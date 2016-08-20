Ders niteliğinde bir dekorasyon örneği

Bir heykeltıraşın dev bir mermer kütlesine bakıp içinde saklı sanat eserini görmesi, bir ressamın boş bir tuvalin belki yıllar sürecek bir emeğin sonunda neye dönüşeceğini kestirmesi, bir mimarın boş bir araziye bakıp yapacağı binayı hayalinde en küçük detayına kadar canlandırması nasıl zor ve özel bir iş ise, bomboş bir eve bakıp ona bir ruh kazandıracak bir dekorasyonu sıfırdan yaratmak da aynı ölçüde zor ve özel bir iştir. Bazı işleri dışarıdan baktığımızda çok kolay sanarız. Uzmanlık gerektirmediğine, herkesin bir parça uğraşla yapabileceğine inanırız. Gerçekte ise çok çok az iş belli bir uzmanlık ve tecrübe olmadan layığıyla yapılabilir. Ve hiç şüphesiz dekorasyon bu işlerden biri değildir. Mevcut bir dekorasyonu eleştirmek, değiştirmek, güzelleştirmek, kusurlarını gidermek, sıfırdan bir dekorasyon yaratmaktan çok daha kolay bir iştir, pek çok başka iş için de aynı durum geçerlidir. Bu yazımızın konusu olan evin dekorasyonu, bir evi eşya ve aksesuarlarla donatarak nasıl ruh kazandırabilirsiniz sorusunun cevabını da içinde saklıyor. Ancak bu cevabı anlamak, o cevabı kendi başınıza bulmak kadar zor değil hiç şüphesiz. Aklınızı, ufkunuzu ve hayal gücünüzü açacak bu evi gelin biraz daha detaylı inceleyelim.
Fayans kaplı zeminin derzlerine ve başka birkaç detaya daha bakarak, bunun çok yeni bir ev olmadığını söylemek mümkün. Her ne kadar temiz ve derli toplu olsa ve inşaat çalışması gerektirecek bir bakıma ihtiyaç olmadığı açıkça görülebilse de, yaşanmış yılların izlerini taşımadığını söylemek yanlış olur.
Dekorasyon çalışmaları ilk olarak sabit ünitelerin yapımı ve montajı, pencere, kapı, kornişler gibi elemanların kontrolü ile başlıyor. Genel bir bakım ve hazırlık sürecinden sonra zemin sanatçının çalışması için en elverişli haline gelecek.
Az önceki boş evin bu hale geldiğine inanmak gerçekten de hiç kolay değil. Mobilyaları, halıları, aydınlatmaları ve aksesuarları ile sanki yıllardır içinden yaşanan ve bu uzun yıllar zarfında giderek daha rafine hale gelmiş gibi görünen bu dekorasyonun sıfırdan yaratılması hiç de azımsanmayacak bir başarı olsa gerek.
Evin dekorasyon sonrası ön plana çıkan en önemli özellikleri arasında farklı renklerde boyanarak hoş bir kontrast elde edilen duvarlar ve birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalışan ve toplamda çok başarılı bir ortam yaratan aydınlatmalar bulunuyor. Özellikle oturma odasının fotoğraflara ayrılan koyu renkli duvarı, bu iki unsurun bir araya gelmesiyle ortaya çıkan ve bu odada adeta yıldızlaşan bir bölüm olarak dikkatleri üzerine çekiyor.
Yemek odası bu evin öne çıkan bölümlerinden bir tanesi. Oldukça özenilmiş ve emek harcanmış odanın masasından sandalyelerine, avizesinden duvarlarındaki tablolara kadar her şey belli bir bütünlük ortaya koyacak şekilde seçilmiş. Bunun sonucunda da uzun saatler sürecek dost meclislerine ev sahipliği yapmak için dört dörtlük olan bir yemek odası ortaya çıkmış.
Tabir yerindeyse cadde üzerindeki boş bir dükkanı andıran ve yılların izlerini taşıyan bir dairenin, rafine bir zevk ve titiz bir işçiliğin ürünü olan bir dekorasyonla yepyeni bir ruha kavuştuğunu söylersek, herhalde bu evin geçirdiği sürece özlü bir biçimde tarif etmiş oluruz. Dekorasyonu konusunun yan yana getirilmiş mobilyalar, aksesuarlar ve renklerden ibaret olmadığını, büyük bir emek ve tecrübe gerektirdiğini her zaman hatırlamakta yarar var. Çünkü iyi ve doğru bir dekorasyon yaşam kalitenizi büyük ölçüde arttırabileceği gibi, sönük, eksik ve yanlış bir dekorasyon evde geçireceğiniz zamanınızın niteliğini ciddi biçimde düşürebilir.