Karadeniz bölgesinden aklınızı alacak 6 ev

Ülkemizde genel yapı itibari ile betonarme şehir evleri yaygın olsa da ahşap ve kırsal kesimlerde tercih edilen yöreye özgü kır evleri de yaygın olarak kullanılmaktadır. Ahşap ve kır evleri geleneksel ev modelleri olarak geçmişten beri inşa ediliyor olsa da günümüzde modern mimarinin gelişmesi ile modern ahşap evler de inşa edilmeye başlanmıştır. Ülkemizde özellikle Karadeniz bölgesinde gür ormanların içinde yemyeşil bir doğa ile yaşamak isteyenlerin modern ahşap evler inşa ettiği ve bu evlerde yaşadığı biliniyor. Bu gün bu evlere homify farkı ile konuk oluyoruz. Karadeniz bölgesinde yer alan aklınızı alacak ve sizi mest edecek bir güzelliğe sahip modern evleri inceleyerek bu evlerin şehir merkezlerinde de yaygınlaşmasına katkı sağlayabiliriz.
Karadeniz bölgesinde inşa edilmiş ve modern bir mimariye sahip olan bu evimiz hem doğal yaşamın içinde olması hem yöresel özellikler taşıması bakımından Karadeniz bölgesinin tipik evlerinden biri olmuştur. Yerden yüksekte bir taş zemin üzerine inşa edilmiş, çatı katı olan ve iki katlı olarak tasarlanmış bu ev günümüzde de bu bölgeye yaygın olan ev tiplerinden biridir.
Karadenizin engin dağları ve yemyeşil ormanlarının yanında tipik Karadeniz iklimi nedeniyle her gün yağış alan bir bölge olması nedeniyle güneşin az da olsa kendini gösterdiği zamanlarda güneşin tadını çıkarmak için bir terasa ihtiyacınız vardır. Bu Karadeniz evinde tasarım aşamasında modern bir teras oluşturularak güneşin yüzünü gösterdiği anlarda güneşlenmek ve Karadeniz dağlarının engin görüntüsünü izleme keyfini yaşayabilirsiniz.
Karadeniz bölgesinin en meşhur özelliği el değmemiş orman alanlarının bulunması ve bu orman alanları içinde ahşap evler, kütük evler olmasıdır. Bu ev örneğimizde tamamen ahşaptan yapılmış ve doğanın, ormanın ortasında yer alan, doğal hayatın tamamını içinde barındıran özelliklerin tamamını görebiliyoruz. Tamamen ahşap olması yeteri kadar doğal olmasını sağladığı gibi bulunduğu bölgeye de özgü bir ev olmasını sağlıyor.
Bu ev örneği insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir şekilde tasarlanmış. Alt kısmı bir depolama alanı olarak düşünülmüş ve geniş bir terasa sahip olması sağlanarak üst kat yaşam alanları olarak düzenlenmiş. Bu sayede tüm ihtiyaçlar karşılanmış ve bulunduğu bölgeye özgü olacak şekilde ahşaptan bir ev olarak tipik Karadeniz evi özelliğini kazanmış.
Karadeniz bölgesinde evler genel olarak ahşaptan yapılıyor olsa da evlerin bir kısmı ahşap ve betonarme karışımı olarak inşa ediliyor. Zemin ve temel sağlam olması amacıyla betonarme olarak inşa edilip üzerine ahşap veya kütükler kullanılarak tasarımlar yapılıyor. Bu örnek evimizde de bu tanıma uygun olarak bir ev inşa edilmiş, terası ve verandası ile mükemmel bir ev ortaya çıkarılmış.
Bu örnek ev, Bartın ilinde yer alan ve tipik Karadeniz evlerinden farklı olarak bulunduğu bölgenin soğuğundan korunması için mantolama işlemi yapılmış bir ev olarak farklı bir tasarımla karşımıza çıkıyor. beyaz ve gri renklerin uyumlu olarak uygulanması evin hem görsel hem de muhteşem bir ev olmasını sağlamış. Doğanın ortasında bir inci gibi parlayan evimiz doğal yaşam içinde yapay bir oyuncak gibi duruyor.