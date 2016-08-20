Ders niteliğinde bir dekorasyon örneği

Bir heykeltıraşın dev bir mermer kütlesine bakıp içinde saklı sanat eserini görmesi, bir ressamın boş bir tuvalin belki yıllar sürecek bir emeğin sonunda neye dönüşeceğini kestirmesi, bir mimarın boş bir araziye bakıp yapacağı binayı hayalinde en küçük detayına kadar canlandırması nasıl zor ve özel bir iş ise, bomboş bir eve bakıp ona bir ruh kazandıracak bir dekorasyonu sıfırdan yaratmak da aynı ölçüde zor ve özel bir iştir. Bazı işleri dışarıdan baktığımızda çok kolay sanarız. Uzmanlık gerektirmediğine, herkesin bir parça uğraşla yapabileceğine inanırız. Gerçekte ise çok çok az iş belli bir uzmanlık ve tecrübe olmadan layığıyla yapılabilir. Ve hiç şüphesiz dekorasyon bu işlerden biri değildir. Mevcut bir dekorasyonu eleştirmek, değiştirmek, güzelleştirmek, kusurlarını gidermek, sıfırdan bir dekorasyon yaratmaktan çok daha kolay bir iştir, pek çok başka iş için de aynı durum geçerlidir. Bu yazımızın konusu olan evin dekorasyonu, bir evi eşya ve aksesuarlarla donatarak nasıl ruh kazandırabilirsiniz sorusunun cevabını da içinde saklıyor. Ancak bu cevabı anlamak, o cevabı kendi başınıza bulmak kadar zor değil hiç şüphesiz. Aklınızı, ufkunuzu ve hayal gücünüzü açacak bu evi gelin biraz daha detaylı inceleyelim.