Mersin'de bir dairede 6 pratik dekorasyon fikri

Akdeniz'in doğayı, kültürü, tarihi ve denizi buluşturan şirin kenti Mersin, bugünlerde çeşitli konut ve yenileme projeleriyle de adından söz ettirmeye başladı. Yazlık kültürünün bir hayli gelişmiş olduğu bu sahil kentinde, şehrin zamanla büyümesiyle yazlık bölgeler şehir merkezine neredeyse kesintisiz bir şekilde bağlanır hale geldiler ve bu bölgelerin cazibesi daha da arttı. Öte yandan pek çoğu bir hayli eski binalardan oluşan bu yazlıklar, nefes kesen deniz manzaralarına ve iç mekânlarının çok geniş olmasına rağmen iyi bir yenileme projesi ve yeni bir dekorasyona ihtiyaç duyuyorlar. Bu yazımızın konusu, yenileme ve dekorasyon ihtiyacı mükemmel bir şekilde karşılanmış ve sonucunda da adeta ikinci baharını yaşamaya hazırlanan yeni bir eve dönüşmüş bir apartman dairesi. Bölgedeki emsalleri arasında bir yıldız gibi parlayan, yazlık konseptine uygun bembeyaz dekorasyonuyla büyüleyen, sahiplerine son derece keyifli bir yazlık hayatı vaat eden bu daireyi biraz daha detaylı incelemeye ne dersiniz?
Mersin'de artık büyük ölçüde şehirle bütünleşmiş olan apartman dairesi tipindeki yazlıkların hemen hemen tamamında ortak olan özelliklerden biri oldukça geniş bir iç hacme sahip olmaları. Mersin gibi sıcak bir yerde bunun aksi bir durum serinletilmesi çok zor olan dar evler ortaya çıkmasına sebep olabilirdi. Bu sebeple bu evlerin iç mekânları, özellikle de oturma odası gibi sık kullanılan alanları oldukça ferah olmaktadır. Muhteşem dekorasyonuyla göz kamaştıran bu evde ise, tasarım tercihleri ve renk seçimi bu ferahlığa çarpan etkisi yapacak bir yönde şekillendirilmiş ve bu son derece sıcak şehirde, sepserin bir yazlık ortaya çıkarılmış.
Bu evin kuşkusuz en dikkat çeken yönü zeminler, duvarlar, mobilyalar, mutfak ve banyo mobilyaları da dahil olmak üzere mümkün olan bütün noktalarda beyaz kullanılmış olması. Beyaz yazın rengidir, güneşi yansıtan ve sıcak iklimler için en uygun renk olan beyaz, yazlık evler için gerçekten de biçilmiş kaftandır. Ancak aşırı yoğun bir beyaz kullanımı özellikle de güneş vurduğunda insan gözü için yorucu bir hale gelebilir. Bunun çözümü gayet basit bir dekorasyon tercihiyle bulunmuş. Mobilyalarda, duvarlarda ve diğer alanlarda, beyaz yoğunluğunu kıracak küçük kontrast dokunuşlarla hem daha çekici bir görüntü yakalanmış, hem de aşırı bir beyazlık oluşmasının önü kesilmiş.
Mutfakta yine hem mutfak dolaplarında hem de tezgâhta beyaz kullanıldığını görüyoruz. Yeni konut projelerinde de sıkça kullanılan türden modern mutfak mobilyaları, ankastre beyaz eşyalarla şık bir uyum içinde.
Evin arka bölümünde bulunan yatak odası, yazlık evlerde son derece olağan olan kalabalık aile toplantılarının ve oturma odasında sürüp gidecek neşeli konuşmaların uzağında, sakin ve huzurlu bir uyku vaat ediyor. Yaz güneşinin odayı kavurup uyunmaz hale getirmemesi için de şık stor perdelere başvurulmuş.
Bir yazlığınız varsa siz de çok iyi bilirsiniz, yazlık evlerden misafir eksik olmaz. Yazlık kültürünün içine işlemiş olan paylaşım ve aile olma duygusu, bu evlerde kendini bütün kuvvetiyle hissettirir. Bu yüzden gerek aile ve akrabalarınız, gerekse de arkadaşlarınız yazlık evinizi mutlaka ziyaret etmek isterler. İşte tam da bu sebepten yazlıklarda misafir odaları olmazsa olmazdır.
Yine beyaz rengin baskın olduğu banyoda, duvarlarda altın rengi şeritlerle dikkat çekici ve iddialı bir görüntü ortaya çıkarılmış. Altın rengi şeritler aynı zamanda güzel bir kontrast da yaratıyor.