Akdeniz'den 6 göz kamaştırıcı ev

Ege ve Akdeniz'deki yazlık evlerde sıkça rastladığımız Akdeniz stili yalnız Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bir dekorasyon akımı. Bu tarzın genel özellikleri denizin tonlarında renk paleti, doğal taş kullanımı, ahşap ve genellikle beyaza boyalı evler diyebiliriz. Bu yazıda gerek ülkemizden gerekse dünyanın farklı ülkelerinden hayran kalacağınız evler derledik. Beğeneceğinizi umuyoruz.
Dört katlı bir villanın yenileme projesi sonucunda ortaya çıkan manzara gerçekten büyüleyici. Özellikle yuvarlak balkonu ve balkondan uzanan iki büyük sütunuyla daha da ilgi çekici hale gelen ev görülmeye değer.
Villanın mutfağı koyu ahşap dolaplarıyla oldukça estetik ve modern görünüyor. Çok sayıda dolabın bulunması depolama ihtiyacı konusunda sıkıntı duyulmadığını gösteriyor. Ortada bulunan masanın üzerindeki örtü ise mutfağa geleneksel bir hava katmış.
Torosların yamacında inşa edilmiş bu ev esasen 100 yıllık olup restore edilerek kullanıma uygun hale getirilmiş. Yeni evli çiftlerin balayını geçirmesi için elden geçirilen eski ev özgün bir fikirle farklı bir tatil anlayışı sunuyor.
Balayı evinin oturma odası dekorasyonuna ahşap damgasını vurmuş diyebiliriz. Tavanla uyumlu olarak tüm mobilyalar ahşaptan seçilmiş. Duvar raflarında sergilenen çeşitli bakır objeler mekanın ruhunu yansıtmak için doğru bir seçim.
Yemyeşil çimler üzerinde bembeyaz dış cephesi, pembe çiçeklerle süslenmiş penceresiyle baharı yaşatan bir ev karşımızdaki. Oldukça büyük olan evin arka bahçesini incelediğimiz resimde veranda, teras gibi alanların çokluğu güzel bahçeden yararlanmak için kullanışlı.
Yumuşak deriden yapılma koltuklar yazlık evlerde deri kanepe sevenler için ideal bir fikir. Koltuk dışında duvarlar ve halı açık tonlarda seçilerek kontrast yapılmış. Dekorasyonda genel olarak hayvan desenli aksesuar seçimi dikkat çekici. Ek olarak ahşap, hasır ve lambanın doğal taşları andıran orijinal formu stile uygun tercihler.
Muhteşem bir deniz manzarasına bakan şahane ev deniz kadar güzel olmasa da bembeyaz cephesiyle çarpıcı hale gelmiş. Açık avlusuna konulan şezlonglarla keyif yapmak için ideal.
Akdenizstilinin karakteristik özelliklerinden biri zeminde karo çiniler kullanmaktır. Yine bu stilde mavi rengi bolca kullanılır. Çinilerin mavi rengi de stile uyuyor bu açıdan. Ek olarak duvarlar genellikle açık tonlu olup eşyalarda renk kullanılır. Kısacası bu yatak odası her şeyiyle Akdeniz'i çağrıştırmış.
Sırada büyük havuzlu heybetli bir villa örneğine geçiyoruz. Kemerli pencereleri İtalyan mimarisine uygun detaylar. Binayı süsleyen yeşil bitkiler dekoratif açıdan başarılı bir seçim.
Villanın içinde bir kesit gördüğümüz fotoğrafta adeta bir saraya girmiş gibi hissediyoruz. Oymalı işlemeli şömineye şamdanlar eşlik etmiş. Duvarda klasik resimleri andıran çeşitli figürler var. Mobilyalar şıklığıyla bakışları kendine çekiyor. Tüm bu ağır dekorasyonuna rağmen renk paletinde açık maviler kullanılarak Akdeniz stilini biraz yansıtabilmiş.
Son örneğimiz yine İtalya'dan. Eski bir yapı olan taş ev yan yana birkaç evin birleşiminden oluşmuş. Aynı sebeple oldukça geniş. Taş cephesinden ötürü geleneksel bir tarzı var.
Taş evin salonunda modern ve geleneksel öğeler bir araya gelmiş. Ahşap tavanda kütük kullanılırken duvarda çeşitli yöresel aksesuarlar asılmış. Dekorasyona gelince… Diğer tüm mobilyalar alabildiğine çağdaş. Bu zıtlık rahatsız etmediği gibi son derece estetik duruyor.
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