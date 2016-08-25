Farklı stillerde, rüya gibi 7 ev!

Beton yapıların ve yüksek binaların oluşturduğu şehir görüntüsünden sıkıldıysanız ve hayalinizde bahçeli, müstakil bir ev varsa bu yazı tam size göre! Bu yazımızda sizlere farklı stillerde ve farklı yapı şekillerinde tasarlanmış birbirinden güzel 7 müstakil ev tanıtacağız. Bu modelleri görmeden yaptıracağınız müstakil ev modeline karar vermeyin.

Şehir hayatının sunduğu imkanlar birçoğumuz için vazgeçilmez olabilir. Özellikle iş ve okul gibi zorunlulukları olanlar için kırsalda yaşam hayal gibidir. Ancak bütün bu zorunluluklarınızı bir kenara bırakma şansınız varsa kendinize cennet gibi bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz. Bahçesi, havuzu, terası, manzarası ve kullanışlı dekorasyonu ile hem dayanıklı hem de sürdürülebilir özellikteki müstakil evler size tatil gibi bir hayat sunabilir.