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Küçük bir dairenin karaktere bürünmesi

umit atdağ umit atdağ
Un restyling dal sapore inglese, ghostarchitects ghostarchitects Evler
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İtalya'nın Milan şehrinde yer alan ve boyutu ile sizleri şaşırtacak derece küçük olmasına rağmen yapılan titiz bir dekorasyon çalışması ile  karakteristik özellikler kazanan bu ev  sıcak ve samimi havası ile ziyaretçilerini etkiliyor. Yaygın Avrupa evlerinden model alınarak  yapılan dekorasyon küçük bir alanda mobilya, aydınlatma,  ve yerleşim planları ile birlikte çok titiz bir çalışmanın sonucunda karakteristik bir evin oluşması sağlanmış. Tavan kaplamaları, basit formlar ve şık dekorasyon ile küçük bir evin konforlu ve  rahat bir yaşam için ideal bir ev haline geldiğine yakından şahit olmak için homify aracılığıyla bu eve misafir oluyor ve daha yakından inceleme şansına sahip oluyoruz.

Küçük ve özel yerleşim planı

Un restyling dal sapore inglese, ghostarchitects ghostarchitects Evler
ghostarchitects

ghostarchitects
ghostarchitects
ghostarchitects

Evin tavan yüksekliği fazla olduğu için bir ara kat yapılmış ve evin içinde olması gereken yaşam alanlarının bazıları bu ara kata taşınmış. Geri kalan alan özel bir yerleşim planı ile  kullanışlı ve işlevsel bir alan haline getirilmiş. Açık mutfak tasarımı ve mutfağın hemen arkasında yer alan  oturma odası evin gayet işlevsel ve zarif bir ev olmasını sağlamış. Seçilen renkler de evin zarafetini artırarak görselliği pekiştirmiş.

Geleneksel düzen

Un restyling dal sapore inglese, ghostarchitects ghostarchitects Evler
ghostarchitects

ghostarchitects
ghostarchitects
ghostarchitects

Evin mutfak bölümü yüzyıllardır yapılan düzende kurgulanmış ve  geleneksel mobilyalar tercih edilerek Avrupa evi karakteri eve bütünüyle yerleştirilmiş. Ahşap bir mutfak masası ve orta masa özelliğinde bir masa ile tavandan sarkıtma lambalar  mutfak tezgahı çevresine yerleştirilerek mutfağın aydınlık ve fonksiyonel olması sağlanmış. Oldukça küçük bir alan olmasına rağmen  gayet şık ve dekoratif bir şekilde dekore edilmiş.

Aerodinamik mutfak düzeni

Un restyling dal sapore inglese, ghostarchitects ghostarchitects Evler
ghostarchitects

ghostarchitects
ghostarchitects
ghostarchitects

Mutfak tezgahının arkasına geçtiğinizde mutfak düzeninin oldukça dinamik bir düzende olduğunu göreceksiniz. Basit formlarda mutfak tezgahları,  mutfak rafları ve çok dikkatli bir şekilde yapılan düzenleme mutfağın aerodinamiğinin en üst düzeyde olmasını sağlamış. Beyaz ve gri tuğla duvarlar mutfağa farklı bir hava kazandırırken aynı zamanda çok şık bir dekorasyona sahip olmasında da katkı sağlamış.

Ahşap mobilya estetiği

Un restyling dal sapore inglese, ghostarchitects ghostarchitects Evler
ghostarchitects

ghostarchitects
ghostarchitects
ghostarchitects

Evin genel dekorasyonunda ahşap malzemeler  ön plana çıkarak  dekorasyonun hem geleneksel hem de zarif olması sağlanmış. Küçük bir evde yapılacak olan dekorasyonu imkanlar dahilinde çok şık ve çok zarif bir dekorasyon ile güzelleştiremezseniz eviniz çok kasvetli bir havaya sahip olur. Bu nedenle bu evde  ahşap mobilyalar fazlaca kullanılarak hem doğallık hem de zarafet oluşması sağlanmış.

Oturma odası

Un restyling dal sapore inglese, ghostarchitects ghostarchitects Evler
ghostarchitects

ghostarchitects
ghostarchitects
ghostarchitects

Evin oturma odası asma katın altında kalan bölüme dekore edilmiş. Küçük bir alan içinde ahşap konsol, ahşap tv ünitesi, asma katın alt tavan kaplaması ve zemin tamamen ahşap malzemeden yapılarak resimdeki gibi minimal ama çok zarif bir oturma odası oluşturulmuş. Ayrıca  Oturmak için tercih edilen kanepe  ve cam tavan odanın zarafetini ikiye katlamış. Gri tuğla duvar, beyaz iç duvar ve mavi dış duvar odanın içinde farklı renklerim mükemmel bir görselliğe kavuşmasını sağlayarak çok uyumlu bir oturma odası oluşturmuş. Zeminin parlak sarı rengi bu uyum içinde göze batmayacak kadar görsel duruyor.

60 m²'lik bir daireden 7 ilham verici fikir
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