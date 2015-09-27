Yaz mevsiminde iz bırakacak balkon şemsiyeleri

Okullar açıldı, havalar serinlemeye başladı, kısacası yaz artık bitti ama aklımız hala orada kaldı. Daha şimdiden önümüzdeki yazın planları yapılmaya başlandı. İşte bu yüzden bugünkü yazımızı ‘yaz gelse de yine balkonda keyif çatsak’ diyen okurlarımız için hazırladık. Konumuz yaz mevsimlerinin vazgeçilmez mekanlarından balkonları ve o balkonları süsleyen şemsiyeler. Her zaman olduğu gibi görsellerimiz yardımıyla sizlere bugün çeşitli balkon ve teras dekorasyonlarını ve onları güneşten koruyan farklı farklı şemsiye türlerini tanıtmaya çalışacağız.
Balkonlar evin en sevilen bölümlerinden biridir ama özellikle bahar ve yaz aylarında bu daha da belirgin bir hale gelir. Zira balkonlar zihinlerde her zaman ‘keyif’le eş anlamlı düşünülmüştür ki bu konuda haksız da sayılmayız. Kah bir öğleden sonra çayı, kah bir sabah kahvesi, kah bir mangal partisi ya da dost toplantıları. Ölçülerine bağlı olarak çok farklı amaçlarla kullandığımız balkonlarımız, yazın en çok zaman geçirdiğimiz yerlerden biridir. Bu durum tatile gitmeye imkan ya da zaman bulamamış kişiler veya yazlığı olmayanlar için daha da böyledir. Bahçe iz de yoksa yazın tadını çıkartmak için elimizde tek kalan seçeneğimiz olan balkona elbette dört ele sarılırız ve onu daha da güzelleştirmek için fırsatlar yaratmaya çalışırız. Balkonların güneş ışığı alma durumu, konumlandıkları cepheye göre değişiklik gösterir. Kimi balkonlar yalnızca sabah saatlerinde kayda değer ölçüde güneş alırken kimi balkonlar ancak akşam saatlerinde güneş ışığından faydalanabilirler. İstisnaen de olsa güneş ışınlarından günün her saatinde istifade eden balkonlar da elbette mevcuttur. Yazımızın konusunu oluşuran şemsiyelerden maksimum faydayı elde etmek için ise doğru konumlandırmak şarttır. Bu yüzden yukarıda belirttiğimiz balkonun güneş ışığı alımı göz önünde bulundurularak şemsiyeleri konumlandırmak gerekir. Başka unutulmaması gereken bir faktör de güneş ışınlarının geliş açısı ve yönünün gün içerisinde her dakika yer değiştirdiği gerçeğidir. Bu yüzden şemsiyenizi seçerken hareket kabiliyetine sahip, daha doğru bir ifadeyle hafif seçerseniz bu dezavantajı avantaja çevirebilirsiniz.
Sadece yazın vazgeçilmez renklerinden biri olduğu için değil güneş ışınlarını yansıttığı için de şemsiye örneklerinde en çok göreceğiniz renk beyaz olacaktır. Özellikle Akdeniz tarzı dekorasyonlarda dekorasyonun geneline hakim olan renk beyaz olduğundan şemsiyelerin de beyaz renkten seçilmesi kaçınılmaz olmaktadır bir bakıma. Şemsiyenin büyüklüğünü balkonun büyüklüğüyle doğru olarak oranlamak da diğer bir öenmli noktadır, ki estetik olmayan görüntülere sebebiyet verilmesin. Fotoğrafta görüldüğü gibi güneşe karşı tek ve ufak bir cephe varsa işiniz daha kolay zira şemsiyeyi konumlandırmak için fazla bir seçeneğiniz yok.
Oldukça büyük bir balkonunuz, terasınız yada bahçeniz varsa geniş bir cepheniz de var demektir. Bu da aynı zamanda bolca ve gün boyunca değişik açılardan güneş ışığı alacaksınız anlamına gelmektedir. Bu durumda eğer mekanı branda ya da tente tarzı bir çözümle kapatmayacaksanız yazımızın giriş kısmında da belirttiğimiz gibi şemsiyenizi hafif seçmeniz gün içinde şemsiyenin yerini kolayca değiştirme imkanına sahip olmanız açısından önemlidir. Renk seçimnde ise açık renkten şaşmayın deriz.
Dekorasyonda her detaya önem veren biriyseniz elbette bu önem verdiğiniz detayların tarzınızı yansıtmalarına da özen gösterirsiniz. Şüphesiz balkon şemsiyeleri de bu detaylardan bir tanesidir ve şemsiyeler de karakter sahibi olmalıdır. İskandinav’dan Rustik’e, klasikten Akdeniz’e, sitemizde birçok farklı tarza ve ekole ait balkon şemsiyesi modelini bulabilirsiniz. Özellikle fotoğrafını gördüğünüz tarzdaki klasik ve romantik tasarımların yeniden gündemde ve oldukça popüler olduklarını belirtmeden geçmeyelim.
