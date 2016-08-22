Komple tadilat: Eski bir daireye yeni bir çehre

Balkonun ship olduğu potansiyel muhteşem bir biçimde kullanılmış ve atıl görünümlü bu mekan davetkar bir dış mekan yaşam alanına dönüştürülmüş. Zemin açık hava koşullarına dayanıklı ahşap paneller ile kaplanmış, bir çok geniş saksı ile mekana adeta hayat getirilmiş.

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