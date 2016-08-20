Masal gibi değişim hikayeleri

Açık renk tonlarının bir mekana derinlik katan etkileri yadsınamaz. Doğru ve ölçülü ışıklandırma unsurları ile zarafet ön plana çıkarılıyor. Özellikle küçük alanlarda açık plan tasarımlar yapmak için taşıyıcı nitelikte olmayan bölücü duvarlar kaldırılabilir. Modern stil öğelerle tasarlanan şık bir açık mutfak dönüşümü.

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