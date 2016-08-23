Karadeniz bölgesinden aklınızı alacak 6 ev

Ülkemizde genel yapı itibari ile betonarme şehir evleri yaygın olsa da ahşap ve kırsal kesimlerde tercih edilen yöreye özgü kır evleri de yaygın olarak kullanılmaktadır. Ahşap ve kır evleri geleneksel ev modelleri olarak geçmişten beri inşa ediliyor olsa da günümüzde modern mimarinin gelişmesi ile modern ahşap evler de inşa edilmeye başlanmıştır. Ülkemizde özellikle Karadeniz bölgesinde gür ormanların içinde yemyeşil bir doğa ile yaşamak isteyenlerin modern ahşap evler inşa ettiği ve bu evlerde yaşadığı biliniyor. Bu gün bu evlere homify farkı ile konuk oluyoruz. Karadeniz bölgesinde yer alan aklınızı alacak ve sizi mest edecek bir güzelliğe sahip modern evleri inceleyerek bu evlerin şehir merkezlerinde de yaygınlaşmasına katkı sağlayabiliriz.