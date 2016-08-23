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Karadeniz bölgesinden aklınızı alacak 6 ev

umit atdağ umit atdağ
KÜTÜK EV, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kırsal Evler
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Ülkemizde genel yapı itibari  ile betonarme şehir evleri yaygın olsa da ahşap ve kırsal kesimlerde tercih edilen yöreye özgü kır evleri de yaygın olarak kullanılmaktadır. Ahşap ve kır evleri geleneksel ev modelleri olarak geçmişten beri  inşa ediliyor olsa da günümüzde modern mimarinin gelişmesi ile modern ahşap evler de inşa edilmeye başlanmıştır. Ülkemizde özellikle Karadeniz bölgesinde gür ormanların içinde yemyeşil bir doğa ile yaşamak isteyenlerin modern ahşap evler inşa ettiği  ve bu evlerde yaşadığı biliniyor. Bu gün bu evlere homify farkı ile konuk oluyoruz. Karadeniz bölgesinde yer alan aklınızı alacak ve sizi mest edecek bir güzelliğe sahip modern evleri inceleyerek bu evlerin şehir merkezlerinde de yaygınlaşmasına katkı sağlayabiliriz.

Modern mimari ve doğal yaşam

GÜRSOY COTTAGE yücel partners Kırsal Evler Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
yücel partners

GÜRSOY COTTAGE

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Karadeniz bölgesinde inşa edilmiş ve modern bir mimariye sahip olan bu evimiz hem doğal yaşamın içinde olması hem yöresel özellikler taşıması bakımından Karadeniz bölgesinin tipik evlerinden biri olmuştur. Yerden yüksekte bir taş zemin üzerine inşa edilmiş, çatı katı olan ve iki katlı olarak tasarlanmış bu ev günümüzde de bu bölgeye yaygın olan ev tiplerinden biridir.

Modern teras

CCT 175 Villa Project in Yalova, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Evler
CCT INVESTMENTS

CCT 175 Villa Project in Yalova

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Karadenizin engin dağları ve yemyeşil ormanlarının yanında tipik Karadeniz iklimi nedeniyle her gün yağış alan bir bölge olması nedeniyle güneşin az da olsa kendini gösterdiği zamanlarda güneşin tadını çıkarmak için bir terasa ihtiyacınız vardır. Bu Karadeniz evinde tasarım aşamasında modern bir teras oluşturularak güneşin yüzünü gösterdiği anlarda güneşlenmek ve Karadeniz dağlarının engin görüntüsünü izleme keyfini yaşayabilirsiniz.

Ahşap evler

BİLECİK 175 m2 AHŞAP EV SİSNELİ AHŞAP EV - AĞAÇ EV - KÜTÜK EV - BUNGALOV -KAMELYA Kırsal Evler prefabrik ev,ahşap ev,kütükev,ağaçev,bungalov
SİSNELİ AHŞAP EV – AĞAÇ EV – KÜTÜK EV – BUNGALOV -KAMELYA

BİLECİK 175 m2 AHŞAP EV

SİSNELİ AHŞAP EV - AĞAÇ EV - KÜTÜK EV - BUNGALOV -KAMELYA
SİSNELİ AHŞAP EV – AĞAÇ EV – KÜTÜK EV – BUNGALOV -KAMELYA
SİSNELİ AHŞAP EV - AĞAÇ EV - KÜTÜK EV - BUNGALOV -KAMELYA

Karadeniz bölgesinin en meşhur özelliği el değmemiş orman alanlarının bulunması ve bu orman alanları içinde ahşap evler, kütük evler olmasıdır. Bu ev örneğimizde tamamen ahşaptan yapılmış ve doğanın, ormanın ortasında yer alan, doğal hayatın tamamını  içinde barındıran özelliklerin tamamını görebiliyoruz. Tamamen ahşap olması yeteri kadar doğal olmasını sağladığı gibi bulunduğu bölgeye de özgü bir ev olmasını sağlıyor.

Farklı tasarımlara sahip ahşap evler

KÜTÜK EV, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kırsal Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

KÜTÜK EV

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Bu ev örneği insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir şekilde tasarlanmış. Alt kısmı bir depolama alanı olarak düşünülmüş ve geniş bir terasa sahip olması sağlanarak üst kat yaşam alanları olarak düzenlenmiş.  Bu sayede tüm ihtiyaçlar karşılanmış ve  bulunduğu bölgeye özgü olacak şekilde ahşaptan bir ev olarak  tipik Karadeniz evi özelliğini kazanmış.

Ahşap ve betonarme bütünlüğü

MİSİ homify Rustik Evler
homify

MİSİ

homify
homify
homify

Karadeniz bölgesinde evler genel olarak ahşaptan yapılıyor olsa da evlerin bir kısmı ahşap ve betonarme karışımı olarak inşa ediliyor. Zemin ve temel sağlam olması amacıyla betonarme olarak inşa edilip üzerine ahşap veya kütükler kullanılarak tasarımlar yapılıyor. Bu örnek evimizde de bu tanıma uygun olarak bir ev inşa edilmiş, terası ve verandası ile mükemmel bir ev ortaya çıkarılmış. 

Bir Bartın evi

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Modern Evler
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Bu örnek ev, Bartın ilinde yer alan ve tipik Karadeniz evlerinden farklı olarak bulunduğu bölgenin soğuğundan korunması için mantolama işlemi yapılmış bir ev olarak  farklı bir tasarımla karşımıza çıkıyor.  beyaz ve gri renklerin uyumlu olarak uygulanması evin hem görsel hem de muhteşem bir ev olmasını sağlamış. Doğanın ortasında bir inci gibi parlayan evimiz  doğal yaşam içinde yapay bir oyuncak gibi duruyor.

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Karadeniz bölgesindeki bu evlerden siz en çok hangisini beğendiniz?

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