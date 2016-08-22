Mersin'de bir dairede 6 pratik dekorasyon fikri

Akdeniz'in doğayı, kültürü, tarihi ve denizi buluşturan şirin kenti Mersin, bugünlerde çeşitli konut ve yenileme projeleriyle de adından söz ettirmeye başladı. Yazlık kültürünün bir hayli gelişmiş olduğu bu sahil kentinde, şehrin zamanla büyümesiyle yazlık bölgeler şehir merkezine neredeyse kesintisiz bir şekilde bağlanır hale geldiler ve bu bölgelerin cazibesi daha da arttı. Öte yandan pek çoğu bir hayli eski binalardan oluşan bu yazlıklar, nefes kesen deniz manzaralarına ve iç mekânlarının çok geniş olmasına rağmen iyi bir yenileme projesi ve yeni bir dekorasyona ihtiyaç duyuyorlar. Bu yazımızın konusu, yenileme ve dekorasyon ihtiyacı mükemmel bir şekilde karşılanmış ve sonucunda da adeta ikinci baharını yaşamaya hazırlanan yeni bir eve dönüşmüş bir apartman dairesi. Bölgedeki emsalleri arasında bir yıldız gibi parlayan, yazlık konseptine uygun bembeyaz dekorasyonuyla büyüleyen, sahiplerine son derece keyifli bir yazlık hayatı vaat eden bu daireyi biraz daha detaylı incelemeye ne dersiniz?