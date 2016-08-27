Bahçeniz için açık şömine örnekleri

İster yaz mevsimi için ister kış mevsimi için bahçenizde aksesuar olarak şömine tercih edebilir, açık şömineler ile bahçenizi şık bir süsleme ile görsel bir bahçe haline getirebilirsiniz. Açık şömineler bir ateş çukuru veya özel tasarımlara sahip bir kapalı kutunun içine yerleştirilmiş bir çukur olarak düşünülebilir. Sonbahar ve kış akşamlarında hava almak için bahçenize çıktığınızda ısınmak için kullanabileceğiniz açık şömineler ilk bahar ve yaz akşamlarında da süs aksesuarı olarak düşünülebilir. Basit formlara sahip olan tasarımları bulunduğu gibi oldukça titiz bir tasarımla muhteşem görüntüye sahip olan rustik tasarımlarıda bulunan açık şömineler bahçenizin ve evinizin yapısına göre farklılık gösterir. Homify , çok farklı açık şömine örneklerinin bulunduğu bir derleme ile sizlere birbirinden farklı modelleri sunuyor. Bu modeller içinden sizin için uygun olanı alabilir veya bahçenize göre düzenleyebilirsiniz.
Açık şömineler basit formlarda bir kutu ortasına yerleştirilmiş ateş çukurları gibi düşünülebileceği gibi daha kapsamlı tasarımlara sahip olacak şekilde de tercih edilebilir. Bu örnek açık şömine bir orta masa gibi düşünülmüş ve oturma grubunun ortasında koyu rengi ile uyumlu bir kontrast oluşturmuş. Siyah ana kütle tam bir orta masa büyüklüğünde olduğu için çok şık bir görüntü oluşturmuş.
Bu örneğimiz oldukça şık bir tasarıma sahip olan açık şömine bir orta masa konseptinde tasarlanmış ve görsellik kazandırılması için özel bir üst yüzey oluşturarak oturma grubu renklerinin zıt rengi olan siyah tercih edilmiş ve tezat renklerin uyumu da düşünülmüş.
Bu açık şömine örneği, geleneksel bir tasarımla ocak şeklinde düşünülmüş. Oturma grubu orta bölümü taş ile kaplanmış ve ısı yalıtımı sağlanmış. Siyah renkli metal bir çukur kap içine yerleştirilen ızgara üzerinde ateş alanı oluşturulmuş. Siyah form olarak düşünülmesi açık alanda olan çukurun ısınması durumunda renginin çok belirgin olmasını engellemek amacıyla düşünülmüş.
Evinizin bahçesinde yer alan oturum alanı için resimde yer alan bahçe modellerinden birini tercih edebilirsiniz. Geniş yuvarlak orta masa içine yerleştirilmiş olan ateş çukuru hem şömine olarak hem de modern bir tasarıma sahip orta masa olarak size hizmet ediyor. Uyumlu renklerde seçilen koltuklar renk uyumu sağlayarak estetik ve şık bir tasarım ortaya çıkarılmış.
Açık şömineler sabit olabilecekleri gibi resimde yer alan modellerde olduğu gibi taşınabilir mobil modelleri de vardır. Mobil olduğu için evinizin çatısında, terasında, verandasında, bahçesinde, salonunda kısacası istediğiniz her hangi bir bölge de rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Evinizin geniş alanını ayırmak ve farklı bir tasarım ile iki bölüm olarak kullanmak istiyorsanız resimdeki gibi açık şömineyi seperatör olarak kullanabilir ve geniş alanı birbirinden bağımsız iki oda gibi kullanabilirsiniz.Şık bir tasarım ve modern bir makyaj ile evinizde hem açık bir şömine olarak hem de oda bölmesi olarak kullanabileceğiniz modern bir açık şömine sahibi olabilirsiniz.