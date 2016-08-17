Komşuları kıskandıracak 7 nefis ahşap ev

Bir önceki örneğimizle bir diğer ortak tarafı bu evde de mutfak, yemek odası gibi alanların bir arada tasarlanması. Her ne kadar bu ev diğer örneğe göre hayli geniş olsa da mekanı daha ferah ve geniş gösteren açık planlı yaşam birçok ev sahibinin tercihi.