Küçük bir dairenin karaktere bürünmesi

İtalya'nın Milan şehrinde yer alan ve boyutu ile sizleri şaşırtacak derece küçük olmasına rağmen yapılan titiz bir dekorasyon çalışması ile karakteristik özellikler kazanan bu ev sıcak ve samimi havası ile ziyaretçilerini etkiliyor. Yaygın Avrupa evlerinden model alınarak yapılan dekorasyon küçük bir alanda mobilya, aydınlatma, ve yerleşim planları ile birlikte çok titiz bir çalışmanın sonucunda karakteristik bir evin oluşması sağlanmış. Tavan kaplamaları, basit formlar ve şık dekorasyon ile küçük bir evin konforlu ve rahat bir yaşam için ideal bir ev haline geldiğine yakından şahit olmak için homify aracılığıyla bu eve misafir oluyor ve daha yakından inceleme şansına sahip oluyoruz.