Şemsiye denilince kalıpların dışında da örnekler kafanızda canlanıyorsa sitemizde elbette sizler için de bol miktarda ürün ve tasarımız mevcut. Balkonunuzu sadece güneş ışığından değil, belli bir dereceye kadar yağmur, toz, yaprak vs.’den koruyacak alternatif tasarımları denemekten çekinmemelisiniz. Üstelik bu fonksiyonellikten faydalanırken estetikten taviz vermek zorunda da değilsiniz. Yeni tasarımlar estetik kaygılara fazlasıyla cevap verecek şekilde düşünülüyor. Balkonlarınızdan fotoğrafta gördüğünüz tarzdaki şıklıkları esirgemeyin.
Alacağınız şemsiyeye karar verirken elbette balkonunuzun büyüklüğü dışında ihtiyaçlarınızı da belirlemelisiniz. Kalabalık bir aileye sahipseniz ya da sık sık arkadaş veya iş toplantıları düzenliyorsanız sağlam bir taban üzerine oturtulmuş genişçe bir şemsiyeyi tercih etmek kaçınılmaz olacaktır. Fonksiyonelliğe önem vermek de, gün içerisinde sürekli yer değiştiren güneş ışınlarına karşı önlem alıp gölgelik bir ortam sağlamak açısından hayati bir önem taşımaktadır. Şemsiyelerin genel dekorasyona uyumuna dikkat edilmesi gerektiği de altını çizmek istediğimiz başka bir nokta.
Wood Garden isimli ülkemiz kökenli firmanın tasarladığı bu şemsiye balkonların yanısıra hem bahçelere hem teraslara hem verandalara ve benzeri birçok yere konumlandırılabilme özelliğiyle geniş bir fonksiyonellik vaad ediyor. İç bükey direği ise estetik konusunda küçük ama önemli bir detay. Şemsiyenin kapladığı geniş alan ise bu gördüğümüz örneğimizin en büyük artılarından biri, hem güneşten hem yağmurdan koruyan, çok amaçlı ve hiç gözümüzü kırpmadan siz okurlarımıza tavsiye edebileceğimiz türden çok başarılı bir tasarım.
Balkon şemsiyeleri elbette sadece güneşe karşı değil kısa sürmesine rağmen oldukça şiddetli olmasıyla da bilinen yaz yağmurlarına karşı da koruma sağlıyor olmalıdır. Bunun için büyük ihtimalle kısa sürecek olan söz konusu yağmurlarda geçici süre sığınmaya yetecek ölçüde bir şemsiyeye sahip olmak önemlidir. Özellikle sık yağmur almasıyla bilinen yörelerimizde bu daha önemli bir ihtiyaç haline gelmektedir. Yazları bazen çok şiddetli dolu yağdığı da hatırlanırsa konunun önemi bir kat daha artacaktır.
Daha pratik, şirin ve aynı zamanda estetik çözümler peşinde olanlar hele bir de fotoğrafta görülen bir mekana sahip olabilen şanslı azınlıktan iseler sitemizde ihtiyaçlarını karşılayacak bol miktarda çözümü rahatlıkla bulabilirler. Şemsiyeler hafif ve dolayısıyla hem yatay hem de dikey olarak kolay hareket edebilir özellikte seçilirlerse sakin gölgeler altında içeceğinizi yudumlayıp kitabınızı okuyarak geçireceğiniz harika yazlar sizi bekliyor demektir.
Tarz, renk ve fonksiyon açısından çok değişik türde balkon şemsiyesi görme imkanımız olduğu gibi daire ya da kare şekillerinin dışında da örnekler görmemiz elbette mümkün, tıpkı fotoğrafını gördüğümüz üçgen şeklindeki balkon şemsiyesinde olduğu gibi. Baloknunuzun şekline göre yerleştirebileceğiniz tarz ve şekilde bir şemsiyenin, beğendiğiniz, hoşuna giden tarzda bir örneğini bulduğunuz anda kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye ederiz.
Yazımızın başından beri özellikle altını çizdiğimiz şemsiyelerin hareket edebilme özelliğine verilecek en iyi örneklerden biriyle bugünkü yazımızı bitirmek istiyoruz. Portatifliğiyle yazlığınıza ya da bahçenize de taşıyabileceğiniz bu model ve türevlerini şiddetle tavsiye ediyoruz.
Önümüzdeki yaz ile ilgili dekorasyon planlarınız varsa ve bu yazı hoşunuza gittiyse yine sitemizde yayınlanan ‘Gelecek yazı şimdiden planlayın: Birbirinden şık bahçe masa ve sandalye örnekleri’ başlığını taşıyan yazımıza göz atabilirsiniz.