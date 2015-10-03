Mimari tasarım ve dekorasyonun yaşam alanlarımıza kattıkları

İnsanoğlunun ev sahibi olma macerası vahşi doğaya karşı korunma alanları inşa etmesiyle başlar. Dağlara açılan oyuklardan, dört duvarla çevrili evlere kadar ilerleyen korunma alanları, medeniyetle birlikte adım adım gelişmeye devam eder. İlk mimari eserler, cilalı taş devrine ait topraktan ve kilden yapılma yemek kapları ve taş ve balçıktan yapılma yerleşim alanları olarak bilinir. Taş ve balçık yerleşim alanlarından günümüzün harikulade mimari yapılarına kadar gelinen muazzam yolculukta mimari tasarım, matematikten, fiziğe, astronomiden, jeolojiye kadar birçok bilim dalından ve sanattan faydalanarak gelişmiştir. Bu gelişimin bir sonucu olarak mimari tasarım, sadece korunma alanları ve evler üretmekle yetinmeyip, insanın bütün ihtiyaç, zevk ve hobilerini, en yeni ve yaratıcı fikirlerle doyuracak, gelecek nesillere miras kalacak, mükemmel yapılar ve yaşam alanları meydana getirmektedir. Hepimiz biliyoruz ki bugün dört duvarla çevrili düz beton odalarda değil de rengarenk ve her zevke hitap edebilecek çeşitlilikte yaşam alanlarında yaşayabiliyorsak bunu mimariye borçluyuz. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızda sizlere, mimari tasarım ve dekorasyonun yaşam alanlarımıza kattıklarını, birbirinden güzel örnek tasarımlarla anlatmak istedik. yemek odasından, çalışma odasına, mutfaktan, banyoya kadar kullandığımız her mekanın mimari tasarım sayesinde ne kadar göz alıcı hale gelebildiğini birlikte görelim.

Ev dekorasyonuna yeni başlıyorsanız veya yenileyeceğiniz spesifik bir alanla ilgili fikirlere ve örneklere ihtiyacınız varsa diğer yazılarımıza göz atabilir veya sitemizin “ürünler” / “odalar” bölümlerinde arama yapabilirsiniz. Özellikle yeni başlayanlar için “Ev ve bahçe dekorasyonuna başlama kılavuzu” başlıklı yazımızı şiddetle tavsiye ederiz.

O halde başlayalım…