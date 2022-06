Yaz mevsiminde iz bırakacak balkon şemsiyeleri

Okullar açıldı, havalar serinlemeye başladı, kısacası yaz artık bitti ama aklımız hala orada kaldı. Daha şimdiden önümüzdeki yazın planları yapılmaya başlandı. İşte bu yüzden bugünkü yazımızı ‘yaz gelse de yine balkonda keyif çatsak’ diyen okurlarımız için hazırladık. Konumuz yaz mevsimlerinin vazgeçilmez mekanlarından balkonları ve o balkonları süsleyen şemsiyeler. Her zaman olduğu gibi görsellerimiz yardımıyla sizlere bugün çeşitli balkon ve teras dekorasyonlarını ve onları güneşten koruyan farklı farklı şemsiye türlerini tanıtmaya çalışacağız.

Balkonlar evin en sevilen bölümlerinden biridir ama özellikle bahar ve yaz aylarında bu daha da belirgin bir hale gelir. Zira balkonlar zihinlerde her zaman ‘keyif’le eş anlamlı düşünülmüştür ki bu konuda haksız da sayılmayız. Kah bir öğleden sonra çayı, kah bir sabah kahvesi, kah bir mangal partisi ya da dost toplantıları. Ölçülerine bağlı olarak çok farklı amaçlarla kullandığımız balkonlarımız, yazın en çok zaman geçirdiğimiz yerlerden biridir. Bu durum tatile gitmeye imkan ya da zaman bulamamış kişiler veya yazlığı olmayanlar için daha da böyledir. Bahçe iz de yoksa yazın tadını çıkartmak için elimizde tek kalan seçeneğimiz olan balkona elbette dört ele sarılırız ve onu daha da güzelleştirmek için fırsatlar yaratmaya çalışırız. Balkonların güneş ışığı alma durumu, konumlandıkları cepheye göre değişiklik gösterir. Kimi balkonlar yalnızca sabah saatlerinde kayda değer ölçüde güneş alırken kimi balkonlar ancak akşam saatlerinde güneş ışığından faydalanabilirler. İstisnaen de olsa güneş ışınlarından günün her saatinde istifade eden balkonlar da elbette mevcuttur. Yazımızın konusunu oluşuran şemsiyelerden maksimum faydayı elde etmek için ise doğru konumlandırmak şarttır. Bu yüzden yukarıda belirttiğimiz balkonun güneş ışığı alımı göz önünde bulundurularak şemsiyeleri konumlandırmak gerekir. Başka unutulmaması gereken bir faktör de güneş ışınlarının geliş açısı ve yönünün gün içerisinde her dakika yer değiştirdiği gerçeğidir. Bu yüzden şemsiyenizi seçerken hareket kabiliyetine sahip, daha doğru bir ifadeyle hafif seçerseniz bu dezavantajı avantaja çevirebilirsiniz.