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9 sansasyonel ahşap tavan modeli

Murat Aksoy Murat Aksoy
Interior design - White Loft - Treviso Italy, IMAGO DESIGN IMAGO DESIGN Minimalist Oturma Odası
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Ahşap tavan modellerini şık, stil sahibi veya trendy bulmuyor musunuz? Ahşap tavan fikrini demode mi buluyorsunuz? Bu yazıyı okudunuzda belki de fikriniz değişebilir. Zira bugünkü yazımızda sizlere en başarılı mimarların ellerinden çıkan aynı ölçüde başarılı ve mükemmel 9 tavan tasarımını tanıtmaya çalışacağız. Şimdi vakit kaybetmeden bahsettiğimiz bu dokuz modeli daha yakından incelemeye koyulalım.

Ambiyans muhteşem

Gazebo Piscina, Moreno Donati Moreno Donati BahçeSera & Çardaklar
Moreno Donati

Moreno Donati
Moreno Donati
Moreno Donati

Ahşap bir çatı fikri elbette öncelikle evlerin içi için geçerli olmak sadece bununla da sınırlı olmak zorunda değil. Elbette bahçenizdeki böyle dev bir kamelyanın, özellikle de eviniz kırsal bir kesimde yer alıyorsa ve bahçenizin boyutları uygunsa, çatısının ahşap olması daha tercih edilebilir gözükmektedir. Biz bu resimde gördüğünüz tarz çatıların daha çok masif ahşaptan olmasına taraftar olsak da, sitemizde başkaca birçok örneği de kendiniz keşfedebilirsiniz.

Eski ve yeni

Capulín, InteriorEs Silvana McColgan InteriorEs Silvana McColgan Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
InteriorEs Silvana McColgan

InteriorEs Silvana McColgan
InteriorEs Silvana McColgan
InteriorEs Silvana McColgan

Mimari ve iç mimaride uzun zamandır kendisini gösteren bir akımın, yani eskiyle yeniyi kaynaştırma, sırıtmayan bir füzyon yaratma fenomeninin örneklerinden birini bu evde görmekteyiz. Modern mimariye dönük kısmı ağır bassa da bizim konumuzu oluşturan ahşap tavanlar bu füzyon durumuna en güzel işaret eden unsur olarak göze çarpıyor.

Rustik konfor

CHEMINEE FRONTALE FOYER OUVERT CH 32, insert insert Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
insert

insert
insert
insert

Rustik tarzın en güzel örneklerinden biri olarak karşımıza çıkan bu tavan arasında, konfora bir hayli önem verilmiş ancak öte yandan estetikten de taviz verilmemiş. Yapının kırsal kesimde yer alması da bu rustik tarzın ve ahşap hakimiyetinin rolünü açıklayan faktörler. Tarzı sevenler için, eğer yapı da müsaitse, sıcacık bir ortam sağlayan, samimi ve şık bir tasarım.

Doğu’dan gelen ilham

諏訪山の家, 鈴木住建 鈴木住建 Eklektik Evler
鈴木住建

鈴木住建
鈴木住建
鈴木住建

Daha ilk bakışta hem tasarım hem de kullanılan ahşabın türü ve rengi sebebiyle Uzak Doğu’dan geldiğini anladığımız bir modelle devam etmek istiyoruz. Doğal materyallerin minimalizm çerçevesinde, bir aydınlık, sadelik ve ferah bir ortam oluşturma saikiyle bir araya getirildiği, adeta huzur veren bir dekorasyon.

Bembeyaz

Interior design - White Loft - Treviso Italy, IMAGO DESIGN IMAGO DESIGN Minimalist Oturma Odası
IMAGO DESIGN

IMAGO DESIGN
IMAGO DESIGN
IMAGO DESIGN

Parlaklık, ferahlık ve aydınlık düşkünleri genelde bu odaya özelde de ahşap tavan tasarımına hayran olacaklar diye düşünüyoruz. Modern görüntüsüyle oldukça cezbedici görünen bu beyaz ahşap tavan tasarımı, çatı katları için en uygun alternatiflerden biri olarak gözüküyor. Sahip olduğu 4 adet çatı penceresiyle de doğal ışık yönünden hiçbir sıkıntı yaşamaması en büyük avantajlarından.

Modern kır evi tarzıyla tanışın

Country style kitchen homify Kırsal Mutfak
homify

Country style kitchen

homify
homify
homify

Kır evi dendiğinde ilk etapta akla kırsal ya da klasik tarzlar gelse de esasında hiç de böyle bir zorunluluk olmadığını belirtmemiz gerekir. Artık kır evlerinde, kırsal tarz ile birleşen modern dekorasyonları gözlemlemek daha sık bir hale geldi. tıpkı fotoğrafını gördüğünüz örnek modelimizde de fark edebileceğiniz gibi.

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Yüzde yüz ahşap

Casa GG, Alventosa Morell Arquitectes Alventosa Morell Arquitectes Modern Duvar & Zemin
Alventosa Morell Arquitectes

Casa GG

Alventosa Morell Arquitectes
Alventosa Morell Arquitectes
Alventosa Morell Arquitectes

Adeta insana kendini bir ahşap havuzundaymış gibi hissettiren bu örnek modelimiz de, gerçekten özellikle ahşabın açık rengi sayesinde cezbedici ve dikkat çekici bir tasarım olarak karşımıza çıkıyor. Modern ve minimalist dekorasyonların her tonuyla uyum sağlama kapasitesine sahip ve düz tavan sevenler için her durumda tercih konusunda ilk sıralarda yer alması gereken bir tasarım.

Dekorasyonda çoğulculuk

RISTRUTTURAZIONE: una casa da monte affacciata sul lago , STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL Rustik Yatak Odası Beton Beyaz
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

Biz ‘çoğunluluk’ kelimesini kullandık ancak isteyenler bu tarzı eklektik olarak adlandırabilirler, zira gördüğümüz bu yatak odasında birçok farklı dekorasyon akım ve ekolünden çizgler bulabilmek mümkün. Değişimden kaçmayan, sırasşılık arayan ve farklı tarzlara açık kişilerin dikkatinden kaçmayacak bir tasarım.

‘Cool’ bir tasarım

Rojo Óxido, Inicio Estudio Inicio Estudio Oturma OdasıTabure & Sandalyeler
Inicio Estudio

Inicio Estudio
Inicio Estudio
Inicio Estudio

Bu yazı (varsa) sizin ahşap tavan dekorasyonları konusundaki önyargılarınızı kırmayı başardıysa ve bu konudaki başka tasarımları da görmek istiyorsanız, daha önce yine sitemzide yayınlanan ve ‘Aşık olacağınız 10 tavan tasarımı’ başlığını taşıyan yazımıza göz atmanızın da, yeni fikir ve ilham kaynakları edinmede faydalı olabileceğini düşünüyoruz.

Küçük eski bir taş evin harikulade dönüşümü
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