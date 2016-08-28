Küçük bir salon için büyük fikirler

Günümüzde, evlerdeki odaların dağılım paylarındaki değişiklikler mutfakların ve banyoların nispeten büyümesi açısından avantajlı olmakla birlikte, yatak odaları ve salonların gitgide küçülmesine neden oluyor. Eskiden salonlar evin anlamlı bir kısmını kapsar, mutfaklara ve banyoya azıcık yer ayrılırdı; oysa artık bu oran epey değişti. Eskisi gibi evde misafir ağırlama alışkanlığının azalması, buluşmaların sıklıkla dışarılarda yapılması da bu değişikliğin nedenlerinden biri olsa gerek. Yoksa tam tersi mi… Kısacası, eski tip mobilyalar ile oturma odalarını dekore etmek artık imkansız. Bu nedenle, yapabileceğimi tek mantıklı şey ise evlerimizin boyutlarındaki yeni düzene adapte olmaya çalışmak ve en küçük boyutlu oturma odalarını dahi şık ve mümkün olduğunca ferah bir biçimde dekore etmek.
Bu öneriyi duymaktan bıkmış olabilirsiniz ama yüzde yüz işe yarıyor! Elbette yalnızca beyaza mahkum değilsiniz, gri, bej, pudra türü renkler de uygun. Önemli olan tezdüzeliği kırmak. Örneğin fotoğraftaki örnek gibi duvarlardan birinde farklı bir doku tercih edebilir, renkli bir halı ya da kırlentler ve puf gibi dekoratif ögeler ile dekorasyonu tamamlayabilirsiniz. Şık bir dekorasyon oluşturmak için renk ve dokulardan yararlanmak ve kontrast yaratmak çok önemli.
Eğer salonunuz aşırı küçükse, yalnızca ve yalnızca ihtiyacınız olan kadar mobilya kullanın fazla eşyadan ve büyük boyutlu eşyalardan mümkün olduğunca kaçının. Son dönemin en güzel en yararlı trendini incelediğimiz ’Evimi nasıl sadeleştirebilirim?’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.
Salonunuz küçük diye illa minimalist bir dekorasyona yönelmek zorunda değilsiniz. Gösterişli ancak kibar ve zarif mobilya ve dekorasyon parçalarıyla salonunuzda kelimenin tam anlamıyla kendi küçük saray yavrunuzu yaratabilirsiniz.
Salonunuz küçükse dahi renklerden ve desenlerden yararlanabilirsiniz, yeterli dengeyi ve miktarı tutturun. Örneğin bu salonda yer alan koltukların döşemesinde sıra dışı bir çalışma yapılmış ve desenli kumaşlar ile koltukların arkaları, düz kyumaşlar ile ise ön tarafları döşenmiş. Yalnızca koltuklardan birinde desen ön yüzde tercih edilmiş. Halıda da pastel renkli geometrik desenler var. Kısaası, desenden kaçınılmamış ancak karmaşadan kaçınılmış!
Küçük bir oturma odasına sahipseniz, birden fazla işlevli mobilyalar da oldukça kullanışlı olacaktır. Tıpkı bu örnekte gördüğümüz orta sehpa grubu gibi. Günümüz trendlerine de uygun olan ikli/üçlü orta sehpalar gerektiğinde ortada toplu halde, gerektiğinde de koltuk yanlarında kullanılabilir.
Küçük salonlardan bahsedip yataklı kanepeden bahsetmemek olmaz. Malum, misafirperver bir milletz, ancak küçük ve az sayıda odaya sahip bir evde yaşıyorsak misafir ağırlamak ayrı bir dert haline dönüşebiliyor. Bizi bu dertten kurtaracak çözüm ise yatak olabilen kanepe modelleri ile geliyor. Kolayca açılıp kapanan ve çift kişilik bir yatak haline dönüşen, modern çizgilere sahip kanepeler, çirkin görünüşlü çekyatların yerini çoktan aldı!
Küçük oturma odanızın boğucu ve kasvetli olmasın istemiyorsanız, mekanı her zaman derli toplu tutmalısınız. Basit ve bilinen bir kural ve son derece de doğru. Dağınık bir oturma odası mekanı küçültüp karartacak ve sevimsiz bir hale getirecektir. Salonda kullanacağınız yıldız bir mobilya veya dekoratif aksesuar da mekanın şık görünmesini sağlayacaktır, tıpkı bu sıradışı sehpa gibi.
Yalnızca küçük oturma odaları için değil, tüm oturma odaları için geçerli bir kural: Koltukların altına kadar gelecek, geniş boyutta bir halı ya da kilim kullanarak zeminin parçalanmış görünemsine engel olabilirsiniz. Bu da zeminin, dolayısıyla alanın daha geniş ve ferah görünmesini sağlar.
Küçük alanlarla ilgili en büyük problemlerden biri içerisinin yeteri kadar ferah ve aydınlık olamamasıdır. Bunun için ihtiyacınız olan şey ise geniş pencereler ve boydan boya cam kapılar. Yeni binaların birçoğunda zaten geniş pencereler yer alıyor. Eski bir binada yaşıyorsanız ve gerekli izinleri alabiliyorsanız, basit bir tadilat ile camlarınızı genişletebilir, doğal gün ışığından bol bol yararlanarak kasveti evinizden kovabilirsiniz.
Geniş aynalar kullanarak mekanı olduğundan hem daha büyük hem de ışığın aynada yansımasından da faydalanarak daha ferah ve aydınlık gösterebilirsiniz. Bu taktik her zaman işe yarar. Üstelik ayna son derece şık ve dekoratif olabilen bir objedir, uygun bir çerçeve ile oturma odanıza güzellik katacaktır.