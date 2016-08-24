Burcuna göre banyonu seç

Yengeçler evde oturmayı sever.

Bununla beraber yeniliklerden hoşlanmaz, klasiğe bağlıdır. Çağdaş ve çarpıcı mobilyalar yerine klasik ve şık parçalar onun tarzıdır. Ancak bu seçim yengecin katı olduğunu göstermez. Aksine çok hassas ve romantiktir. Çiçek desenli bir banyo narin yengeçlerin hayalperest dünyası için birebir.