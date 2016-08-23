Pergola ile teras dekorasyonu hakkında 6 şahane örnek

Pergola tasarım aşamalarını geçtikten sonra, teras dekorları ile küçük ayrıntılar daha güzel bir atmosfer kavuşmanıza olanak tanıyacaktır. Dekoratif yastıklar, mumlar, süs bitkileri ve çiçekler, konfor sunan rahat mobilya ürünleri ve aksesuarlar. Hangi stil ve tarzı uygulayacağınıza dair dekoratif ayrıntılar belirlenebilir ve tasarım objelerini daha çok öne çıkaracak renk ve doku yelpazesinden seçilerek değerlendirilebilir. Huzurlu ve ferah bir teras dekore etmek küçük ayrıntılarda gizi olabilir.

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