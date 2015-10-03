Mimari tasarım ve dekorasyonun yaşam alanlarımıza kattıkları

İnsanoğlunun ev sahibi olma macerası vahşi doğaya karşı korunma alanları inşa etmesiyle başlar. Dağlara açılan oyuklardan, dört duvarla çevrili evlere kadar ilerleyen korunma alanları, medeniyetle birlikte adım adım gelişmeye devam eder. İlk mimari eserler, cilalı taş devrine ait topraktan ve kilden yapılma yemek kapları ve taş ve balçıktan yapılma yerleşim alanları olarak bilinir. Taş ve balçık yerleşim alanlarından günümüzün harikulade mimari yapılarına kadar gelinen muazzam yolculukta mimari tasarım, matematikten, fiziğe, astronomiden, jeolojiye kadar birçok bilim dalından ve sanattan faydalanarak gelişmiştir. Bu gelişimin bir sonucu olarak mimari tasarım, sadece korunma alanları ve evler üretmekle yetinmeyip, insanın bütün ihtiyaç, zevk ve hobilerini, en yeni ve yaratıcı fikirlerle doyuracak, gelecek nesillere miras kalacak, mükemmel yapılar ve yaşam alanları meydana getirmektedir. Hepimiz biliyoruz ki bugün dört duvarla çevrili düz beton odalarda değil de rengarenk ve her zevke hitap edebilecek çeşitlilikte yaşam alanlarında yaşayabiliyorsak bunu mimariye borçluyuz. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızda sizlere, mimari tasarım ve dekorasyonun yaşam alanlarımıza kattıklarını, birbirinden güzel örnek tasarımlarla anlatmak istedik. yemek odasından, çalışma odasına, mutfaktan, banyoya kadar kullandığımız her mekanın mimari tasarım sayesinde ne kadar göz alıcı hale gelebildiğini birlikte görelim.
Ev dekorasyonuna yeni başlıyorsanız veya yenileyeceğiniz spesifik bir alanla ilgili fikirlere ve örneklere ihtiyacınız varsa diğer yazılarımıza göz atabilir veya sitemizin “ürünler” / “odalar” bölümlerinde arama yapabilirsiniz. Özellikle yeni başlayanlar için “Ev ve bahçe dekorasyonuna başlama kılavuzu” başlıklı yazımızı şiddetle tavsiye ederiz.
O halde başlayalım…
Basit bir detay gibi görünen direkt aydınlatma ögesinin bu dekora neler kattığına bir bakalım mı? Normalde sadece bir tavan lambası ile geçiştirilebilecek yemek masası direkt aydınlatması için bu dekorda bambaşka bir lamba seti kullanılmış. Renkli ve uzun kabloların farklı yerlerden duvara montesi ile oluşturulan kablo ağı ve lambaların birbirinden farklı renk ve desen örgüsü, dekorun aydınlatma unsurunu, özgün ve yaratıcı üstelik son derece eğlenceli bir hale getirmiş. Ayrıca lambalarda kullanılan renklerden en canlısı olan kırmızı ile fon rengi olan açık ahşap renginin, mobilyalarda kullanımı, dekorda başarılı bir kontrast ve renk dengesi yaratmış. Duvardaki yaratıcı tablo ve kıpkırmızı dolaplar ile bir uzman elinden çıktığını her şekilde belli eden başarılı bir tasarım olmuş.
İlk olarak, İngiltere'nin Chersterfield adlı bir pazar kasabasında 1600'lü yıllarda üretilen chester kanepeler, kendine özgü, kaplamasını eşit uzaklıklarda paylara ayıran düğmeleri ve kapitone deri döşeme yapısı ile o yılların en popüler mobilyası oldu. Daha sonra, üzerinde ufak değişiklikler yapılarak, tasarımcılarına ödüller kazandıran onlarca farklı modeli üretildi. Bu modeller yıllarca sanat galerilerini, sarayları, ünlü evleri süsledi. Zamanla, endüstriyel üretimin hızlanması ve ev dekorasyonunun her evin ihtiyacı haline gelmesiyle de yaygınlaşıp oturma odalarımıza kadar geldi. Bunun gibi birçok özel model tasarımcıların ve üreticilerin sayesinde yaşam alanlarımızı süslüyor. Bu dekorda kullanılan açık renk chesterfield kanepe, diğer mobilyalar ve aksesuarlar ile dekoru başarılı bir şekilde tamamlıyor. Unlimited Design imzası taşıyan göz alıcı tasarım, ideal bir oturma odasının bütün özelliklerini taşıyor.
