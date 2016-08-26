Kopya çekebileceğiniz birçok fikri barındıran küçük bir daire

Küçük bir stüdyo daireden bekleyeceğinizden daha fazlasını bulmaya hazır mısınız? Kullanıcı bireyin tüm ihtiyaçlarını muntazam karşılamak ve bunu küçük bir alanda fonksiyonel detaylarla çözümlemek mümkün. Akılcı çözümlerle tasarlanan modern bir stüdyo daire projesi ile karşınızdayız. Natürel renk tonlarından krem ve kahverengi tonlarına sıklıkla rastlayacağınız proje, birçok ihtiyacı bünyesinde çözerken düzen ve dinginlik sağlıyor. Pırıl pırıl ve ferah bir atmosferi olan stüdyo dairenin pratik kullanım olanaklarını tanımak için, iç mekan görsellerini incelemeye başlayabiliriz.
Stüdyo dairede alanları görevlerine göre ayırmak için bölme duvarlar olmadığı için, daha şeffaf çözümler etkili olacaktır. Açık plan tasarımı ile alanlar arası geçiş sirkülasyonu, ihtiyaç ve kullanım amaçlarına göre düzenleme fonksiyonel detayları göz önüne alarak sağlanmalıdır. Burada natürel renk tonlarından krem ve kahverengi tonlarının kullanımına rastlıyoruz. Dingin ve huzur veren bir atmosfer oluşturmada oldukça etkili yöntemlerden biri de, natürel dokular ve renkleri bir arada kullanmak yer alır. Ayrıca şeffaf sandalyeler küçük ve dar alanlarda derinlik katan etkiye katkı sağlayacaktır.
Zemin katta yer alan küçük bir stüdyo dairenin girişini görmekteyiz. Nötr renkler, ve basit çizgiler kullanılan şık bir giriş cephesi.Klasik çizgiler küçük pencere ve korkuluklarda görülüyor. Grinin beyazla buluştuğu cephe ise temiz ve şık görünüyor. Evin iç mekan dekorasyonu ile dış cephe arasında uyum var mı görelim. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Açık renkleri ile ferah bir iç mekan. Evin içine girdiğinizde temiz ve ferah bir atmosfer sizi karşılıyor. Pencere kenarında masa ve sandalyeler konumlandırılmış. Küçük daireler için depolama sistemlerinin önemi yadsınamaz. Burada girişte kullanılan raflar ve dolap, açık duvar zemini ile aynı renk tercih edilmiş. İç mekanda geniş ve ferah gösteren etki, açık zemin renklerinde gizli.
Beyaz ve krem renginin kullanımına sıklıkla rastlayacağımız projede, bu renklerin kullanımı bir rastlantıda ibaret değil. Krem rengi natürel bir renktir ve aydınlık, dingin bir atmosfer oluşturmada etkilidir. Stüdyo daireye derinlik katan unsurlar arasında açık renk tonlarının kullanılması etkilidir. Özellikle kapalı alanlarda, ya da geniş pencerelerin bulunmadığı alanlarda bu renklerin kullanımı oldukça yerinde bir tercihtir. Şık aydınlatma unsurları ile dingin bir yatak odası alanı.
Mutfak alanından bir kare ile devam ediyoruz. Fonksiyonel özellikler barındıran mutfak dolapları ve mutfak tezgah, sadece kullanım zamanlarında hizmet verecek şekilde tasarlanmış. Kullanım dışı zamanlarda daha düzenli ve göz yormayan bir atmosfer yaratmak için, dolap kanatlarını kapatarak düzen sağlayabiliyorsunuz. Taşınabilir raflar oldukça kullanışlı ve pratik kullanım olanakları sunuyor. Yemek için kullanılan masa, mutfak dolapları kapandığında isteğe göre çalışma masasına çevrilebilir. Stüdyo dair için pratik ve akılcı çözümler mevcut.
Stüdyo dairenin geri kalan alanlarında olduğu gibi banyoda da açık renk tonları ve düzen hakim. Nötr grilerle banyo duvar dekorları hem estetik, hem de gözü yormayan yumuşak renk tonları ile tercih edilmiş. Duvar dekorlarındaki farklı motiflerin yanı sıra, döşeme zemininde ahşap parke kullanımına rastlıyoruz. Küçük ama oldukça işlevsel bir banyo dekorasyonu.
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