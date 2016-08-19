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Doğanın kalbinde bir aile evi

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Casa unifamiliar de caraterísticas clássicas na Arrábida, HighPlan Portugal HighPlan Portugal
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Ormanlar, tabiatın bize sunduğu en muhteşem, en gizemli ve en vazgeçilmez nimetler arasındadır. Suyun döngüsünde, havanın temizlenmesinde hayati önem sahip bu dev yaşam alanları aynı zamanda sayısız canlıya ev sahipliği yaparlar. Tüm bunlar ve daha başka sayısız sebepten ötürü, ormanlar hemen her insanı derinden etkilerler. Ormanda dolaşmak, orman manzaralı bir yerde oturup doğayı dinlemek, hatta yakınlarınızda bir ormanın olduğunu bilmek bile insana müthiş bir huzur verir. Peki ya ormanın içinde yaşamak? Dünya üzerindeki pek az insanın erişebildiği bu şans, gerçek anlamda çok farklı bir yaşam deneyimidir. Doğayla bütünleşmenin belki de en üst aşaması olan ormanın içinde yaşam, insanın ruhunu arındırır, huzur verir ve dahası şekillendirir. Kendimiz dışındaki canlıların farkına varmamız, ormanın içindeki yaşam döngüsünü anlamaya başlamamız, hayatımızın yalnızca o anına değil bütününe etki edecek bir tecrübedir. Bu yazımızın konusu, ormanın içinde, herhangi bir noktasında durduğunuzda ondan fazla türde ve sayısız ağaç görebileceğiniz muhteşem bir ev. Bulunduğu yere uygun bir şekilde, doğayla uyumlu ve ona saygılı bir mimari anlayışı benimseyen, adeta bir oksijen denizinin ortasındaki ada gibi bütün heybetiyle dikilen bu ev, hiç şüphesiz pek çoğumuzun hayalleri süsleyen kır evlerinin son derece parlak bir örneğini teşkil ediyor.

Doğanın yerine değil, doğanın içine

Casa unifamiliar de caraterísticas clássicas na Arrábida, HighPlan Portugal HighPlan Portugal
HighPlan Portugal

HighPlan Portugal
HighPlan Portugal
HighPlan Portugal

Ormanlık alanlarda yapılan konutlar aslında ülkemizde de ciddi bir sorun teşkil ediyor. Genellikle ormanların yakılarak ya da kesilerek yok edilmesiyle yapılan bu türden konutlar, çoğu zaman geriye kalan bir avuç ormanın da kullanılmasıyla pazarlanıyor. Hem hukuki hem de vicdani olarak sorunlu olan bu tür yapılar, orman içinde veya ormana bir komşu hayat sürmenin tek alternatifi değiller. Doğayı yakıp yıkmadan, onun yerine betonu geçirmeye çalışmadan, bir tek ağaç kesmeden de pekâlâ bir orman evi yapılabilir. Ve yapılması gereken de budur. İşte bunun son derece başarılı bir örneğini bu evde görüyoruz.

Ormanın bir parçası olabilmek

Casa unifamiliar de caraterísticas clássicas na Arrábida, HighPlan Portugal HighPlan Portugal
HighPlan Portugal

HighPlan Portugal
HighPlan Portugal
HighPlan Portugal

Yeşiller içinde diyerek pazarlanan lüks konutların bir başka sorunu da, bir avuç yeşile ulaşmak için doğayla amansız bir mücadeleye tutuşulması. Örneğin düz bir çimenlik elde edebilmek için sayısız yabani ot ilacı toprağa boca edilebiliyor. Oysa yabani ot dediğimiz şeyler de aslında o çimenliğin bir parçası. Bu yüzden özellikle tabii hali yeterince yeşil olan bölgelerde agresif peyzaj çalışmalarından kaçınmak ve doğanın bir parçası olarak var olmaya çalışmak hayati önem taşıyor. Bu evde de belli bir çevre düzenlemesi mevcut. Ancak bir şeyleri söküp yerine yenisini koymak şeklinde değil, var olana mütevazi eklemelerle bir çevre düzenlemesi yapılmış.

Ahşabın doğal güzelliği

Casa unifamiliar de caraterísticas clássicas na Arrábida, HighPlan Portugal HighPlan Portugal
HighPlan Portugal

HighPlan Portugal
HighPlan Portugal
HighPlan Portugal

Bahçe mobilyalarında evin ve bölgenin karakterine uygun olarak olabildiğince az işlenmiş doğal ahşap kullanılmış. Güzelliği kadar dayanıklılığı ile de yıllara meydan okuyan bu mobilyalar adeta içinden çıkıp geldikleri ormanın bir parçası gibiler.

Şık bir dekorasyon

Casa unifamiliar de caraterísticas clássicas na Arrábida, HighPlan Portugal HighPlan Portugal
HighPlan Portugal

HighPlan Portugal
HighPlan Portugal
HighPlan Portugal

Evin içinde oldukça şık bir dekorasyon olduğunu görüyoruz. Klasik ve sade çizgilerin hakim olduğu ve belli bir dönemin değil her dönemin estetik anlayışına hitap eden dekorasyon, geniş pencereler sayesinde manzarayı da tasarımın bir unsuru olarak kullanıyor.

Zeytin ağacının gölgesinde

Casa unifamiliar de caraterísticas clássicas na Arrábida, HighPlan Portugal HighPlan Portugal
HighPlan Portugal

HighPlan Portugal
HighPlan Portugal
HighPlan Portugal

Ölümsüz ağaç olarak bilinen ve binlerce yıl yaşayabilen zeytin ağaçları, doğanın gücünü ve direncini en iyi temsil eden bitki türlerinden biridir. Bahçenizdeki zeytin ağacı, hiç meyvesi olmasa bile bereketin simgesi olarak size huzur verecek, manzaranıza renk katacaktır. 

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