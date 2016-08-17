Komşuları kıskandıracak 7 nefis ahşap ev

Hiçbir zaman modası geçmeyen ahşap evler gerek modern gerek klasik modelleriyle herkesin ilgisini çekmeye devam ediyor. Sizin için seçtiğimiz örnekleri inceleyerek hayalinizdeki ahşap eve karar verebilirsiniz.
Her tarafı ağaçlarla kaplı yüksek bir tepede inşa edilmiş ilk örneğimiz oval çatı şekliyle orijinalleşen bir ev. İki katı binanın güzel orman manzarasından istifade edebilmek için geniş bir terası olduğu görünüyor.
Evin açık mutfağından bir kesit gördüğümüz resimde cam kapı yanında bulunan ahşap kitaplığın yanı sıra ikinci katın boşluğa bakan duvarının da kitaplık olarak kullanıldığı fark ediliyor. Böyle pratik çözümler sayesinde hem depolama sorunu halledilirken hem de ölü alanlar işlevsel olarak kullanılabiliyor.
İki katlı evin dış cephesi sade olmakla birlikte ezber bozuyor. Evin ortasından bir çizgi geçirilerek bir taraf daha koyuya boyanmış. Bununla da bitmiyor, ahşap paletler bir tarafta yatay olarak yerleştirilirken diğer tarafta dikey olarak konumlanmış. Bu basit fikir evi tamamen özgün hale getiriyor.
Evlerin çatı katı eğimli yapısından ötürü oturma odası gibi sosyal alanlar için müsait değildir. Salon yerine yatak odası veya giyinme odası olarak değerlendirilirse daha işlevsel hale gelir. Resimde gördüğünüz masmaviye boyanmış çatı katı çocuk odası olarak tercih edilmiş. Fileden bir yatağı da bulunan odayı küçükler çok sevecek.
Sıradaki örneğimiz dış cephesi ahşap kaplama iç kısmı betondan yapılma bir ev örneği. Mimarisi de oldukça ilginç. Neredeyse bir duvarı kaplayan pencereleri sayesinde güneş ışığından maksimum verim elde edilmiş.
Binanın içi de dışı gibi özgün bir mimariye sahip. Girintili çıkıntılı duvarları tamamen beyaz olmakla seçilen her bir eşya kendine has bir şekle sahip. Bilhassa dalgalı lamba çok dikkat çekici.
Ahşap evlerin dış cephesinde genellikle renk kullanılmaz. Çünkü ahşabın farklı tonları vardır ve damarlı yapısı zaten hareketlidir. Bu örnek ise alışılmışın dışında görünüyor. Koyu kırmızıya boyalı kır evi kütükten yapılma.
Kırmızı kır evi ilk resimden de anlaşılacağı üzere küçük bir bina. Dolayısıyla oturma odası, yemek odası ve mutfak gibi alanların hepsi bir arada bulunuyor. Mobilyaların tümü ahşap olmakla birlikte loş ışıklar mekanı yumuşak ve sofistike hale getirmiş.
Yine kütükten yapılma bir başka ev örneği karşımızda. Ancak bu defa ev oldukça geniş ve iki katlı. Birinci katında beyaz tuğlalar kullanılırken ikinci kat kütükten yapılmış.
Bir önceki örneğimizle bir diğer ortak tarafı bu evde de mutfak, yemek odası gibi alanların bir arada tasarlanması. Her ne kadar bu ev diğer örneğe göre hayli geniş olsa da mekanı daha ferah ve geniş gösteren açık planlı yaşam birçok ev sahibinin tercihi.
Dış cephesi tamamen siyahlara bürünmüş kır evi koyu renginden ötürü gizemli hale gelmiş.
Uzak doğu mimarisine uygun olarak iç kısmı da tamamen ahşaptan yapılma evin. Kapı pencerelerde ise küçük karele bölünmüş ahşap malzeme kullanılmış.
Neredeyse ön cephesinin yarısı camla kaplı bir başka ev örneği daha. Bu tasarım hem soğuk iklime hem de sıcağa uygun. Kışın uzun sürdüğü ülkelerde güneş ışığı az olduğundan aydınlatma için büyük pencerelere ihtiyaç duyuluyor. Sıcak yerlerde ise açık alandan maksimum yararlanmak için büyük pencereler yine ideal.
Evin banyosunda da büyük camlardan biri var. Küvetin hemen üzerine bulunan pencere, banyonun ikinci katta bulunmasından ötürü problem olmaktan çıkıyor.
Ahşap evlerle ilgili daha fazla örnek incelemek için ’Ahşap mimarinin en güzel 15 örneği’ başlığına bakabilirsiniz.