijinal ve sıradışı aksesuarları derledik.
Vazo deyince aklınıza genellikle seramik ya da camdan yapılma, standart bir biçime ve belki bazı süslemelere sahip bir obje mi geliyor aklınıza? Belki bu orijinal tasarım ürünleri fikrinizi değiştirebilir. Merkezi İstanbul'da bulunan Gaia & Gino firmasının
Grid Vases by Jaime Hayon serisine ait bu vazo tasarımları sadece orijinal ve sıradışı tasarımlarıyla değil, zarafet ve işlevselliği bir araya getirme biçimiyle de dikkat çekiyor. Burada gümüş rengi modellerini gördüğünüz vazoların bronz versiyonları da bulunuyor. Başta bu aksesuarlar olmak üzere şirketin diğer özgün ve şık tasarımlarına buraya tıklayarak göz atabilirsiniz.
İşte yine girdiği evi bir seviye yukarıya çıkaracak ve gelen konukların ilgi odağı olacak olan çok özel bir parça. Türk tasarımcı Cansu Sakız'a ait 203 Çini ve Seramik Atölyesi'nin bir ürünü olan 45. cm çapındaki seramik tabak, geleneksel sıraltı tekniği ile üretilmiş tamamen el yapımı bir ürün. Seramik tabaklar üzerindeki portre çalışmalarının başka örnekleri de olan tasarımcının pop-art akıından ve antik Yunan'a kadar birçok gönderme taşıyan bu ürünü, serinin en nadide ve özel parçalarından biri. Kendine has ve tamamen özel aksesuarlar arayanlar, buraya tıklayarak Cansu Sakız koleksiyonundaki diğer ilgi çekici parçalara da göz atabilir.
Tasarım ve dekorasyona birazcık özen gösterdiğiniz takdirde en küçük parça ya da aksesuarla bile evinizde bir fark yaratmanız, küçük bir ilaveyle mekânınızı güzelleştirmeniz mümkün. Tasarımcı Nilüfer Korkmaz'a ait İnci Mum'un ürettiği kendine has mumlardan biri olan, ve zıtların birlikteliğini vurgulayan ying-yang kavramının tematik olarak işlendiği ürün, ayrı ayrı ya da bu fotoğrafta görüldüğü gibi tek bir ünite halinde kullanılabiliyor. Evinizde mumlarla fark yaratmak istiyor, dekoratif bir unsur olarak mumları seviyorsanız buraya tıklayıp İnci Mum'un diğer ürünlerine de göz atabilirsiniz.
Elbette dekoratif aksesuar deyince ilk akla gelen parçalar lamba ve abajurlardır. Piyasada bulunan inanılmaz miktarda çok çeşitten evinize en uygun olanı alıp, fark yaratmanız mümkün. Bizim size yerli uzmanlardan yapacağımız öneri ise Burcu Özbayram'a ait olan Bucca Design'ın bir ürünü olan bu zarif parça. Ferforjenin zarafetini, uzun boyunlu bir kuğuyu andıran, akışkan ve kavisli tasarımla birleştiren ürün özellikle modern ya da minimalist üslûba sahip bir oturma odasına kusursuz uyum sağlayabilecek bir parça. Bu orijinal aksesuardan hoşlandıysanız Bucca Design'a ait diğer ürünlere göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Her evde mutlaka bulunan ama yine çok özen gösterilmeyen dekoratif aksesuarlardan biri de aynalardır. Oysa farklı ve sıradışı bir ayna, her türlü banyo ya da yatak odasının çehresini bir anda değiştirip, mekâna yeni bir hava katabilir. Örneğin burada gördüğünüz Türk firması Mirror Fabbrica'ya ait ayna, hem temel işlevini yerine getiriyor, hem de estetik anlamda sıradan bir aynanın fersah fersah önüne geçiyor. Elbette evinizin genel tarzına ve renk skalasına uygun aynayı bulmak size kalıyor ama böyle bir parçanın asıldığı duvarı şenlendireceğine kuşku yok. Bu aynayı beğendiyseniz Mirror Fabbrica'nın koleksiyonundaki diğer ürünlere de buradan göz atabilirsiniz.
Şamdan cesur bir tercihtir, her eve gitmez, hele de modern döşenmiş bir eve. Basit bir mumluk ise sıradandır, evinizi karaktersiz kılmaktan başka bir şeye yaramaz. Peki ikisinin arasında bir şey yok mu, elbette var. Mesela Nilgün Batuhan'a ait Arkitex Interiors adlı şirketin orijinal tasarımı olan bu mumluk gibi. Akıcı ve pürüzsüz bir tasarım dilini, böyle bir parça için umulmayacak bir malzemeyle işleyen bu orijinal ürünü beğendiyseniz, farklı renk ve malzeme seçeneklerine buradan göz atabilirsiniz.
Siz bu aksesuarlardan en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın.