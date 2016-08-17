Bu gün gelecekte inşa edilecek ve yaygın olarak kullanılacak olan modüler evleri irdeliyoruz. Prefabrik bloklar, ahşap kutular, kutu gibi evler geleceğin modüler evleri olarak karşımıza çıkıyor. Daha düşük maliyetlere daha minör alanlarda inşa edilebilen bu evler modüler oldukları için inşa etmek ve demonte hale getirmekte oldukça kolaydır. Görsellik ikinci planda kalıyor olsa da küçük evler oldukları için çok kolay dekore edilerek düşük maliyetlere çok şık ve dekoratif evler olabiliyorlar. Bu modüler evler geleceğin yaygın olarak kullanılacak evleri olduğundan homify farkı ile yakından inceliyor ve tüm detaylara yakından tanık oluyoruz.
Bu örnek evimiz iki kutunun birleşmesi gibi görünüyor olsa da zarif ve şık bir modüler ev olarak karşımızda duruyor. Bir yeşil bahçesi ve bir havuzu ile doğanın ortasında ekolojik bir ev olarak karşımızda duran bu ev aynı zamanda basit bir mimariye ve tasarıma sahip bir ev olarak düşük maliyetli bir evdir. İstediğiniz zaman modüler olarak sahip olabileceğini bu ev için tek yapmanız gereken renklere ve havuzun büyüklüğüne karar vermek.
Bu örnek evimiz ince uzun bir şekilde tasarlanmış, çelik konstrüksiyon ile inşa edilerek ahşap ile desteklenmiş estetik, zarif bir modüler ev olarak karşımızda duruyor. Geniş bir bahçenin içinde yer alan ve aydınlatmalar ile ışıl ışıl bir ev olarak karşımızda duran bu ev bahçe düzenlemesi, terası ve aydınlatması ile her bireyin hakim olmak isteyebileceği bir ev olarak görenleri mest ediyor.
Çelik ve tuğla gibi ahşaplarda modüler evlerde kullanılan malzemelerdir. Bu örnek evimizde tamamen ahşap malzeme kullanılmış ve modüler bir ev olarak büyüleyici bir güzelliğe sahip bir ev olarak kullanılıyor. Küçük ahşap pencereleri ve bölmeler arası cam geçiş alanları ile çok şık olan bu evler gelecekte şehir merkezlerini süsleyecek evlerin başında geliyor.
Modüler evler sadece çeliklerden ve ahşaplardan yapılmıyor. Örnek resimde yer alan ev örneğimizde olduğu gibi betonarme modüler evler de günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu modüler evimiz küçük bir ev olmasına rağmen geniş bir mimari tasarım ile geniş bir görünümüne kavuşmuş.
Ahşaplar modüler evlerde çok şık duran malzemeler olduğu gibi betonarmelerde kullanılması da çok zarif ve görsel modüler evlerin ortaya çıkarılmasını sağlıyor. Örnek resimde olduğu gibi beton zemin üzerine ahşap bir modüler ev inşa edilmiş, geniş cam pencereler ile ışıl ışıl bir ev ortaya çıkarılarak doğanın ortasında insanın içinin yağını eriten güzellikte bir ev olması sağlanmış.
Bir evin dış mekanında bahçe, veranda ve havuz varsa o ev uzun bir ömür için en ideal evdir. Özellikle modüler evlerde bu özellikler küçük olan modüler evleri daha zarif ve daha şık hale getirecektir. Örnek resimde yer alan tasarımda olduğu gibi modüler evin kenarında yer alan havuz evin daha görsel ve daha zarif olmasını sağlıyor.