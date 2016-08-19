Küçük oturma odalarının dekorasyonu için 10 parlak fikir

Yeni inşa edilen konutlarda, özellikle de şehir içlerinde yeni inşa edilen konutlarda, arsaların aşırı kıymetli olması nedeniyle boyutlar epey küçüldü. Üstelik, konutlar yalnızca küçüklmekle kalmadı, değişen yaşam stilinin de etkisiyle konutlardaki odaların dağılımı da oldukça değişti ve mutfak ve banyolar bir nebze büyürken oturma odaları ve yatak odaları küçüldü. Özellikle mutfağın büyümesi harika bir gelişme ancak oturma odasındaki küçülme bizleri dekorasyon konusunda daha dikkatli ve daha yaratıcı olmaya zorluyor. Eski tip mobilyalar artık mümkün değil bu yeni nesil oturma odalarına sığmıyor, sığsa dahi güzel görünmüyor ve alanda kıpırdayacak yer kalmıyor. Bu nedenle oturma odalarımızın dekorasyonunu yaparken mekanın olduğundan da küçük, karmaşık ve kasvetli görünmemesine özen göstermemiz gerekiyor. Bu sayfamızda ülkemizden ve dünyanın dört bir köşesinden tasarımcıların küçük oturma odaları için gerçekleştirdikleri tasarımları inceleyeceğiz ve bu tasarımlardan ne gibi fikirler çıkrabileceğimize bakacağız. Haydi, başlayalım.