Doğanın kalbinde bir aile evi

Ormanlar, tabiatın bize sunduğu en muhteşem, en gizemli ve en vazgeçilmez nimetler arasındadır. Suyun döngüsünde, havanın temizlenmesinde hayati önem sahip bu dev yaşam alanları aynı zamanda sayısız canlıya ev sahipliği yaparlar. Tüm bunlar ve daha başka sayısız sebepten ötürü, ormanlar hemen her insanı derinden etkilerler. Ormanda dolaşmak, orman manzaralı bir yerde oturup doğayı dinlemek, hatta yakınlarınızda bir ormanın olduğunu bilmek bile insana müthiş bir huzur verir. Peki ya ormanın içinde yaşamak? Dünya üzerindeki pek az insanın erişebildiği bu şans, gerçek anlamda çok farklı bir yaşam deneyimidir. Doğayla bütünleşmenin belki de en üst aşaması olan ormanın içinde yaşam, insanın ruhunu arındırır, huzur verir ve dahası şekillendirir. Kendimiz dışındaki canlıların farkına varmamız, ormanın içindeki yaşam döngüsünü anlamaya başlamamız, hayatımızın yalnızca o anına değil bütününe etki edecek bir tecrübedir. Bu yazımızın konusu, ormanın içinde, herhangi bir noktasında durduğunuzda ondan fazla türde ve sayısız ağaç görebileceğiniz muhteşem bir ev. Bulunduğu yere uygun bir şekilde, doğayla uyumlu ve ona saygılı bir mimari anlayışı benimseyen, adeta bir oksijen denizinin ortasındaki ada gibi bütün heybetiyle dikilen bu ev, hiç şüphesiz pek çoğumuzun hayalleri süsleyen kır evlerinin son derece parlak bir örneğini teşkil ediyor.