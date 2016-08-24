5 adımda bir avlunun inanılmaz değişimi!

Doğal bitki türleri ve ağaçlarla natürel dokuları bir araya getiren şık bir avlu dönüşümü projesi ile karşınızdayız. Şık bir teras oluşturmak, rahat ve ferah geçişleri olan bir avlu tasarlamak küçük ve dekoratif fikirlerde gizli olabilir. Avlu dönüşümü tasarlanan projede cennet gibi bir bahçe ve havuz alanı bulunmakta. Dinlenme ve yemek alanlarının ihtiyaca göre muntazam tasarlandığı projede, avlu girişi ve çıkışları ferah ve iç açan atmosferi ile sizleri karşılayacak. Öncesi ve sonrası ile bir avlunun şahane dönüşümüne şahit olmak üzere görsellerimizi incelemeye davet ediyoruz.
Bahçe ve avlu tasarımı yapılırken, tüm bahçenin rahat ve serin bir atmosfer sunmasına olanak verilerek dizayn edilmiş. Kum zemin, beton izleri ve süs bitkileri ile yürüme yolu yönlendiriliyor. Öncesi ve sonrası ile bambaşka bir avlu girişi dizayn ediliyor, daha ferah ve iç açan bir atmosfere kavuşuyor. homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen nefis bahçe örneklerini takip edebilir, ilginizi çeken fikirler bulabilirsiniz.
Ev girişine giden yol yine kum örtü ile beton izleri takip edilerek dizayn edilmiş. Süs bitkileri ile daha sıcak renkler ve samimi bir atmosfer oluşturuyor. Doğal bitki örtüsü ve natürel dokular huzur veren bir atmosfer oluşturmanıza katkı sağlar.
Proje evi, oldukça geniş bir alana yerleşiyor. Oda çıkışlarını görebildiğimiz bu açıda dönüşüm sonrası küçük ama ferah bir manzara karşılıyor. Beyaz duvar zemini, kum döşeme zemini ile yol, ahşap kapılar ve bitkilerle ferah bir geçiş alanı tasarlanmış. Oda sakinler için kapıdan çıktıklarında iç açan ferah bir geçiş alanı.
Büyük arka bahçeye geçiş alanında avlu dekorasyonun dönüşüm öncesi ve sonrası gözler önünde. Taptaze bir süs bitkileri ile ferah ve iç açan bir manzaraya dönüşüyor.
Geçiş alanını daha rahat ve ferah tasarlamak için dekoratif fikirler duvar dekorları ya da duvar dibinde değerlendiriliyor. Dolayısıyla daha rahat bir geçiş alanı sağlanıyor. Uygulanacak tasarım fikirleri için beğenilerinize göre farklı renk ve türlerde çiçek saksılarını da değerlendirebilirsiniz.
Havuz alanı geçişinde ahşap döşeme zemini ile sıcak bir atmosfer tasarlanmış. Doğal bitki türleri ve ağaçlarla natürel dokuları bir araya getiren şık bir avlu geçişi. Havuz alanında mavi ile yeşilin buluştuğu iç açan, ferah bir manzara.
Dikey bahçe dekorları bahçe ve avlu duvarlarını süslemek için yaratıcı fikirler arasında yer alıyor. Dolayısıyla döşeme zemininde daha geniş geçiş alanı sağlanabiliyor. Eğer küçük bir avlu ya da bahçeye sahipseniz, dikey bahçe modellerini mutlaka incelemenizi tavsiye ederiz. Bakımı kolay ve basit olan dikey bahçe modelleri de mevcut.
Havuzlu geniş bir avlunun görüldüğü bu açıdan cennet gibi bir bahçe dönüşümü gözler önüne seriliyor. Peyzaj mimarisi ile de dikkat çeken projenin ana öğeleri arasında natürel dokular var. Genel olarak avlu tasarımı ve dekorasyonuna süs bitkileri ve ağaçlar eşlik ederek, daha sıcak ve ferah bir atmosfer oluşturuluyor. Arka planda dinlenme ve yemek alanı rahatlıkla görülebilir. Tatil için de nefis ve davetkar bir bahçe!
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