Çocukluk yıllarınızdan hatırlarsınız, evlerimizin en çok özen gösterilen odaları salonlar ve mutfaklar ve yatak odaları olurdu. Banyo ve diğer odalara da biraz özen gösterilse de kimse koridor, hol, merdiven gibi alanlara dekorasyon ögesi harcamak istemezdi. Şimdilerde uzman tasarımcılar tarafından hazırlanan tasarımlarda en çok göz dolduran detaylar ve ilham veren ögeler hiç akla gelmeyecek alanlara kullanılıyor. Basit bir merdiven alanını bile bir sanat eserine çevirebiliyoruz. Görselde mükemmel dekor edilmiş bir evin merdiveni mevcut. Aksesuarları, mobilyası, aydınlatması, yer ve basamak döşemesi her biri ayrı ayrı özenle seçilmiş ve bir araya getirilmiş ögeler. Bu yüzden son derece akılda kalan özgün bir dizayn.
Yine eski ev dekorlarından örnek verirsek hata yapmamış oluruz sanırız, zira bundan birkaç nesil önce, bu kadar canlı ve çok rengin dekorasyonda kullanıldığına pek rastlamıyorduk. Son dönemlerde, modern dekorasyonun bütün evleri sarmasının ardından, mekanlar olabildiğince renklendi ve canlandı. Parlak ve canlı renklerle oluşturulan dizaynlar oldukça popüler bir hale geldi böylece yeni nesil dekorlar daha ferah aydınlık ve cıvıl cıvıl oldu. Örnek mutfak dekoru, beyaz fona vurgu rengi olarak canlı sarının eklendiği kullanışlı ve özgün bir dekor.
Dekorasyon merakı giderek dekore edecek yeni alanlar yaratıyor. Artık sadece ana kullanım alanlarını değil hobi odalarını, çalışma odalarını, giyinme odalarını ve hatta çamaşır odalarını bile dekore ediyoruz. Sadece kitap okumak için dekore edilen ve saatlerce okusanız sıkılmayacağınız güzellikte okuma köşeleri dekore ediliyor. Örnekte tam da böyle bir okuma köşesi mevcut, geniş ve ferah dekoru, büyük ve kullanışlı kütüphanesi, konforlu mobilyası ve ormana bakan fransız camları ile saatlerinizi hiç sıkılmadan geçirebileceğiniz bir dekorasyon yaratılmış.
Yatak odaları için birinci öncelik rahatlık olsa da dekorasyon sırasında şıklık unsuru asla elden bırakılmıyor. Onlarca farklı stilde birbirinden özel tasarım ürünleriyle yaratılan yatak odası dekorasyonları ev dekorasyonumuzu canlandırmakla kalmıyor uyku mabedimize de konfor katıyor.
İnsanoğlu her ne kadar giderek daha kusursuz ve konforlu yaşam alanları yaratsa da şehir hayatının kirlilik, kalabalık, gürültü gibi büyüyen sorunları yüzünden doğaya özlem duyuyor. Bu özlemin bir sonucu olarak şehir yaşamımıza, bahçe, teras, balkon gibi alanları daha fazla bitkilendirme arzusu giriyor. Şikayetçi değiliz elbette. Keşke herkes kendi imkanları çerçevesinde daha fazla alanı bitkilendirse…
Banyo kültürünün dayandığı hamam, sauna gibi alanlara bir özlem olarak giderek daha büyük ve gösterişli ve haliyle daha konforlu banyolar istiyoruz. Ve sesimizi duyan tasarımcılar her detayı sanat eseri olacak kadar güzel banyo ekipmanları tasarlayarak banyolarımızı mükemmelleştiriyorlar.
Matematiğin sihirli ellerinin dokunduğu tasarımlar sayesinde hayatımızı kolaylaştıran ürünleri çok daha modern ve şık formlarda bulabiliyoruz. İster basit bir duvar rafı olsun ister milyonlarca küçük elektronik elemandan oluşan makineler olsun, isterse sayfalarca statik hesapların yapıldığı muazzam binalar olsun, tasarım ve bilim ortaklığı bizi hep daha iyisine kavuşturuyor.
İnsanlar yüzyıllar önce de odunla ısınıyorlardı. O zaman başka seçenekleri olmadığı için yapıyorlardı şimdi ise daha modern çözümlerle çok daha şık ve kullanışlı üstelik doğal ve daha az zararlı olduğu için tercih ediyorlar. Mimari tasarım ve bilim, teknoloji gibi çözüm ortakları sayesinde her geçen gün ihtiyaçlarımızı daha kolay ve zararsız yollardan üstelik daha şık şekillerde çözme şansı yakalıyoruz.