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Küçük oturma odalarının dekorasyonu için 10 parlak fikir

Özlem K. Özlem K.
CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura Rustik Oturma Odası
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Yeni inşa edilen konutlarda, özellikle de şehir içlerinde yeni inşa edilen konutlarda, arsaların aşırı kıymetli olması nedeniyle boyutlar epey küçüldü. Üstelik, konutlar yalnızca küçüklmekle kalmadı, değişen yaşam stilinin de etkisiyle konutlardaki odaların dağılımı da oldukça değişti ve mutfak ve banyolar bir nebze büyürken oturma odaları ve yatak odaları küçüldü. Özellikle mutfağın büyümesi harika bir gelişme ancak oturma odasındaki küçülme bizleri dekorasyon konusunda daha dikkatli ve daha yaratıcı olmaya zorluyor. Eski tip mobilyalar artık mümkün değil bu yeni nesil oturma odalarına sığmıyor, sığsa dahi güzel görünmüyor ve alanda kıpırdayacak yer kalmıyor. Bu nedenle oturma odalarımızın dekorasyonunu yaparken mekanın olduğundan da küçük, karmaşık ve kasvetli görünmemesine özen göstermemiz gerekiyor. Bu sayfamızda ülkemizden ve dünyanın dört bir köşesinden tasarımcıların küçük oturma odaları için gerçekleştirdikleri tasarımları inceleyeceğiz ve bu tasarımlardan ne gibi fikirler çıkrabileceğimize bakacağız. Haydi, başlayalım.

1) Kompakt mobilyalar

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Oturma odanız küçükse bu mekanı ferah ve şık göstermenin ilk yolu mümkün olduğunca sade ve kompakt görünüşlü mobilyalar seçmektir. Fazla allengirli olmayan, oyması, süsü püsü mümkün olduğunca az, tek renkli kumaş ile döşenmiş koltuk be kanepeler ve ona eşlik eden sade mobilya ve aksesuarlar mutlaka iyi sonuçlar verecektir.

2) Alanı olduğundan büyük gösterecek türde seperasyonlar

PROJET VOLTAIRE, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design Modern Oturma Odası
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Bu önerimiz tüm yaşam alanları bir arada olan stüdyo daireler için geçerli ancak açık mutfaklı alanlara da uygulanabilir. Mekanları görsel olarak ayırmak istiyorsanız, araya dümdüz bir duvar (alçıpan ya da benzeri bir malzeme) yaptırmak yerine, diğer tarafın görünebileceği, transparan ya da sık sık açıklığı olan seperatörler tercih edin. Bu örnek tıpkı küçük banyolar için önerdiğimiz tamamen cam duş kabinleri mantığı ile aynı: Farklı işlevleri olan iç içe mekanları birbirini boğmadan ayırın.

3) Aynaların gücü adına!

Apartamento Bela Vista, STUDIO LN STUDIO LN Modern Oturma Odası
STUDIO LN

STUDIO LN
STUDIO LN
STUDIO LN

Geniş aynalar kullanarak mekanı olduğundan hem daha büyük, hem de ışığın aynada yansımasından da faydalanarak daha ferah ve aydınlık gösterebilirsiniz. Bu taktik her zaman işe yarar. Üstelik ayna son derece şık ve dekoratif olabilen bir objedir; çerçeveli ya da çerçevesiz, oturma odanıza güzellik katacaktır.

4) Ölü alan yoktur, kötü tasarım vardır!

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Evinizdeki ölü alan olarak tabir edilen ve hiçbir işe yaramayan kenar ve köşelerin tamamını harika birer depolama alanına dönüştürebilirsiniz. Bu alanın ne kadar küçük ya da biçimsiz olduğunun hiçbir önemi yoktur. Yapılacak doğru bir tasarım ile, en kötü şekle sahip, en ölü alanları bile depolama amaçlı kullanılabilir hale getirebilirsiniz. Eğer kafanızda bir fikir varsa ancak tam olarak ne yapacağınızı bilemiyorsanız, homify üzerinden de ulaşabileceğiniz onlarca mobilya firmasından yardım alabilir, en iyi tasarım için bir profesyonelle anlaşabilirsiniz.

