5 adımda bir avlunun inanılmaz değişimi!

Havuzlu geniş bir avlunun görüldüğü bu açıdan cennet gibi bir bahçe dönüşümü gözler önüne seriliyor. Peyzaj mimarisi ile de dikkat çeken projenin ana öğeleri arasında natürel dokular var. Genel olarak avlu tasarımı ve dekorasyonuna süs bitkileri ve ağaçlar eşlik ederek, daha sıcak ve ferah bir atmosfer oluşturuluyor. Arka planda dinlenme ve yemek alanı rahatlıkla görülebilir. Tatil için de nefis ve davetkar bir bahçe!

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