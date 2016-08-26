Kopya çekebileceğiniz birçok fikri barındıran küçük bir daire

Stüdyo dairenin geri kalan alanlarında olduğu gibi banyoda da açık renk tonları ve düzen hakim. Nötr grilerle banyo duvar dekorları hem estetik, hem de gözü yormayan yumuşak renk tonları ile tercih edilmiş. Duvar dekorlarındaki farklı motiflerin yanı sıra, döşeme zemininde ahşap parke kullanımına rastlıyoruz. Küçük ama oldukça işlevsel bir banyo dekorasyonu.

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