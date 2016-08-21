9 adımda balkon temizliği ve dekorasyonu

Çok fonksiyonlu masa veya sehpalar, özellikle küçük balkonlarda oldukça işlevsel mobilya ürünleridir. Aynı şekilde katlanabilir sandalye ve masalar, kullanım ihtiyacı dışında kolaylıkla kaldırmanızı ve muhafaza etmenizi sağlar. Balkon alanını ihtiyaca göre daha fazla insanın kullanabileceği şekilde dizayn etmek için taşınabilir, sürüklenebilir, tekerlekli ürünleri kullanmak pratik bir fikir olarak değerlendirilebilir.

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