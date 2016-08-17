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Komşuları kıskandıracak 7 nefis ahşap ev

nihal e. nihal e.
homify Kırsal Evler
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Hiçbir zaman modası geçmeyen ahşap evler gerek modern gerek klasik modelleriyle herkesin ilgisini çekmeye devam ediyor. Sizin için seçtiğimiz örnekleri inceleyerek hayalinizdeki ahşap eve karar verebilirsiniz.

​Oval çizgiler

Maison écologique de José Bové, eco-designer eco-designer Modern Evler
eco-designer

eco-designer
eco-designer
eco-designer

Her tarafı ağaçlarla kaplı yüksek bir tepede inşa edilmiş ilk örneğimiz oval çatı şekliyle orijinalleşen bir ev. İki katı binanın güzel orman manzarasından istifade edebilmek için geniş bir terası olduğu görünüyor.

​Pratik çözümler

Maison écologique de José Bové, eco-designer eco-designer Modern Koridor, Hol & Merdivenler
eco-designer

eco-designer
eco-designer
eco-designer

Evin açık mutfağından bir kesit gördüğümüz resimde cam kapı yanında bulunan ahşap kitaplığın yanı sıra ikinci katın boşluğa bakan duvarının da kitaplık olarak kullanıldığı fark ediliyor. Böyle pratik çözümler sayesinde hem depolama sorunu halledilirken hem de ölü alanlar işlevsel olarak kullanılabiliyor.

​Yatay ve dikey çizgiler

homify Kırsal Evler
homify

homify
homify
homify

İki katlı evin dış cephesi sade olmakla birlikte ezber bozuyor. Evin ortasından bir çizgi geçirilerek bir taraf daha koyuya boyanmış. Bununla da bitmiyor, ahşap paletler bir tarafta yatay olarak yerleştirilirken diğer tarafta dikey olarak konumlanmış. Bu basit fikir evi tamamen özgün hale getiriyor.

​Çocuklar için sürpriz

homify Kırsal Çocuk Odası
homify

homify
homify
homify

Evlerin çatı katı eğimli yapısından ötürü oturma odası gibi sosyal alanlar için müsait değildir. Salon yerine yatak odası veya giyinme odası olarak değerlendirilirse daha işlevsel hale gelir. Resimde gördüğünüz masmaviye boyanmış çatı katı çocuk odası olarak tercih edilmiş. Fileden bir yatağı da bulunan odayı küçükler çok sevecek.

​Ahşap ve cam

Vakantiewoning Dockboot, Schiermonnikoog, De Zwarte Hond De Zwarte Hond Kırsal Evler
De Zwarte Hond

De Zwarte Hond
De Zwarte Hond
De Zwarte Hond

Sıradaki örneğimiz dış cephesi ahşap kaplama iç kısmı betondan yapılma bir ev örneği. Mimarisi de oldukça ilginç. Neredeyse bir duvarı kaplayan pencereleri sayesinde güneş ışığından maksimum verim elde edilmiş.

​Artistik mekan

Vakantiewoning Dockboot, Schiermonnikoog, De Zwarte Hond De Zwarte Hond Kırsal Oturma Odası
De Zwarte Hond

De Zwarte Hond
De Zwarte Hond
De Zwarte Hond

Binanın içi de dışı gibi özgün bir mimariye sahip. Girintili çıkıntılı duvarları tamamen beyaz olmakla seçilen her bir eşya kendine has bir şekle sahip. Bilhassa dalgalı lamba çok dikkat çekici.

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​Kırmızı kulübe

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル Kırsal Evler
Cottage Style / コテージスタイル

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

Ahşap evlerin dış cephesinde genellikle renk kullanılmaz. Çünkü ahşabın farklı tonları vardır ve damarlı yapısı zaten hareketlidir. Bu örnek ise alışılmışın dışında görünüyor. Koyu kırmızıya boyalı  kır evi kütükten yapılma.

​Açık planlı yaşam

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル Kırsal Oturma Odası
Cottage Style / コテージスタイル

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

Kırmızı kır evi ilk resimden de anlaşılacağı üzere küçük bir bina. Dolayısıyla oturma odası, yemek odası ve mutfak gibi alanların hepsi bir arada bulunuyor. Mobilyaların tümü ahşap olmakla birlikte loş ışıklar mekanı yumuşak ve sofistike hale getirmiş.

​İki katlı kütük ev

KÜTÜK EV, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kırsal Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

KÜTÜK EV

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Yine kütükten yapılma bir başka ev örneği karşımızda. Ancak bu defa ev oldukça geniş ve iki katlı. Birinci katında beyaz tuğlalar kullanılırken ikinci kat kütükten yapılmış.

​Yemek odası

KÜTÜK EV, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kırsal Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

KÜTÜK EV

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Bir önceki örneğimizle bir diğer ortak tarafı bu evde de mutfak, yemek odası gibi alanların bir arada tasarlanması. Her ne kadar bu ev diğer örneğe göre hayli geniş olsa da mekanı daha ferah ve geniş gösteren açık planlı yaşam birçok ev sahibinin tercihi.

​Siyah ev

小里の家 (Casa ORI.....Renovación de KOMINKA (la casa antigua japonesa tradicional)), アグラ設計室一級建築士事務所 agra design room アグラ設計室一級建築士事務所 agra design room Kırsal Evler
アグラ設計室一級建築士事務所　agra design room

アグラ設計室一級建築士事務所　agra design room
アグラ設計室一級建築士事務所　agra design room
アグラ設計室一級建築士事務所　agra design room

Dış cephesi tamamen siyahlara bürünmüş kır evi koyu renginden ötürü gizemli hale gelmiş.

​Sade salon

小里の家 (Casa ORI.....Renovación de KOMINKA (la casa antigua japonesa tradicional)), アグラ設計室一級建築士事務所 agra design room アグラ設計室一級建築士事務所 agra design room Kırsal Oturma Odası
アグラ設計室一級建築士事務所　agra design room

アグラ設計室一級建築士事務所　agra design room
アグラ設計室一級建築士事務所　agra design room
アグラ設計室一級建築士事務所　agra design room

Uzak doğu mimarisine uygun olarak iç kısmı da tamamen ahşaptan yapılma evin. Kapı pencerelerde ise küçük karele bölünmüş ahşap malzeme kullanılmış.

​Geniş pencereler

homify Kırsal Evler
homify

homify
homify
homify

Neredeyse ön cephesinin yarısı camla kaplı bir başka ev örneği daha. Bu tasarım hem soğuk iklime hem de sıcağa uygun. Kışın uzun sürdüğü ülkelerde güneş ışığı az olduğundan aydınlatma için büyük pencerelere ihtiyaç duyuluyor. Sıcak yerlerde ise açık alandan maksimum yararlanmak için büyük pencereler yine ideal.

​Manzaraya karşı banyo keyfi

homify Kırsal Banyo
homify

homify
homify
homify

Evin banyosunda da büyük camlardan biri var. Küvetin hemen üzerine bulunan pencere, banyonun ikinci katta bulunmasından ötürü problem olmaktan çıkıyor.

Ahşap evlerle ilgili daha fazla örnek incelemek için ’Ahşap mimarinin en güzel 15 örneği’ başlığına bakabilirsiniz.

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