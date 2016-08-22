Komple tadilat: Eski bir daireye yeni bir çehre

homify'ın popüler sayfası Önce & Sonra'nın bugünkü konuğu mimar Guillaume Jean tarafından gerçekleştirilmiş olan muhteşem bir tadilat çalışması. Oldukça geniş fakat bir o kadar da eski bir zemin kat dairenin demode ve bakımsız halinden dönüştürülen bu lüks, çağdaş ve ferah daire, bünyesinde birbirinden güzel fikirler barındırıyor. Standart tadilat çalışmalarının çok ötesine geçmiş ve yapıyı adeta yeniden yaratmış olan bu tadilat çalışması kalıpları kırmamız ve ihtiyacımız olan, zevklerimize hitap eden bir daire ortaya çıkarmamız için gerekli tüm ilhamı sağlıyor. Beş tanesi eski beş tanesi ise yeni, toplam on adet fotoğraf ile sayfamıza konuk olan bu daireyi gelin hep birlikte gezelim.
Antre yapının iç kısmında kaldığı ve iyi bir aydınlatmaya sahip olmadığı için son derece karanlıkta kalmış. Evin giriş kapısıın yerini değiştirmek mümkün olmadığı için burada iyi bir aydınlatma çalışması gerçekleştirmek gerekecek. Antrenin zemini sanıyorum ki desenli bir linolyum ile kaplanmış, aynı kaplamayı mutfak da göreceğiz.
Antreden sonra geniş bir kapı aracılığıyla oturma odasına giriyoruz. Oturma odası iyi bir şekilde doğal gün ışığı alması ve bir hayli geniş olması sayesinde muazzam bir potansiyel barındırıyor. Üstelik bir de şöminesi var!
Yapılacak yenilikler için hazırlıklar başlamış ve mutfak üniteleri ve tüm dolaplar çoktan kaldırılmış. Geriye antrede de görmüş olduğumuz linolyum zemin ile eski duvar karoları kalmış. Duvar karolarında iki farklı model görüyoruz; bunun nedeni ise daha önce de dairenin bir tadilat geçirmiş olması ve mutfak dolaplarının arkasında kalan bazı seramik karoların çıkarılmadan bırakılması. Bunlar tahmin edebileceğimiz üzere desenli olan seramik karolar. Daha sonra beyaz karolar döşenmiş.
Yatak odasının bir duvarı boyunca gömme dolap var, muhteşem bir depolama ünitesi! Ancak kapaklar fena halde eskimişler ve değiştirilmeleri lazım. Oturma odasının ve yatak odasının zemini brüt beton olarak görünüyor, bunun nedeni ise bu odaların daha önceden boydan boya halıfleks ile kaplı olması. Berbat halıfleksler halihazırda kaldırılmış, bakalım onların yerine ne gelecek?
Konut açık hava kullanım alanı açısından da oldukça şanslı ancak bu snaş hiç de iyi bir şekilde kullanılmamış, oysa bu balkon harika bir potansiyel barındırıyor.
İşte dev değişim! Bu dairede kolonlar ve taşıyıcı duvarlar dışında yıkılmamış duvar, değişmemiş oda kalmamış. Giriş kapısı ve giriş kapısının olduğu duvar aynı dokuya sahip bir malzeme ile kaplanmış, zemin komple ahşap döşenmiş, duvarlarla tavanın birleşim noktası LED şeritler ile ışıl ışıl aydınlatılmış ve birçok noktaya duvarla bir raflar yerleştirilerek depolama alanları ve kütüphane oluşturulmuş.
Şöminin sol yanındaki duvar yıkılarak odalardan biri oturma odasına katılmış ve mekan daha da büyültülmüş. Geniş oturma odasındaki şömine de değiştirilmiş ve yerine cam kapaklı, modern bir model konulmuş.
Mutfakta koyu renkler tercih edilmiş ancak mekanın karablık ve kasvetli görünmemesi için aydınlatmaya ekstra özen gösterilmiş.
Yatak odasında yer alan gömme dolapların kapakları komple değiştirilmiş ve yeni kapaklarda tamamen düz modeller tercih edilmiş. Bu sayede dolaplar duvarlar ile olduğu gibi bütünleşmiş. Ayrıca odanın giriş kapısının yeri de değiştirilerek dolapların kesintisiz devam etmesi sağlanmış.
Balkonun ship olduğu potansiyel muhteşem bir biçimde kullanılmış ve atıl görünümlü bu mekan davetkar bir dış mekan yaşam alanına dönüştürülmüş. Zemin açık hava koşullarına dayanıklı ahşap paneller ile kaplanmış, bir çok geniş saksı ile mekana adeta hayat getirilmiş.
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