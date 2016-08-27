Bahçeniz için açık şömine örnekleri

İster yaz mevsimi için ister kış mevsimi için bahçenizde aksesuar olarak şömine tercih edebilir, açık şömineler ile bahçenizi şık bir süsleme ile görsel bir bahçe haline getirebilirsiniz. Açık şömineler bir ateş çukuru veya özel tasarımlara sahip bir kapalı kutunun içine yerleştirilmiş bir çukur olarak düşünülebilir. Sonbahar ve kış akşamlarında hava almak için bahçenize çıktığınızda ısınmak için kullanabileceğiniz açık şömineler ilk bahar ve yaz akşamlarında da süs aksesuarı olarak düşünülebilir. Basit formlara sahip olan tasarımları bulunduğu gibi oldukça titiz bir tasarımla muhteşem görüntüye sahip olan rustik tasarımlarıda bulunan açık şömineler bahçenizin ve evinizin yapısına göre farklılık gösterir. Homify , çok farklı açık şömine örneklerinin bulunduğu bir derleme ile sizlere birbirinden farklı modelleri sunuyor. Bu modeller içinden sizin için uygun olanı alabilir veya bahçenize göre düzenleyebilirsiniz.