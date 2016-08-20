Masal gibi değişim hikayeleri

Farklı ülkelerden ve Türkiye'den değişim hikayeleri ile tadilat projelerini bu yazımızda derledik. Öncesi ve sonrası ile fonksiyonellik kazandırılan iç mekanlarda, eski haline nazaran daha geniş ve ferah mekanlar görmeye hazır olun. Baştan aşağı yenilenen projeler, ışık, doku ve renk farkı ile bambaşka bir görünüm kazanıyor. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilgi çeken fikirler bulabilirsiniz. Şimdi sizler için derlediğimiz dönüşüm projelerini öncesi ve sonrası ile incelemeye başlayalım.
Dönüşüm öncesi yeterince aydınlık olmayan bir oturma odası görseli ile başlıyoruz. Geniş alana rağmen kasvetli bir hava hakim. Bu alan doğru şekilde yeniden tasarlandığında daha ferah ve açık bir hava oluşturulabilir. Ayrıca göze hitap eden dekoratif fikirlerle estetiği ön plana çıkarmak oldukça kolay.
İç açan ferah atmosferiyle artık daha geniş izlenimi veren, aydınlık bir oturma odası görünümüne dönüşüyor. Açık renk tonlarının hakim olduğu oturma odası dekorasyonunda, duvar ve tavan zemininden, mobilya dokularına kadar açık renk tonlarının hakim olduğu ışıl ışıl bir atmosfer söz konusu. Eskitme mobilyalar da açık renklere boyanarak iç mekandaki ferah etkiye uyum sağlıyor.
Hem göz yoran karmaşa, hem de kasvetli atmosferi ile bir mutfağın eski görünümü. Detaylı bir onarım aşamasından geçtikten sonra daha fonksiyonel ve geniş bir görünüme kavuşabilir. Ahşabın ağırlıklı kullanıldığı mutfak dekorasyonunda derinlik katan değişime ihtiyaç bulunmakta. Gelin mutfak düzeninin nasıl sağlandığını dönüşüm sonrası gözlemleyelim.
Beyazlara bürünen mutfakta önceki halinden eser kalmamış. Beyazın zarafeti ışıl ışıl bir mutfakla buluşuyor. Beyaz ve gümüş renklerinin kullanımı cesaret ister gibi görünür, fakat şık ve zarif bir sonuç elde etmek için kolay ve estetik yollardan biridir. Estetik görünümünün yanı sıra iç mekana derinlik katan detayları ile beyazın zarafeti paha biçilemez. Doğru ve ölçülü ışıklandırma unsurları ile daha da öne çıkan bir şıklık söz konusu.
Geniş pencereler olmasına rağmen, karanlık bir atmosfere sahip projenin önceki hali pek iç açıcı değil. Daha aydınlık bir iç mekan etkisi oluşturmak için, dikdörtgen formundaki taban alanını olduğundan daha geniş göstermek mümkün. Dar ve uzun alanlarda ilham veren tasarım fikirleri için dönüşüm sonrası halini inceleyelim.
Artık daha ferah ve sıcak bir atmosfere dönüşen proje, modern stil dizayn edilen şık bir stüdyo daire. Birçok ihtiyacı bir mekanda çözümlemek için açık plan tasarım söz konusu. Yemek alanı, dinlenme alanı ve oturma alanını bir dairede çözerken, geçiş alanları doğru kontrol edilmeli, mutfakla yemek alanı ilişkisi pratik bir şekilde sağlanmalı. Ahşabın sıcak tonları ve açık renk duvar zemini ile ferah bir daire.
Ev sahiplerinin arzularını en iyi karşılayan ve bir ailenin ihtiyaçlarını muntazam karşılayan bir çalışma ile devam ediyoruz. Kırılan duvar işlemleri sırasında tesisatın da taşınması gereken detaylar gözden geçirilmeli. Salon ile mutfak arasındaki bölücü duvar kaldırılarak, açık plan ve daha kullanışlı alanlar tasarlanıyor.
Açık renk tonlarının bir mekana derinlik katan etkileri yadsınamaz. Doğru ve ölçülü ışıklandırma unsurları ile zarafet ön plana çıkarılıyor. Özellikle küçük alanlarda açık plan tasarımlar yapmak için taşıyıcı nitelikte olmayan bölücü duvarlar kaldırılabilir. Modern stil öğelerle tasarlanan şık bir açık mutfak dönüşümü.
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