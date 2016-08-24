Burcuna göre banyonu seç

Her biri farklı bir karakteri temsil eden burçların öne çıkan özellikleri dekorasyon zevkimizi belirliyor olabilir mi? Bu sorunun net bir cevabı olmasa da burçlara göre banyo tasarlamak mümkün. Burçlara özel banyolar için listeye göz atın.
Yengeçler evde oturmayı sever.
Bununla beraber yeniliklerden hoşlanmaz, klasiğe bağlıdır. Çağdaş ve çarpıcı mobilyalar yerine klasik ve şık parçalar onun tarzıdır. Ancak bu seçim yengecin katı olduğunu göstermez. Aksine çok hassas ve romantiktir. Çiçek desenli bir banyo narin yengeçlerin hayalperest dünyası için birebir.
Bu burcun kişilik özelliği enerjik ve kendinden emin olmasıdır. Koç burcu için minimalist bir banyo idealdir. Çünkü koç tutumludur, aşırılıktan hoşlanmaz. Bununla birlikte dinamizmi de sever. Gri beyaz banyoya hareket katan metalik öğeler bu bağlamda doğru bir seçim. Ahşap zemin güven verir, koç da güvenilirdir.
Boğa burcu güvenilir ve pratiktir.
Bu burçtan insanlar doğallığı sever. Ek olarak banyoları konforlu olmalıdır. Boğa burcu rahatına düşkündür. Bu sebeple banyoda mutlaka çiçekler, güzel kokular ve doğal ışık bulunmalıdır. Aynı zamanda banyo küçük olmamalı ve tüm detaylarıyla rahatlığı vurgulamalıdır.
İkizlerin karakteristik özelliği yaratıcılık ve değişkenliktir.
Resimde görmüş olduğunuz banyo tasarımında bir duvarı kaplayan devasa ayna banyo içerisinde banyo varmış gibi bir yanılsama yaratır. Bu fikir ikizlerin çift karakterine uygundur. Banyonun bembeyaz olması aldatıcılığı arttırır. İşte kafaları kolayca karıştıran ikizler.
Burcun karakteristik özelliği dışa dönük olmasıdır.
Aslan meydan okumayı sever. Bunun için riske girmekten korkmaz. Yengeç gibi evde oturamaz veya koçun minimalistliği aslana uymaz. Aslan her yerde kendini göstermelidir. Resimdeki doğal taşların ve ilginç ışıklandırmanın olduğu banyo modeli aslanın ihtirasına uygun bir seçim.
Başak düzenli ve mükemmeliyetçidir.
Bu burçtan kişiler çok titiz olur. Bilhassa banyosu pırıl pırıl olmalıdır. Bu yüzden temizliği simgeleyen beyazlara bürünmüş bir banyo başak için idealdir.
Uyum sağlamasını bilen terazilerin tatlı bir hayat felsefesi vardır.
Terazi sanattan hoşlanır. Banyosu estetik olmalıdır. Siyah beyaz ağırlıklı sofistike bir banyo tam ona göredir. Ayrıca terazi sosyaldir, yalnızlığa gelemez. Küvette keyif yaparken dışarıyı seyredebilir böylece.
Akrebin ilginç özelliği hem güçlü hem hassas olmasıdır.
Temiz yüzeyler onun hassas tarafına hitap ederken kontrast renkler gizemli karakterini yakalayıverir. Hayal gücü benzersiz akrepler farklı uçlar arasında tuhaf bir dengede sallanırken sahip oldukları kaosu en iyi eklektik tarz ifade eder.
Yay burcu özgürdür, keşfetmeyi sever.
Maceracı doğaları yüzünden sürekli seyahat eder. Doğal merakı ve keşfetme arzusu farklı kültürlere ilgisini canlı tutar. Yay burcunun banyosunda dünyanın değişik yerlerinden toplanmış aksesuarlar olur. Kişiliğini yansıtan en iyi tarz budur.
Oğlak burcu huzur ister.
Hatıralarla dolu nostaljik bir mekan oğlak burcunun aradığı huzuru temsil eder. Yenilik arayışı yoktur. Mutluluğu geçmişte bulur. Oğlak burcunun banyosu klasik olmalıdır.
Kova kendine hastır, kimseyi taklit etmez.
Özgün bir karakteri olan burcun banyosu da yaratıcıdır. Kova renkleri sever çünkü eğlencelidir. Soğuk beyazlar veya oğlak nostaljisi onlara göre değildir. Oğlak geçmişse kova gelecektir.
Balık dünyaya pembe gözlüklerle bakar.
Hayal kurmayı sever, kendi akvaryumunda yaşar. Soğukkanlı bir akılcılık yerine iç güdüleri tercih eder. Balığın banyosu sığınak gibi olmalı, her türlü ekipman hazır bulunmalıdır.
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