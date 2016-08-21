9 adımda balkon temizliği ve dekorasyonu

Rüzgarın etkisiyle gelen toz, yağmur ve kar gibi dış etkenlere maruz kalan balkonların düzenli temizlenmesi gerekir. Dış etkenler yalnızca balkonun kirlenmesini sağlamakla kalmaz, kir ve tozun eve taşınmasına sebep olur. Özellikle yaz aylarında daha sık kullanılan balkon ve teraslar için gündelik bazı pratik işleri yaptığınızda uzun vadede iş yükünü azaltır, rahatlık ve konfor sağlarsınız. Bu yazımızda pratik bir şekilde balkon temizliğini kolaylaştırmak ve dekorasyonu göze hitap edecek şekilde dizayn etmek için işlevsel bazı fikirler derledik, ilginizi çekeceğini umuyoruz.
Biriken yaprak, toz ve çamur ihtimaline karşı temizliğe başlamadan önce balkon giderlerini kontrol etmeniz, gözden geçirmeniz gerekir. Eğer biriken toz, çamur ya da yaprak gibi engeller varsa öncelikle temizlenir ve balkon temizliğinde oluşabilecek aksaklıklar önlenir. Çok fazla tıkanmış ise su dökerek ya da açıcılar kullanarak tıkanan bölgeyi açabilir, ve balkon temizliğine hazır hale getirebilirsiniz. Temiz bir balkon göze hitap eden bir dekorasyon oluşturmanızı kolaylaştıracaktır. homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda ev modeli bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.
Balkonda kullandığınız mobilya ürünleri, masa, sandalye, aksesuar veya sehpa gibi eşyaları kaldırmanız temizlik esnasında yapacağınız işleri kolaylaştıracaktır. Böylelikle daha hızlı ve aksaksız bir temizlik, zaman kazandıracaktır. Aksi takdirde engel olacak eşyaların tek tek yerini değiştirmek ekstra uğraş ve zaman harcamanıza sebep olacaktır.
Biriken yapraklar, pislikler ve kaba tortular bir süpürge yardımıyla alın. Bu sayede yıkanma veya silme işlemi öncesi kaba pisliklerden kurtulur, işlerinizi kolaylaştırırsınız. Kapsamlı bir temizlik öncesinde de biriken pislikleri süpürmek kurtarıcı bir hareket olacaktır.
Eğer mutfağa yakınsanız bir su hortumu yardımıyla balkonunuzu yıkamak ya da sadece durulama işlemi esnasında kolaylık sağlamak için kullanabilirsiniz. Eğer bu yakınlıkta bir musluk yok ise, bir su kovası yardımıyla bu işi basitçe çözümleyebilirsiniz.
Biriken sular kullanım esnasında ayağınızın kaymasına sebep olabilir. Basit bir çekçek yardımıyla biriken suları çekin ve rahat nefes alın.
Balkon süpürme, silme ya da yıkama işlemlerinden sonra demir ya da cam korkulukları silebilir, çamaşırlıkları silebilirsiniz. Balkon sehpası, aksesuarlar, saksılar gibi diğer ürünlerin tozunu almak da mümkün. Ayrıca camlarda biriken tozları silebilir, pırıl pırıl bir balkona kavuşabilirsiniz.
Su tasarrufu yapmak hem sizin, hem de çevrenin kazancıdır. Evde son kullanılan silme suyunu balkon kaba temizliğinde kullanabilir, pratik bir şekilde bu işi çözümleyebilirsiniz. Ardından durulama suyu ile balkonunuzu durulayabilirsiniz.
Konfor ve rahatlık dinlenme ihtiyacını muntazam karşılayacaktır. Özellikle yaz aylarında göze hitap eden bir balkon dekorasyonu kadar iyi bir dinlenme alanı da oldukça işlevsel bir fikir olarak değerlendirilebilir. İhtiyaca göre süs bitkileri, kullanışlı aksesuarlar ve portatif sehpalar balkon dekorasyonunda fark yaratan alternatifler arasında yer alır.
Çok fonksiyonlu masa veya sehpalar, özellikle küçük balkonlarda oldukça işlevsel mobilya ürünleridir. Aynı şekilde katlanabilir sandalye ve masalar, kullanım ihtiyacı dışında kolaylıkla kaldırmanızı ve muhafaza etmenizi sağlar. Balkon alanını ihtiyaca göre daha fazla insanın kullanabileceği şekilde dizayn etmek için taşınabilir, sürüklenebilir, tekerlekli ürünleri kullanmak pratik bir fikir olarak değerlendirilebilir.
Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca 'Ah benim olsa dedirten 5 cazip ev' yazımız da ilginizi çekebilir.