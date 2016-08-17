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Geleceğin modüler evleri

umit atdağ umit atdağ
homify Rustik Evler
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Bu gün gelecekte inşa edilecek ve yaygın olarak kullanılacak olan modüler evleri irdeliyoruz.  Prefabrik bloklar, ahşap kutular, kutu gibi evler geleceğin modüler evleri olarak karşımıza çıkıyor. Daha düşük maliyetlere daha minör alanlarda inşa edilebilen bu evler  modüler oldukları için inşa etmek ve demonte hale getirmekte oldukça kolaydır. Görsellik ikinci planda kalıyor olsa da  küçük evler oldukları için çok kolay dekore edilerek düşük maliyetlere çok şık ve dekoratif evler olabiliyorlar. Bu modüler evler geleceğin yaygın olarak kullanılacak evleri olduğundan homify farkı ile yakından inceliyor ve tüm detaylara yakından tanık oluyoruz.

Ekolojik küçük ev

MÓDULOS QUE SE CONVIERTEN EN HOGARES, NUÑO ARQUITECTURA NUÑO ARQUITECTURA
NUÑO ARQUITECTURA

NUÑO ARQUITECTURA
NUÑO ARQUITECTURA
NUÑO ARQUITECTURA

Bu örnek evimiz iki kutunun birleşmesi gibi görünüyor olsa da zarif ve şık bir modüler ev olarak karşımızda duruyor. Bir yeşil bahçesi ve bir havuzu ile doğanın ortasında ekolojik bir ev olarak karşımızda duran bu ev aynı zamanda basit bir mimariye ve tasarıma sahip bir ev olarak düşük maliyetli bir evdir. İstediğiniz zaman modüler olarak sahip olabileceğini bu ev için tek yapmanız gereken renklere ve havuzun büyüklüğüne karar vermek.

Temiz ve zarif

homify Rustik Evler
homify

homify
homify
homify

Bu örnek evimiz ince uzun bir şekilde tasarlanmış, çelik konstrüksiyon ile inşa edilerek ahşap ile desteklenmiş estetik, zarif bir modüler ev olarak karşımızda duruyor. Geniş bir bahçenin içinde yer alan ve aydınlatmalar ile ışıl ışıl bir ev olarak karşımızda duran bu ev  bahçe düzenlemesi,  terası ve aydınlatması ile her bireyin hakim olmak isteyebileceği bir ev olarak görenleri mest ediyor.

Ahşap ev

Casa GG, Alventosa Morell Arquitectes Alventosa Morell Arquitectes Modern Evler
Alventosa Morell Arquitectes

Casa GG

Alventosa Morell Arquitectes
Alventosa Morell Arquitectes
Alventosa Morell Arquitectes

Çelik ve tuğla gibi ahşaplarda  modüler evlerde kullanılan malzemelerdir. Bu örnek evimizde tamamen ahşap malzeme kullanılmış ve modüler bir ev olarak büyüleyici bir güzelliğe sahip bir ev olarak  kullanılıyor. Küçük ahşap pencereleri ve bölmeler arası cam geçiş alanları ile çok şık olan bu evler gelecekte şehir merkezlerini süsleyecek evlerin başında geliyor.

Betonarme evler

Casa Natura Blu 195, Casas Natura Casas Natura Modern Evler
Casas Natura

Casas Natura
Casas Natura
Casas Natura

Modüler evler sadece çeliklerden ve ahşaplardan yapılmıyor. Örnek resimde yer alan ev örneğimizde olduğu gibi betonarme modüler evler de günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu modüler evimiz küçük bir ev olmasına rağmen geniş bir mimari tasarım ile  geniş bir görünümüne kavuşmuş.

Ahşap ve beton uyumu

The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd Modern Evler
Boutique Modern Ltd

The Edge

Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd

Ahşaplar modüler evlerde  çok şık duran malzemeler olduğu gibi betonarmelerde kullanılması da çok zarif ve görsel modüler evlerin ortaya çıkarılmasını sağlıyor. Örnek resimde olduğu gibi beton zemin üzerine ahşap bir modüler ev inşa edilmiş, geniş cam pencereler ile ışıl ışıl bir ev ortaya çıkarılarak doğanın ortasında insanın içinin yağını eriten güzellikte bir ev olması sağlanmış.

Havuz ve şıklık

Casa de madeira Lethes House em Ponte de Lima, Lethes House Lethes House Modern Evler Ahşap Ahşap rengi
Lethes House

Lethes House
Lethes House
Lethes House

Bir evin dış mekanında  bahçe, veranda ve havuz varsa o ev uzun bir ömür için en ideal evdir. Özellikle modüler evlerde bu özellikler küçük olan modüler evleri daha zarif ve daha şık hale getirecektir. Örnek resimde yer alan tasarımda olduğu gibi  modüler evin kenarında yer alan havuz evin daha görsel ve daha zarif olmasını sağlıyor.

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