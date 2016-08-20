Akdeniz'den 6 göz kamaştırıcı ev

Akdenizstilinin karakteristik özelliklerinden biri zeminde karo çiniler kullanmaktır. Yine bu stilde mavi rengi bolca kullanılır. Çinilerin mavi rengi de stile uyuyor bu açıdan. Ek olarak duvarlar genellikle açık tonlu olup eşyalarda renk kullanılır. Kısacası bu yatak odası her şeyiyle Akdeniz'i çağrıştırmış.