Özgün ve olağanüstü aile evleri

Aşağıda görmüş olduğunuz her biri farklı bir görünüme sahip birbirinden cazip evler kalabalık ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak niteliktedir.
İlk örneğimiz uzak doğu esintisi taşıyan bir ev. Bu tarz evlerin resimde gördüğünüz üzere büyük ve kapalı bir çatısı olur. Buna karşın pencereler genellikle büyüktür. Duvarları beyaz çatı ve zemini siyah olan kontrast sağlayarak hoş bir manzara meydana getirmiş.
Evin banyosu alışık olduğumuz banyolardan biraz farklı. Zeminden tavana dek uzanan pencereler sayesinde banyo alanı epey aydınlık. Banyoda pencere kullanmak pek alışıldık olmasa da sizi şaşırtmasın. Yalnızca lavabo bölümü camlı. Üstelik pencere karşısı yine bina duvarına denk geliyor.
Büyük üçgen çatısı ve gök mavisi rengiyle iki katlı bu güzel bina insanın içini açıyor. Özellikle de özenle biçilmiş çimleri ve rengarenk çiçekleri ile.
Evin mutfağı oldukça geniş olup bahçeye açılan camlı kapılar sayesinde güneş ışığından bolca faydalanıyor. Dekorasyon açısından ise rengiyle ön plana çıkan bir mutfak var. fıstık yeşili rengi dolaplar tüm ilgiyi üstüne çekmiş.
Bu örneğimiz kalabalık aileler ve ekonomik gücü yetenler için şahane bir villa. Muhteşem havuzu, tropikal ağaçlar ve turuncu renkli dış cephesiyle bir bakan bir daha bakıyor.
Mutfak dekorasyonu baştan sona bembeyaz. Ama asıl özelliği klasik detaylı oymalı işlemeli dolapları. Mutfağa çok şık bir hava katmış. Lamba olarak avize mutfaklarda çok sık rastlanmasa da bu örneğe kesinlikle uyuyor.
İki katlı bu bina gerek mimari çizgileri gerekse bahçe dizaynıyla alışıldık standart evlerden çok farklı. Yenilikçi ve modern bir tarzı var. Acaba içi nasıl?
Banyo stil olarak oldukça sade. Anca bu sadelikten gelen bir gücü de var. Bir küvetle modern bir duş bir arada bulunuyor. Banyo alanı dar olduğundan sıkışık bir görünüm yaratmamak için depolama için duvar rafı çözümü uygulanmış. Ahşap duvar rafları ve yuvarlak lambası bu minimalist banyoya karakter katan unsurlar.
İki katlı evin lacivert dış cephesi rengiyle diğer evlerden ayrılıyor. Geniş ve bakımlı bir bahçeye sahip olan evin pencereleri alabildiğine geniş. Resimde görüldüğü gibi verandası, balkonu ve bahçesi ile birlikte çocuklu aileler için ideal bir örnek.
Evin çocuk odası miniklerin seveceği tarzda rengarenk döşenmiş. Lacivert, kırmızı ve beyaz renklerinin bir arada kullanıldığı oda oldukça dinamik. Bilhassa çalışma masası eğlenceli hale getirilerek motive edici bir ortam hazırlanmış.
Ön cephesinde devasa camlar bulunan ahşap ev oldukça çağdaş bir dizayna sahip. Yerden belli bir yükseklikte inşa edilmiş evin verandası da aynı ahşap taban üzerine tasarlanmış. Bir hayli geniş görünen ev kalabalık aileler için uygun.
Rahat koltuklarla bezenmiş oturma odası mavi, beyaz ve gri renkleri kadar farklı malzemelerin bir arada kullanılmasıyla da dikkat çekiyor. Televizyon ünitesi gri taşlı bir duvar üzerinde bulunurken hemen üzerinde ahşap duvar başlıyor.
Ön cephesi taş kaplı doğa içindeki evin ön kısmında bulunan avlu oldukça büyük. Uzatılmış hasır çatısı sayesinde loş bir atmosfer yaratılırken oturma grupları ile bu güzel alanın tadını çıkarabiliyorsunuz.
Kare biçimde geniş bir penceresi olan yatak odası her sabah güzel bir manzaraya uyanmak için ideal görünüyor. Sade bir stili olan yatak odasında renkler ve gereksiz aksesuarlar yok. Tamamen beyaz duvarlar ve boyasız ahşaptan yapılma mobilya ve yer döşemesi hiç gözü yormuyor.
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