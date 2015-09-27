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Yaz mevsiminde iz bırakacak balkon şemsiyeleri

Murat Aksoy Murat Aksoy
homify Eklektik Balkon, Veranda & Teras
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Okullar açıldı, havalar serinlemeye başladı, kısacası yaz artık bitti ama aklımız hala orada kaldı. Daha şimdiden önümüzdeki yazın planları yapılmaya başlandı. İşte bu yüzden bugünkü yazımızı ‘yaz gelse de yine balkonda keyif çatsak’ diyen okurlarımız için hazırladık. Konumuz yaz mevsimlerinin vazgeçilmez mekanlarından balkonları ve o balkonları süsleyen şemsiyeler. Her zaman olduğu gibi görsellerimiz yardımıyla sizlere bugün çeşitli balkon ve teras dekorasyonlarını ve onları güneşten koruyan farklı farklı şemsiye türlerini tanıtmaya çalışacağız. 

Balkonlar evin en sevilen bölümlerinden biridir ama özellikle bahar ve yaz aylarında bu daha da belirgin bir hale gelir. Zira balkonlar zihinlerde her zaman ‘keyif’le eş anlamlı düşünülmüştür ki bu konuda haksız da sayılmayız. Kah bir öğleden sonra çayı, kah bir sabah kahvesi, kah bir mangal partisi ya da dost toplantıları. Ölçülerine bağlı olarak çok farklı amaçlarla kullandığımız balkonlarımız, yazın en çok zaman geçirdiğimiz yerlerden biridir. Bu durum tatile gitmeye imkan ya da zaman bulamamış kişiler veya yazlığı olmayanlar için daha da böyledir. Bahçe iz de yoksa yazın tadını çıkartmak için elimizde tek kalan seçeneğimiz olan balkona elbette dört ele sarılırız ve onu daha da güzelleştirmek için fırsatlar yaratmaya çalışırız. Balkonların güneş ışığı alma durumu, konumlandıkları cepheye göre değişiklik gösterir. Kimi balkonlar yalnızca sabah saatlerinde kayda değer ölçüde güneş alırken kimi balkonlar ancak akşam saatlerinde güneş ışığından faydalanabilirler. İstisnaen de olsa güneş ışınlarından günün her saatinde istifade eden balkonlar da elbette mevcuttur. Yazımızın konusunu oluşuran şemsiyelerden maksimum faydayı elde etmek için ise doğru konumlandırmak şarttır. Bu yüzden yukarıda belirttiğimiz balkonun güneş ışığı alımı göz önünde bulundurularak şemsiyeleri konumlandırmak gerekir. Başka unutulmaması gereken bir faktör de güneş ışınlarının geliş açısı ve yönünün gün içerisinde her dakika yer değiştirdiği gerçeğidir. Bu yüzden şemsiyenizi seçerken hareket kabiliyetine sahip, daha doğru bir ifadeyle hafif seçerseniz bu dezavantajı avantaja çevirebilirsiniz.

Şemsiyelerde beyazın egemenliği

VALE DO LOBO, Staging Factory Staging Factory Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Sadece yazın vazgeçilmez renklerinden biri olduğu için değil güneş ışınlarını yansıttığı için de şemsiye örneklerinde en çok göreceğiniz renk beyaz olacaktır. Özellikle Akdeniz tarzı dekorasyonlarda dekorasyonun geneline hakim olan renk beyaz olduğundan şemsiyelerin de beyaz renkten seçilmesi kaçınılmaz olmaktadır bir bakıma. Şemsiyenin büyüklüğünü  balkonun büyüklüğüyle doğru olarak oranlamak da diğer bir öenmli noktadır, ki estetik olmayan görüntülere sebebiyet verilmesin. Fotoğrafta görüldüğü gibi güneşe karşı tek ve ufak bir cephe varsa işiniz daha kolay zira şemsiyeyi konumlandırmak için fazla bir seçeneğiniz yok.

