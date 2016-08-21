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9 adımda balkon temizliği ve dekorasyonu

Meral Eser Meral Eser
Sit Outs , TUNI Interiors Pvt. Ltd. TUNI Interiors Pvt. Ltd. Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
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Rüzgarın etkisiyle gelen toz, yağmur ve kar gibi dış etkenlere maruz kalan balkonların düzenli temizlenmesi gerekir. Dış etkenler yalnızca balkonun kirlenmesini sağlamakla kalmaz, kir ve tozun eve taşınmasına sebep olur. Özellikle yaz aylarında daha sık kullanılan balkon ve teraslar için gündelik bazı pratik işleri yaptığınızda uzun vadede iş yükünü azaltır, rahatlık ve konfor sağlarsınız. Bu yazımızda pratik bir şekilde balkon temizliğini kolaylaştırmak ve dekorasyonu göze hitap edecek şekilde dizayn etmek için işlevsel bazı fikirler derledik, ilginizi çekeceğini umuyoruz.

1. Balkon temizliğinden önce: Gider temizliği

Etiler Teras, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım Modern Balkon, Veranda & Teras
İndeko İç Mimari ve Tasarım

Etiler Teras

İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım

Biriken yaprak, toz ve çamur ihtimaline karşı temizliğe başlamadan önce balkon giderlerini kontrol etmeniz, gözden geçirmeniz gerekir. Eğer biriken toz, çamur ya da yaprak gibi engeller varsa öncelikle temizlenir ve balkon temizliğinde oluşabilecek aksaklıklar önlenir. Çok fazla tıkanmış ise su dökerek ya da açıcılar kullanarak tıkanan bölgeyi açabilir, ve balkon temizliğine hazır hale getirebilirsiniz. Temiz bir balkon göze hitap eden bir dekorasyon oluşturmanızı kolaylaştıracaktır. homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda ev modeli bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.

2. Balkon temizliğine engel olacak eşyaları kaldırın

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Balkonda kullandığınız mobilya ürünleri, masa, sandalye, aksesuar veya sehpa gibi eşyaları kaldırmanız temizlik esnasında yapacağınız işleri kolaylaştıracaktır. Böylelikle daha hızlı ve aksaksız bir temizlik, zaman kazandıracaktır. Aksi takdirde engel olacak eşyaların tek tek yerini değiştirmek ekstra uğraş ve zaman harcamanıza sebep olacaktır.

3. Kaba temizlik: Biriken pislikleri süpürün

Sit Outs TUNI Interiors Pvt. Ltd. Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
TUNI Interiors Pvt. Ltd.

Sit Outs

TUNI Interiors Pvt. Ltd.
TUNI Interiors Pvt. Ltd.
TUNI Interiors Pvt. Ltd.

Biriken yapraklar, pislikler ve kaba tortular bir süpürge yardımıyla alın. Bu sayede yıkanma veya silme işlemi öncesi kaba pisliklerden kurtulur, işlerinizi kolaylaştırırsınız. Kapsamlı bir temizlik öncesinde de biriken pislikleri süpürmek kurtarıcı bir hareket olacaktır.

4. Balkonu yıkayın

Roof terrace 2, Paul Newman Landscapes Paul Newman Landscapes Balkon, Veranda & Teras
Paul Newman Landscapes

Roof terrace 2

Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes

Eğer mutfağa yakınsanız bir su hortumu yardımıyla balkonunuzu yıkamak ya da sadece durulama işlemi esnasında kolaylık sağlamak için kullanabilirsiniz. Eğer bu yakınlıkta bir musluk yok ise, bir su kovası yardımıyla bu işi basitçe çözümleyebilirsiniz. 

5. Çekçek yardımıyla fazla suyu gidere doğru çekin

Cobertura Leblon , Escala Arquitetura Escala Arquitetura Eklektik Balkon, Veranda & Teras
Escala Arquitetura

Escala Arquitetura
Escala Arquitetura
Escala Arquitetura

Biriken sular kullanım esnasında ayağınızın kaymasına sebep olabilir. Basit bir çekçek yardımıyla biriken suları çekin ve rahat nefes alın.

6. Nemli bir bezle korkulukları ve çamaşırlıkları silin

Balcony makeover - English, Studio Earthbox Studio Earthbox Kırsal Balkon, Veranda & Teras
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

Balkon süpürme, silme ya da yıkama işlemlerinden sonra demir ya da cam korkulukları silebilir, çamaşırlıkları silebilirsiniz. Balkon sehpası, aksesuarlar, saksılar gibi diğer ürünlerin tozunu almak da mümkün. Ayrıca camlarda biriken tozları silebilir, pırıl pırıl bir balkona kavuşabilirsiniz.

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7. Suyu kullanırken tasarruf edin

APARTAMENTO M|C, Lote 21 Arquitetura e Interiores Lote 21 Arquitetura e Interiores Eklektik Balkon, Veranda & Teras
Lote 21 Arquitetura e Interiores

Lote 21 Arquitetura e Interiores
Lote 21 Arquitetura e Interiores
Lote 21 Arquitetura e Interiores

Su tasarrufu yapmak hem sizin, hem de çevrenin kazancıdır. Evde son kullanılan silme suyunu balkon kaba temizliğinde kullanabilir, pratik bir şekilde bu işi çözümleyebilirsiniz. Ardından durulama suyu ile balkonunuzu durulayabilirsiniz.

8. Balkonda oturma alanları dekorasyonu için konfor sağlayın

Яркие мечты, RogovStudio RogovStudio İskandinav Balkon, Veranda & Teras
RogovStudio

RogovStudio
RogovStudio
RogovStudio

Konfor ve rahatlık dinlenme ihtiyacını muntazam karşılayacaktır. Özellikle yaz aylarında göze hitap eden bir balkon dekorasyonu kadar iyi bir dinlenme alanı da oldukça işlevsel bir fikir olarak değerlendirilebilir. İhtiyaca göre süs bitkileri, kullanışlı aksesuarlar ve portatif sehpalar balkon dekorasyonunda fark yaratan alternatifler arasında yer alır.

9. Yemek alanları için işlevsel fikirleri değerlendirin

30X30 CM GEÇMELİ AKASYA AHŞAP YER KAROSU homify Rustik Balkon, Veranda & Teras ahşap yer karosu
homify

30X30 CM GEÇMELİ AKASYA AHŞAP YER KAROSU

homify
homify
homify

Çok fonksiyonlu masa veya sehpalar, özellikle küçük balkonlarda oldukça işlevsel mobilya ürünleridir. Aynı şekilde katlanabilir sandalye ve masalar, kullanım ihtiyacı dışında kolaylıkla kaldırmanızı ve muhafaza etmenizi sağlar. Balkon alanını ihtiyaca göre daha fazla insanın kullanabileceği şekilde dizayn etmek için taşınabilir, sürüklenebilir, tekerlekli ürünleri kullanmak pratik bir fikir olarak değerlendirilebilir. 

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