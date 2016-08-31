9 sansasyonel ahşap tavan modeli

Ahşap bir çatı fikri elbette öncelikle evlerin içi için geçerli olmak sadece bununla da sınırlı olmak zorunda değil. Elbette bahçenizdeki böyle dev bir kamelyanın, özellikle de eviniz kırsal bir kesimde yer alıyorsa ve bahçenizin boyutları uygunsa, çatısının ahşap olması daha tercih edilebilir gözükmektedir. Biz bu resimde gördüğünüz tarz çatıların daha çok masif ahşaptan olmasına taraftar olsak da, sitemizde başkaca birçok örneği de kendiniz keşfedebilirsiniz.