Şemsiyenin taşınabilirliğini önemseyin

Płyta Style, Modern Line Modern Line Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
Modern Line

Modern Line
Modern Line
Modern Line

Oldukça büyük bir balkonunuz, terasınız yada bahçeniz varsa geniş bir cepheniz de var demektir. Bu da aynı zamanda bolca ve gün boyunca değişik açılardan güneş ışığı alacaksınız anlamına gelmektedir. Bu durumda eğer mekanı branda ya da tente tarzı bir çözümle kapatmayacaksanız yazımızın giriş kısmında da belirttiğimiz gibi şemsiyenizi hafif seçmeniz gün içinde şemsiyenin yerini kolayca değiştirme imkanına sahip olmanız açısından önemlidir. Renk seçimnde ise açık renkten şaşmayın deriz.

Şemsiye tasarımında klasik çizgiler

homify Eklektik Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Dekorasyonda her detaya önem veren biriyseniz elbette bu önem verdiğiniz detayların tarzınızı yansıtmalarına da özen gösterirsiniz. Şüphesiz balkon şemsiyeleri de bu detaylardan bir tanesidir ve şemsiyeler de karakter sahibi olmalıdır. İskandinav’dan Rustik’e, klasikten Akdeniz’e, sitemizde birçok farklı tarza ve ekole ait balkon şemsiyesi modelini bulabilirsiniz. Özellikle fotoğrafını gördüğünüz tarzdaki klasik ve romantik tasarımların yeniden gündemde ve oldukça popüler olduklarını belirtmeden geçmeyelim.

Farklı alternatiflere açık olun

Exklusiver Dachgarten in Cannes, +grün GmbH +grün GmbH Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
+grün GmbH

+grün GmbH
+grün GmbH
+grün GmbH

Şemsiye denilince kalıpların dışında da örnekler kafanızda canlanıyorsa sitemizde elbette sizler için de bol miktarda ürün ve tasarımız mevcut. Balkonunuzu sadece güneş ışığından değil, belli bir dereceye kadar yağmur, toz, yaprak vs.’den koruyacak alternatif tasarımları denemekten çekinmemelisiniz. Üstelik bu fonksiyonellikten faydalanırken estetikten taviz vermek zorunda da değilsiniz. Yeni tasarımlar estetik kaygılara fazlasıyla cevap verecek şekilde düşünülüyor. Balkonlarınızdan fotoğrafta gördüğünüz tarzdaki şıklıkları esirgemeyin.

Geniş ve fonksiyonel balkon şemsiyeleri

The rolling house in La Baule Frédéric TABARY Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon Metal Rengarenk
Frédéric TABARY

The rolling house in La Baule

Frédéric TABARY
Frédéric TABARY
Frédéric TABARY

Alacağınız şemsiyeye karar verirken elbette balkonunuzun büyüklüğü dışında ihtiyaçlarınızı da belirlemelisiniz. Kalabalık bir aileye sahipseniz ya da sık sık arkadaş veya iş toplantıları düzenliyorsanız sağlam bir taban üzerine oturtulmuş genişçe bir şemsiyeyi tercih etmek kaçınılmaz olacaktır. Fonksiyonelliğe önem vermek de, gün içerisinde sürekli yer değiştiren güneş ışınlarına karşı önlem alıp gölgelik bir ortam sağlamak açısından hayati bir önem taşımaktadır. Şemsiyelerin genel dekorasyona uyumuna dikkat edilmesi gerektiği de altını çizmek istediğimiz başka bir nokta.

Çok amaçlı balkon şemsiyeleri

Bahçe Mobilyaları, Wood Garden Wood Garden Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
Wood Garden

Bahçe Mobilyaları

Wood Garden
Wood Garden
Wood Garden

Wood Garden isimli ülkemiz kökenli firmanın tasarladığı bu şemsiye balkonların yanısıra hem bahçelere hem teraslara hem verandalara ve benzeri birçok yere konumlandırılabilme özelliğiyle geniş bir fonksiyonellik vaad ediyor. İç bükey direği ise estetik konusunda küçük ama önemli bir detay. Şemsiyenin kapladığı geniş alan ise bu gördüğümüz örneğimizin en büyük artılarından biri, hem güneşten hem yağmurdan koruyan, çok amaçlı ve hiç gözümüzü kırpmadan siz okurlarımıza tavsiye edebileceğimiz türden çok başarılı bir tasarım.

