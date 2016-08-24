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Burcuna göre banyonu seç

nihal e. nihal e.
Danhaus SCHÖNHAGEN, Danhaus GmbH Danhaus GmbH Modern Banyo
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Her biri farklı bir karakteri temsil eden burçların öne çıkan özellikleri dekorasyon zevkimizi belirliyor olabilir mi? Bu sorunun net bir cevabı olmasa da burçlara göre banyo tasarlamak mümkün. Burçlara özel banyolar için listeye göz atın.

​Yengeç – Klasik ve romantik

The Broadway, SW19 - Extension & Bathroom Renovation, Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd Klasik Banyo
Grand Design London Ltd

The Broadway, SW19 – Extension & Bathroom Renovation

Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd

Yengeçler evde oturmayı sever. 

Bununla beraber yeniliklerden hoşlanmaz, klasiğe bağlıdır. Çağdaş ve çarpıcı mobilyalar yerine klasik ve şık parçalar onun tarzıdır. Ancak bu seçim yengecin katı olduğunu göstermez. Aksine çok hassas ve romantiktir. Çiçek desenli bir banyo narin yengeçlerin hayalperest dünyası için birebir.

​Koç – Dinamik ve inatçı

Einbau-Dokumentation eines Badeloft-Kunden anhand der freistehenden Badewanne BW-04, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Modern Banyo
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Bu burcun kişilik özelliği enerjik ve kendinden emin olmasıdır.  Koç burcu için minimalist bir banyo idealdir. Çünkü koç tutumludur, aşırılıktan hoşlanmaz. Bununla birlikte dinamizmi de sever. Gri beyaz banyoya hareket katan metalik öğeler bu bağlamda doğru bir seçim. Ahşap zemin güven verir, koç da güvenilirdir.

​Boğa – Sessiz ve doğal

Residence Flat | Boavista Palace | 2015, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo Modern Banyo Beyaz
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

Boğa burcu güvenilir ve pratiktir.  

Bu burçtan insanlar doğallığı sever. Ek olarak banyoları konforlu olmalıdır. Boğa burcu rahatına düşkündür. Bu sebeple banyoda mutlaka çiçekler, güzel kokular ve doğal ışık bulunmalıdır. Aynı zamanda banyo küçük olmamalı ve tüm detaylarıyla rahatlığı vurgulamalıdır.

​İkizler – Çok yönlü ve etkileyici

Danhaus SCHÖNHAGEN, Danhaus GmbH Danhaus GmbH Modern Banyo
Danhaus GmbH

Danhaus GmbH
Danhaus GmbH
Danhaus GmbH

İkizlerin karakteristik özelliği yaratıcılık ve değişkenliktir. 

Resimde görmüş olduğunuz banyo tasarımında bir duvarı kaplayan devasa ayna banyo içerisinde banyo varmış gibi bir yanılsama yaratır. Bu fikir ikizlerin çift karakterine uygundur. Banyonun bembeyaz olması aldatıcılığı arttırır. İşte kafaları kolayca karıştıran ikizler.

​Aslan – Lüks ve iddialı

Exklusiv Bad Lamenius, Art of Bath Art of Bath Rustik Banyo
Art of Bath

Art of Bath
Art of Bath
Art of Bath

Burcun karakteristik özelliği dışa dönük olmasıdır. 

Aslan meydan okumayı sever. Bunun için riske girmekten korkmaz. Yengeç gibi evde oturamaz veya koçun minimalistliği aslana uymaz. Aslan her yerde kendini göstermelidir. Resimdeki doğal taşların ve ilginç ışıklandırmanın olduğu banyo modeli aslanın ihtirasına uygun bir seçim.

​Başak – Temiz ve muhafazakar

Casa J, Colectivo de Melhoramentos Colectivo de Melhoramentos Minimalist Banyo
Colectivo de Melhoramentos

Colectivo de Melhoramentos
Colectivo de Melhoramentos
Colectivo de Melhoramentos

Başak düzenli ve mükemmeliyetçidir. 

Bu burçtan kişiler çok titiz olur. Bilhassa banyosu pırıl pırıl olmalıdır. Bu yüzden temizliği simgeleyen beyazlara bürünmüş bir banyo başak için idealdir.