5) Her köşeyi değerlendirin

新町の家, 株式会社タバタ設計 株式会社タバタ設計 Asyatik Oturma Odası
株式会社タバタ設計

株式会社タバタ設計
株式会社タバタ設計
株式会社タバタ設計

Mekanın şekline uygun mobilya parçaları ile dekorasyon yapın. Eğer eşyalarının ile oturma odanızın şekli birbiri ile uyumlu değilse, o eşyaları kullanma konusunda ısrarcı olmayın çünkü bir sürü emeğin sonucunda kötü dekore edilmiş, sevimsiz bir mekan elde etmek istemezsiniz.

6) Bir numaralı kurtarıcı: Köşe koltuk takımları

Hofgut Hafnerleiten - Rottaler Langhäuser, Hofgut Hafnerleiten Hofgut Hafnerleiten Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
Hofgut Hafnerleiten

Hofgut Hafnerleiten
Hofgut Hafnerleiten
Hofgut Hafnerleiten

Küçük oturma odası dekorasyonunda en sık önerdiğimiz mobilya parçası köşe koltuk takımlarıdır. Kaybedilecek hiçbir köşe olmaması gereken, ölü alanların mümkün olduğunca aza indirgendiği küçük odalar için ideal olan köşe koltuk takımları çok yer kaplıyormuş gibi görünse de aslında en fazla oturma alanını en az yer kaplayacak şekilde tasarlandıkları için küçük salonlara özellikle tavsiye ediliyor.

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7) Pencere önü koltukları

Hofgut Hafnerleiten - Rottaler Langhäuser, Hofgut Hafnerleiten Hofgut Hafnerleiten Yemek OdasıMasalar
Hofgut Hafnerleiten

Hofgut Hafnerleiten
Hofgut Hafnerleiten
Hofgut Hafnerleiten

Niş kanepesi olarak da bilinen ve cama ya da pencerenin altındaki duvara yapışık olarak tasarlanan bu koltuklar az yer kaplamaları ve doğal gün ışığından faydalanmak istediğiniz okuma gibi aktivitelerde rahatlık sağlamaları açısından çok elverişli. Muhteşem görüntüleri de bonus!

8) Mümkün olduğunca geniş pencereler ve cam kapılar

​River side house / House in Horinouchi, 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier Modern Oturma Odası
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

​River side house / House in Horinouchi

水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

Küçük alanlarla ilgili en büyük problemlerden biri içerisinin yeteri kadar ferah ve aydınlık olamamasıdır. Bunun için ihtiyacınız olan şey ise geniş pencereler ve boydan boya cam kapılar. Yeni binaların birçoğunda zaten geniş pencereler yer alıyor. Eski bir binada yaşıyorsanız ve gerekli izinleri alabiliyorsanız, basit bir tadilat ile camlarınızı genişletebilir, doğal gün ışığından bol bol yararlanarak kasveti evinizden kovabilirsiniz.

9) Basamaklarla alçaltılmış ya da yükseltilmiş özel mekanlar

037軽井沢 I さんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE Modern Oturma Odası Mozaik Kahverengi
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

Sevimli, davetkar ve özel bir oturma alanı oluşturmak için onu bi ya da iki basamak ile diğer mekanlardan ayırabilir ve sıcak, samimi bir ortam yaratabilirsiniz. Fotoğraftaki örnek, soğuk kış günlerinde camdan manzara izlemek için mükemmel, değil mi?

10) Dış mekan ve iç mekan sınırlarını kaldırın

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura Rustik Oturma Odası
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

Dış mekan ve iç mekanları birbirine entegre edebilir, geniş pencereler ve boydan boya açılabilen sürgülü cam kapılar sayesinde, açık alanları ve/veya manzarayı oturma odanıza taşıyarak mekanı ferahlatabilirsiniz. Kapalı balkonlar bu iş için idealdir!

En güzel balkon dekorları için, ’Türkiye'den 12 şahane balkon tasarımı’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.

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