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Yaz yağmurunu dikkate almayı unutmayın

L'envers du décor, Pixcity Pixcity Eklektik Balkon, Veranda & Teras
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

Balkon şemsiyeleri elbette sadece güneşe karşı değil kısa sürmesine rağmen oldukça şiddetli olmasıyla da bilinen yaz yağmurlarına karşı da koruma sağlıyor olmalıdır. Bunun için  büyük ihtimalle kısa sürecek olan söz konusu yağmurlarda geçici süre sığınmaya yetecek ölçüde bir şemsiyeye sahip olmak önemlidir. Özellikle sık yağmur almasıyla bilinen yörelerimizde bu daha önemli bir ihtiyaç haline gelmektedir. Yazları bazen çok şiddetli dolu yağdığı da hatırlanırsa konunun önemi bir kat daha artacaktır.

Balkon şemsiyelerinde hem pratik hem de estetik çözümler

Condominio frente al mar, arqflores / architect arqflores / architect Modern Balkon, Veranda & Teras
arqflores / architect

arqflores / architect
arqflores / architect
arqflores / architect

Daha pratik, şirin ve aynı zamanda estetik çözümler peşinde olanlar hele bir de fotoğrafta görülen bir mekana sahip olabilen şanslı azınlıktan iseler sitemizde ihtiyaçlarını karşılayacak bol miktarda çözümü rahatlıkla bulabilirler. Şemsiyeler hafif ve dolayısıyla hem yatay hem de dikey olarak kolay hareket edebilir özellikte seçilirlerse sakin gölgeler altında içeceğinizi yudumlayıp kitabınızı okuyarak geçireceğiniz harika yazlar sizi bekliyor demektir.

Üçgen balkon şemsiyeleri

Großschirme, Rollomeister Rollomeister Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
Rollomeister

Rollomeister
Rollomeister
Rollomeister

Tarz, renk ve fonksiyon açısından çok değişik türde balkon şemsiyesi görme imkanımız olduğu gibi daire ya da kare şekillerinin dışında da örnekler görmemiz elbette mümkün, tıpkı fotoğrafını gördüğümüz üçgen şeklindeki balkon şemsiyesinde olduğu gibi. Baloknunuzun şekline göre yerleştirebileceğiniz tarz ve şekilde bir şemsiyenin, beğendiğiniz, hoşuna giden tarzda bir örneğini bulduğunuz anda kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

(De)Montajda kolaylık sağlayan portatif balkon şemsiyeleri

SOMBRILLAS Y ESTRUCTURAS TENSADAS EXCLUSIVAS, DISTRIBUCIONES/JP DISTRIBUCIONES/JP Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
DISTRIBUCIONES/JP

DISTRIBUCIONES/JP
DISTRIBUCIONES/JP
DISTRIBUCIONES/JP

Yazımızın başından beri özellikle altını çizdiğimiz şemsiyelerin hareket edebilme özelliğine verilecek en iyi örneklerden biriyle bugünkü yazımızı bitirmek istiyoruz. Portatifliğiyle yazlığınıza ya da bahçenize de taşıyabileceğiniz bu model ve türevlerini şiddetle tavsiye ediyoruz. 

Önümüzdeki yaz ile ilgili dekorasyon planlarınız varsa ve bu yazı hoşunuza gittiyse yine sitemizde yayınlanan ‘Gelecek yazı şimdiden planlayın: Birbirinden şık bahçe masa ve sandalye örnekleri’ başlığını taşıyan yazımıza göz atabilirsiniz.

Ev ve bahçe dekorasyonuna başlama kılavuzu
Bu balkon şemsiyelerini siz nasıl buldunuz?

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