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​Terazi – Sevimli ve dengeli

Warszawa - Al. Wilanowska, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Modern Banyo
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Uyum sağlamasını bilen terazilerin tatlı bir hayat felsefesi vardır. 

Terazi sanattan hoşlanır. Banyosu estetik olmalıdır. Siyah beyaz ağırlıklı sofistike bir banyo tam ona göredir. Ayrıca terazi sosyaldir, yalnızlığa gelemez. Küvette keyif yaparken dışarıyı seyredebilir böylece.

Akrep – Enerjik ve gizemli

Luz Charming Houses _ Boutique Hotel, SegmentoPonto4 SegmentoPonto4 Kırsal Banyo
SegmentoPonto4

SegmentoPonto4
SegmentoPonto4
SegmentoPonto4

Akrebin ilginç özelliği hem güçlü hem hassas olmasıdır. 
Temiz yüzeyler onun hassas tarafına hitap ederken kontrast renkler gizemli karakterini yakalayıverir. Hayal gücü benzersiz akrepler farklı uçlar arasında tuhaf bir dengede sallanırken sahip oldukları kaosu en iyi eklektik tarz ifade eder.

​Yay – Açık fikirli ve gezgin

BALI VACANCES －バリヴァカンスー, atelier shige architects /アトリエシゲ一級建築士事務所 atelier shige architects /アトリエシゲ一級建築士事務所 Asyatik Banyo Ahşap rengi
atelier shige architects /アトリエシゲ一級建築士事務所

atelier shige architects /アトリエシゲ一級建築士事務所
atelier shige architects /アトリエシゲ一級建築士事務所
atelier shige architects /アトリエシゲ一級建築士事務所

Yay burcu özgürdür, keşfetmeyi sever. 

Maceracı doğaları yüzünden sürekli seyahat eder. Doğal merakı ve keşfetme arzusu farklı kültürlere ilgisini canlı tutar. Yay burcunun banyosunda dünyanın değişik yerlerinden toplanmış aksesuarlar olur. Kişiliğini yansıtan en iyi tarz budur.

​Oğlak – Pratik ve nostaljik

Kolejna realizacja na osiedlu Konstancja, RS Studio Projektowe Roland Stańczyk RS Studio Projektowe Roland Stańczyk Klasik Banyo Seramik Bej
RS Studio Projektowe Roland Stańczyk

RS Studio Projektowe Roland Stańczyk
RS Studio Projektowe Roland Stańczyk
RS Studio Projektowe Roland Stańczyk

Oğlak burcu huzur ister. 

Hatıralarla dolu nostaljik bir mekan oğlak burcunun aradığı huzuru temsil eder. Yenilik arayışı yoktur. Mutluluğu geçmişte bulur. Oğlak burcunun banyosu klasik olmalıdır.

​Kova- Orijinal ve eğlenceli

Kids Bathroom Viterbo Interior design Eklektik Banyo
Viterbo Interior design

Kids Bathroom

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

Kova kendine hastır, kimseyi taklit etmez. 

Özgün bir karakteri olan burcun banyosu da yaratıcıdır. Kova renkleri sever çünkü eğlencelidir. Soğuk beyazlar veya oğlak nostaljisi onlara göre değildir. Oğlak geçmişse kova gelecektir.

​Balık – Hayaller ve huzur

A Window to the Serenity, Penguin Environmental Design L.L.C. Penguin Environmental Design L.L.C. Asyatik Banyo
Penguin Environmental Design L.L.C.

Penguin Environmental Design L.L.C.
Penguin Environmental Design L.L.C.
Penguin Environmental Design L.L.C.

Balık dünyaya pembe gözlüklerle bakar. 

Hayal kurmayı sever, kendi akvaryumunda yaşar. Soğukkanlı bir akılcılık yerine iç güdüleri tercih eder. Balığın banyosu sığınak gibi olmalı, her türlü ekipman hazır bulunmalıdır.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Daha temiz bir ev için basit fikirler’ başlığına göz atabilirsiniz.

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Siz de kendi burcunuza uygun bir banyo görebildiniz mi bu listede?

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