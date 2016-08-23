Pergola ile teras dekorasyonu hakkında 6 şahane örnek

Teras modellerini incelerken size hitap eden fikirler arıyorsanız, pergola ile dekore edilen teraslar aradığınız alternatiflerden biri olabilir. Fonksiyonel ve estetik görünüm kazandıran çeşitli modelleri ile, her alana uygun boyutlarda ve farklı formlarda üretilebilir. Uygulanacak stil ve tarza göre malzeme belirlenir, renk ve doku alternatifleri değerlendirilir. Yaz aylarında açık alanları daha verimli kullanmak ve oturma alanları daha kullanışlı hale getirmek için kullanılacak en iyi alternatiflerden biri pergola modelleridir. Bitkilerle sarmalanan pergola modelleri, doğa ile bütünleşen ferah alanlar kazandırabilir. Dilerseniz sizin için seçtiğimiz örnek teras modellerini birlikte inceleyelim.
Teraslarda pergola tasarlanacak alanın ebatları kullanım alanlarına göre belirlenir. Örneğin oturma alanı ve yemek alanı tasarlanacaksa, kullanım ihtiyaçları belirlenir. Dolayısıyla geçiş alanları dahil olmak üzere kullanım geçiş yolları ihtiyacı ve oturma alanı ihtiyacı için gerekli olanlar belirlenebilir. Doğal taş duvar dokusu ile ahşabın bir araya geldiği şahane örnekle başladık. Aydınlatma aksesuarları ile birlikte akşam davetleri için şık pergola fikirleri edinebilir, dekorasyon ile bütünleştirebilirsiniz. homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen nefis bahçe örneklerini takip edebilir, ilginizi çeken fikirler bulabilirsiniz.
Pergolanın uygulanacağı alan ve çevresel şartları göz ardı etmemek gerek. İhtiyaca göre kullanım alanları, oturma alanı ya da yemek alanı olarak ayrılabilir. Belirlenen kullanım alanlarını daha iyi aydınlatmak, ya da güneşten daha iyi korumak için uygun alanlar belirlenir. Evin cephe görünümü ile uyumlu, benzer materyallerle tasarlanan pergola modelleri estetik görünüm kazandıracaktır. Uygulanacak alanlar tespit edildikten sonra, uygulama esnasında mutlaka profesyonel yardımlar alınmalıdır.
Uygulanacak alan ve ebatlarla ilgili ihtiyaçlar belirlendikten sonra, pergola modelleri için hangi stil ve tarza uygun bir seçim yapacağınızı belirlemeniz gerekir. Modern yapılarda geometrik formların öne çıktığı tasarımlar tercih edilebilir. Klasik stil yapılara uygun sıcak renk tonlarında ahşap pergolalar değerlendirilebilir. Daha minimal işlerle ilgileniyorsanız, sade ve yalın çizgisi ile çarpıcı sonuçlar elde etmek için minimalist yaklaşımla tasarlanan çalışmaları inceleyebilirsiniz.
Klasik stil ya da country stil bir teras alanını dekore ederken ahşap pergolalarla huzur veren ve göze hitap eden teraslar dekore edebilirsiniz. Uygulanacak alan ve evin tasarımı ile uyumlu malzemeler tercih edilebilir. Doğal dokulardan etkileniyor ve daha huzurlu bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız, taş duvar ve ahşap döşeme zemini gibi doğal materyallerin kullanıldığı bir terasta doğal dokuları değerlendirebilirsiniz. Pergola modellerinde ahşabın en çok kullanıldığı malzemelerden biri olmasının yanı sıra, demir ya da alüminyum tasarımlar da uygulanmaktadır.
Planlama, kullanım alanlarını ihtiyaca göre daha iyi organize etmenizi sağlar. Yapılacak işlerin tekrarlanmadan daha hızlı yapılmasına olanak verir. Teras dekorasyonu ile ilgili fikirler de planlamaya dahil edilebilir. Peyzaj mimarisi ile bahçe dekorları oluşturulurken, teras dekorasyonu için de mimarlardan profesyonel yardımlar alabilirsiniz.
Pergola tasarım aşamalarını geçtikten sonra, teras dekorları ile küçük ayrıntılar daha güzel bir atmosfer kavuşmanıza olanak tanıyacaktır. Dekoratif yastıklar, mumlar, süs bitkileri ve çiçekler, konfor sunan rahat mobilya ürünleri ve aksesuarlar. Hangi stil ve tarzı uygulayacağınıza dair dekoratif ayrıntılar belirlenebilir ve tasarım objelerini daha çok öne çıkaracak renk ve doku yelpazesinden seçilerek değerlendirilebilir. Huzurlu ve ferah bir teras dekore etmek küçük ayrıntılarda gizi olabilir.
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