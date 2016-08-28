Küçük bir salon için büyük fikirler

Günümüzde, evlerdeki odaların dağılım paylarındaki değişiklikler mutfakların ve banyoların nispeten büyümesi açısından avantajlı olmakla birlikte, yatak odaları ve salonların gitgide küçülmesine neden oluyor. Eskiden salonlar evin anlamlı bir kısmını kapsar, mutfaklara ve banyoya azıcık yer ayrılırdı; oysa artık bu oran epey değişti. Eskisi gibi evde misafir ağırlama alışkanlığının azalması, buluşmaların sıklıkla dışarılarda yapılması da bu değişikliğin nedenlerinden biri olsa gerek. Yoksa tam tersi mi… Kısacası, eski tip mobilyalar ile oturma odalarını dekore etmek artık imkansız. Bu nedenle, yapabileceğimi tek mantıklı şey ise evlerimizin boyutlarındaki yeni düzene adapte olmaya çalışmak ve en küçük boyutlu oturma odalarını dahi şık ve mümkün olduğunca ferah bir biçimde dekore etmek.