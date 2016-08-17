Geleceğin modüler evleri

Bu örnek evimiz iki kutunun birleşmesi gibi görünüyor olsa da zarif ve şık bir modüler ev olarak karşımızda duruyor. Bir yeşil bahçesi ve bir havuzu ile doğanın ortasında ekolojik bir ev olarak karşımızda duran bu ev aynı zamanda basit bir mimariye ve tasarıma sahip bir ev olarak düşük maliyetli bir evdir. İstediğiniz zaman modüler olarak sahip olabileceğini bu ev için tek yapmanız gereken renklere ve havuzun büyüklüğüne karar vermek.