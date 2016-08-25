Farklı stillerde, rüya gibi 7 ev!

Beton yapıların ve yüksek binaların oluşturduğu şehir görüntüsünden sıkıldıysanız ve hayalinizde bahçeli, müstakil bir ev varsa bu yazı tam size göre! Bu yazımızda sizlere farklı stillerde ve farklı yapı şekillerinde tasarlanmış birbirinden güzel 7 müstakil ev tanıtacağız. Bu modelleri görmeden yaptıracağınız müstakil ev modeline karar vermeyin.
Şehir hayatının sunduğu imkanlar birçoğumuz için vazgeçilmez olabilir. Özellikle iş ve okul gibi zorunlulukları olanlar için kırsalda yaşam hayal gibidir. Ancak bütün bu zorunluluklarınızı bir kenara bırakma şansınız varsa kendinize cennet gibi bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz. Bahçesi, havuzu, terası, manzarası ve kullanışlı dekorasyonu ile hem dayanıklı hem de sürdürülebilir özellikteki müstakil evler size tatil gibi bir hayat sunabilir.
Ahşap ve taş malzemelerin ana unsur olarak kullanıldığı rustik mimari, özellikle kır ve çiftlik evi konsepti için son derece uygun bir stil. Ahşap ve taş strüktürlerin kullanıldığı bu ev, yere kadar uzanan farklı çatı yapısı ile dikkat çekiyor. Kullanışlı bir verandası ve geniş bir bahçesi de bulunan evin iç mekanı ise oldukça geniş ve ferah. Hem manzarası hem de mimarisi ile göz dolduran bu muhteşem evin en güzel yanı ise sürdürülebilir, doğal yapıda olması. Farklı yapı çeşitleri ve mimariler hakkında detaylı fikirlere ihtiyacınız varsa Homify mimarlarına danışabilirsiniz.
Yekpare bir yapıya sahip olan bu basit ev hem görüntüsü hem de sıra dışı konumu ile dikkat çekiyor. Ayna şeritlerle kaplanan ahşap yüzeyi eve parlak ve farklı bir görüntü kazandırmış. Ayrıca evin çatısında bulunan panellerle de enerji tasarrufu sağlamak mümkün. Küçük ve kutu gibi bir müstakil ev arayanlar için bu model çok uygun olabilir.
Küçük ve mütevazi yapılar size göre değilse ve daha gösterişli villalarla ilgileniyorsanız bir de bu yapıya göz atabilirsiniz. Kot farkından yararlanılarak oldukça iyi bir şekilde yerleştirilen bu yapının en büyük özelliği son derece geniş ve bütün imkanları barındırıyor olması. Bahçesi, havuzu, terası ve diğer dinlenme alanları ile her türlü lüks imkanı sunan bu gösterişli villa bembeyaz ve huzur dolu bir mimariye sahip.
Muhteşem manzarasıyla dikkat çeken bu beyaz ev taş ve betonun birlikte kullanıldığı sıra dışı bir yapıya sahip. Eğer sizin için de bir evin en önemli özelliği manzarasıysa böyle bir ev düşünebilirsiniz. Sessiz bir koyda ve göz alıcı bir manzaranın ortasında bulunan huzurlu ve dingin bir yaşam için ideal.
Taş yapıların doğal ve sağlam görüntülerinden birçok kez bahsettik. Bu harika bahçeye sahip olan ev de taş yapıda inşa edilmiş. Evin oldukça büyük bir bahçesi ve bir de yüzme havuzu bulunuyor. Bunun yanı sıra bahçenin bir kısmı oturma alanı olarak dekore edilmiş. Açık havada aileniz ya da yakınlarınızla birlikte zaman geçirmeyi seviyorsanız siz de bahçenizde böyle bir alana yer verebilirsiniz. Yüksek bir tepede bulunduğu için son derece ferah bir manzarası olan evin her odası göz alıcı güzellikte.
Taş yapısı ve yüzme havuzuyla yine hayalleri süsleyecek bir ev. Bu evin terasına perdeli pergolalar ile oldukça şık ve sevimli bir dinlenme alanı dizayn edilmiş. Siz de terasınızın ya da bahçenizin bir köşesini bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Sade ve stili ile dikkat çeken evleri iç mekanlarıyla birlikte tanımak isterseniz
Sade ama özendirici bir ev başlıklı yazımızdaki eve de bir göz atabilirsiniz.
Modern tasarımı ile dikkat çeken bu şık yapı da lüks ve konforu bir arada bulunduran evlerden. Eğer alışılmış ev modellerinden sıkıldıysanız ve modern mimari ürünleri ilginizi çekiyorsa bu yapıları değerlendirebilirsiniz. Kontrast renkleri, modern tasarımı ve işlevsel yapısı ile örnek bir villa.