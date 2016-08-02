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Özgün ve olağanüstü aile evleri

nihal e. nihal e.
Casa canadiense en La Rioja, Canexel Canexel Kolonyal Evler İşlenmiş Ahşap Mavi
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Aşağıda görmüş olduğunuz her biri farklı bir görünüme sahip birbirinden cazip evler kalabalık ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak niteliktedir.

​Asyatik çizgiler

homify Küçük Evler
homify

homify
homify
homify

İlk örneğimiz uzak doğu esintisi taşıyan bir ev. Bu tarz evlerin resimde gördüğünüz üzere büyük ve kapalı bir çatısı olur. Buna karşın pencereler genellikle büyüktür. Duvarları beyaz çatı ve zemini siyah olan kontrast sağlayarak hoş bir manzara meydana getirmiş.

​Manzaralı banyo

homify Asyatik Banyo
homify

homify
homify
homify

Evin banyosu alışık olduğumuz banyolardan biraz farklı. Zeminden tavana dek uzanan pencereler sayesinde banyo alanı epey aydınlık. Banyoda pencere kullanmak pek alışıldık olmasa da sizi şaşırtmasın. Yalnızca lavabo bölümü camlı. Üstelik pencere karşısı yine bina duvarına denk geliyor.

​Bakımlı bahçe

Casa canadiense en La Rioja, Canexel Canexel Kolonyal Evler İşlenmiş Ahşap Mavi
Canexel

Canexel
Canexel
Canexel

Büyük üçgen çatısı ve gök mavisi rengiyle iki katlı bu güzel bina insanın içini açıyor. Özellikle de özenle biçilmiş çimleri ve rengarenk çiçekleri ile.

​Fıstık yeşili dolaplar

Casa canadiense en La Rioja, Canexel Canexel Kolonyal Mutfak
Canexel

Canexel
Canexel
Canexel

Evin mutfağı oldukça geniş olup bahçeye açılan camlı kapılar sayesinde güneş ışığından bolca faydalanıyor. Dekorasyon açısından ise rengiyle ön plana çıkan bir mutfak var. fıstık yeşili rengi dolaplar tüm ilgiyi üstüne çekmiş.

​Lüks villa

paşalimanı lüks konut, prizma prizma Akdeniz Bahçe
prizma

paşalimanı lüks konut

prizma
prizma
prizma

Bu örneğimiz kalabalık aileler ve ekonomik gücü yetenler için şahane bir villa. Muhteşem havuzu, tropikal ağaçlar ve turuncu renkli dış cephesiyle bir bakan bir daha bakıyor.

​Sofistike mutfak

paşalimanı lüks konut, prizma prizma MutfakDolap & Raflar
prizma

paşalimanı lüks konut

prizma
prizma
prizma

Mutfak dekorasyonu baştan sona bembeyaz. Ama asıl özelliği klasik detaylı oymalı işlemeli dolapları. Mutfağa çok şık bir hava katmış. Lamba olarak avize mutfaklarda çok sık rastlanmasa da bu örneğe kesinlikle uyuyor.

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​Asimetrik ev

Villa P, LOVE architecture and urbanism LOVE architecture and urbanism Minimalist Evler Beyaz
LOVE architecture and urbanism

LOVE architecture and urbanism
LOVE architecture and urbanism
LOVE architecture and urbanism

İki katlı bu bina gerek mimari çizgileri gerekse bahçe dizaynıyla alışıldık standart evlerden çok farklı. Yenilikçi ve modern bir tarzı var. Acaba içi nasıl?

​Minimalist banyo

Villa P, LOVE architecture and urbanism LOVE architecture and urbanism Minimalist Banyo Beyaz
LOVE architecture and urbanism

LOVE architecture and urbanism
LOVE architecture and urbanism
LOVE architecture and urbanism

Banyo stil olarak oldukça sade. Anca bu sadelikten gelen bir gücü de var. Bir küvetle modern bir duş bir arada bulunuyor. Banyo alanı dar olduğundan sıkışık bir görünüm yaratmamak için depolama için duvar rafı çözümü uygulanmış. Ahşap duvar rafları ve yuvarlak lambası bu minimalist banyoya karakter katan unsurlar.

​Modern bir ev

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

İki katlı evin lacivert dış cephesi rengiyle diğer evlerden ayrılıyor. Geniş ve bakımlı bir bahçeye sahip olan evin pencereleri alabildiğine geniş. Resimde görüldüğü gibi verandası, balkonu ve bahçesi ile birlikte çocuklu aileler için ideal bir örnek.

​Sevimli çocuk odası

homify Modern Çocuk Odası
homify

homify
homify
homify

Evin çocuk odası miniklerin seveceği tarzda rengarenk döşenmiş. Lacivert, kırmızı ve beyaz renklerinin bir arada kullanıldığı oda oldukça dinamik. Bilhassa çalışma masası eğlenceli hale getirilerek motive edici bir ortam hazırlanmış.

​Orman içinde

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT İskandinav Evler
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Ön cephesinde devasa camlar bulunan ahşap ev oldukça çağdaş bir dizayna sahip. Yerden belli bir yükseklikte inşa edilmiş evin verandası da aynı ahşap taban üzerine tasarlanmış. Bir hayli geniş görünen ev kalabalık aileler için uygun.

​Farklı dokular bir arada

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT İskandinav Oturma Odası
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Rahat koltuklarla bezenmiş oturma odası mavi, beyaz ve gri renkleri kadar farklı malzemelerin bir arada kullanılmasıyla da dikkat çekiyor. Televizyon ünitesi gri taşlı bir duvar üzerinde bulunurken hemen üzerinde ahşap duvar başlıyor.

​Rahat bir atmosfer

Reforma de una casa de invitados en la montaña, dom arquitectura dom arquitectura Modern Evler
dom arquitectura

dom arquitectura
dom arquitectura
dom arquitectura

Ön cephesi taş kaplı doğa içindeki evin ön kısmında bulunan avlu oldukça büyük. Uzatılmış hasır çatısı sayesinde loş bir atmosfer yaratılırken oturma grupları ile bu güzel alanın tadını çıkarabiliyorsunuz.

​Huzurlu bir yatak odası

Reforma de una casa de invitados en la montaña, dom arquitectura dom arquitectura Modern Evler
dom arquitectura

dom arquitectura
dom arquitectura
dom arquitectura

Kare biçimde geniş bir penceresi olan yatak odası her sabah güzel bir manzaraya uyanmak için ideal görünüyor. Sade bir stili olan yatak odasında renkler ve gereksiz aksesuarlar yok. Tamamen beyaz duvarlar ve boyasız ahşaptan yapılma mobilya ve yer döşemesi hiç gözü yormuyor.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Güzel bir bahçe için 9 tasarım fikri’ başlığına göz atabilirsiniz.

Doğa ile iç içe rustik bir yazlık
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