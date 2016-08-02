Özgün ve olağanüstü aile evleri

Banyo stil olarak oldukça sade. Anca bu sadelikten gelen bir gücü de var. Bir küvetle modern bir duş bir arada bulunuyor. Banyo alanı dar olduğundan sıkışık bir görünüm yaratmamak için depolama için duvar rafı çözümü uygulanmış. Ahşap duvar rafları ve yuvarlak lambası bu minimalist banyoya karakter katan unsurlar.