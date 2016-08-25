Dış mekanlar için harika fikirler

Eğer müstakil bir evde yaşıyorsanız evinizin dışarıda kalan kısımları olan bahçe, teras, veranda, süs alanları gibi alanları dekore ederek veya düzenleyerek evinizin dış cephesinin daha görsel ve daha zarif olmasını sağlayabilirsiniz. Dış mekan tasarımları ev inşası ile birlikte yapıldığında oldukça muazzam bir görüntüye sahip olur. Eğer evinizin inşasından sonra bir düzenleme yapacaksanız homify dış mekan düzenlemelerini incelemeli ve eviniz ile uyumlu olacak olan modeli tercih ederek evinize uygulamalısınız. Bu gün homify farkı ile dış mekan tasarımları ve farklı dış mekan uygulamalarını yakından inceleyerek tüm detaylara hakim olup bütün ayrıntıların görselliğe olan katkısını irdeliyoruz.
Evinizin bahçesi varsa ve bu bahçe ile eviniz arasında güzel bir verandaya sahipseniz dostlarınızla ailenizle yiyeceğiniz akşam yemekleri için açık bir bahçe mutfağı yaparak evinizi daha işlevsel hale getirebilirsiniz. Bahçe mutfağına resimdeki gibi sade hali çok estetik olan kırmızı tuğlalar kullanarak bir tuğla ocağı yaptığınızda verandanızın görselliğini artırmış olursunuz. Bu ocağı kullanmasanız dahi verandanızda bir süs aksesuarı gibi duracaktır.
Evinizde bir iç avlu veya iç avlu var ise resimdeki gibi modern bir dekorasyon ile bu avluyu veya bahçeyi bir yaşam alanı haline getirebilirsiniz. Zemini taş duvarlar ile uyumlu olacak şekilde taş kaplama yaparak iç avlunun uyumlu bir alan olmasını sağlamalı ve sonrasında oturma grupları, kanepeler, yeşil bitkiler ile dekorasyonu tamamlamalısınız. Son olarak bu avlunun şık ve zarif olmasını sağlamak ve görselliğine katkıda bulunmak için tarzınıza uygun süslemeler yaparak bu alanı bir yaşam alanı olarak kullanabilirsiniz.
Evinizin bahçelerin,n estetik ve şık alanlar olmasını istiyorsak resimdeki gibi şık ve zarif bir oturum alanı oluşturup yeşil bitkiler ile destekleyerek bahçemizi evimizin bir parçası bir yaşam alanı haline getirebilirsiniz. Beyaz oturma grupları ve yeşil bitkiler uyumlu olacak şekilde yerleştirildiğinde çok uyumlu bir kontrast ortaya çıkacaktır.
Evinizin bulunduğu arazi geniş ise bir veranda ve bir bahçe düzenlemesi yaparak evinizi daha da güzelleştirebilirsiniz. Veranda ve bahçe düzenlemesinin orta kısmına bir adet havuz yaptığınız veya yüzeysel bir süs havuzu tasarladığınızda resimdeki gibi dış mekan tasarımına sahip olabilir ve aileniz ile havuz başında akşam yemeği yeme keyfini yaşayabilirsiniz.
Bahçeniz geniş bir alana yayılmış ise resimdeki gibi köy hayatını sembolize eden, kırsal özellikler taşıyan tandır ocakları, taş pişirme şömineleri yaparak bahçenizi güzelleştirebilir yapay bir kuyu yaparak bu görselliği pekiştirebilirsiniz. Köy hayatının izlerini taşıyan bir bahçe veya veranda düzenlemesi için eski yaylı at arabalarının tekerleklerini, ekmek pişirilen tahta ve oklavaları verandanızda süs aksesuarı olarak kullanabilir, görsel anlamda kusursuz bir veranda oluşturabilirsiniz.
Evinizin terasını veya balkonunu şık bir şekilde dizayn etmek için yapmanız gereken resimdeki gibi ahşap zemin kaplaması ile zemini yalıtmak ve güzelleştirmek, dikkatli mobilya seçimleri ile balkonunuzu ve terasınızı mükemmel bir alan haline getirmektir. Resimde yer alan balkon veya teras dekorasyonu ile dış mekan olan bu alan evin bir parçası haline getirilmiş, bir yaşam alanı olarak kullanılan bir alana çevrilmiş.
Bahçenizde sadece kış ve bahar aylarının güneşinin keyfini yaşamak istiyorsanız resimdeki gibi açık bir oturum alanı tasarlayarak görsel bir bahçe düzenlemesine sahip olabilirsiniz. Oturum alanı için ahşap kullanmak bahçenizin doğallığını bozmadan modernizmi bahçenizde yaşatmanızı sağlayacaktır. Bahçe mobilyalarını da uyumlu renklerde ve doğal malzemelerden seçmeniz oturum alanının hem uyumlu olmasını hem de bahçenin doğallığını bozmasını önleyecektir.