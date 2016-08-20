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Akdeniz'den 6 göz kamaştırıcı ev

nihal e. nihal e.
Mediterranean villa, Panarea, Aeolian Islands, Sicily, Adam Butler Photography Adam Butler Photography Akdeniz Evler
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Ege ve Akdeniz'deki yazlık evlerde sıkça rastladığımız Akdeniz stili yalnız Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bir dekorasyon akımı. Bu tarzın genel özellikleri denizin tonlarında renk paleti, doğal taş kullanımı, ahşap ve genellikle beyaza boyalı evler diyebiliriz. Bu yazıda gerek ülkemizden gerekse dünyanın farklı ülkelerinden hayran kalacağınız evler derledik. Beğeneceğinizi umuyoruz.

​1- Görkemli dış cephesiyle Antakya'da bir villa

VİLLA-3, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

VİLLA-3

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Dört katlı bir villanın yenileme projesi sonucunda ortaya çıkan manzara gerçekten büyüleyici. Özellikle yuvarlak balkonu ve balkondan uzanan iki büyük sütunuyla daha da ilgi çekici hale gelen ev görülmeye değer.

​Geleneksel ve çağdaş

VİLLA-3, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

VİLLA-3

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Villanın mutfağı koyu ahşap dolaplarıyla oldukça estetik ve modern görünüyor. Çok sayıda dolabın bulunması depolama ihtiyacı konusunda sıkıntı duyulmadığını gösteriyor. Ortada bulunan masanın üzerindeki örtü ise mutfağa geleneksel bir hava katmış.

​2- Doğa içinde romantizm

Balayı Evi Hoyran Wedre Country Houses Akdeniz Evler
Hoyran Wedre Country Houses

Balayı Evi

Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses

Torosların yamacında inşa edilmiş bu ev esasen 100 yıllık olup restore edilerek kullanıma uygun hale getirilmiş. Yeni evli çiftlerin balayını geçirmesi için elden geçirilen eski ev özgün bir fikirle farklı bir tatil anlayışı sunuyor.

​Ahşapla bütünleşmek

Balayı Evi Hoyran Wedre Country Houses Akdeniz Oturma Odası
Hoyran Wedre Country Houses

Balayı Evi

Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses

Balayı evinin oturma odası dekorasyonuna ahşap damgasını vurmuş diyebiliriz. Tavanla uyumlu olarak tüm mobilyalar ahşaptan seçilmiş. Duvar raflarında sergilenen çeşitli bakır objeler mekanın ruhunu yansıtmak için doğru bir seçim.

​3- Bahar gibi

Einfamilienhaus in Laxenburg, WUNSCHHAUS WUNSCHHAUS Akdeniz Evler
WUNSCHHAUS

WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS

Yemyeşil çimler üzerinde bembeyaz dış cephesi, pembe çiçeklerle süslenmiş penceresiyle baharı yaşatan bir ev karşımızdaki. Oldukça büyük olan evin arka bahçesini incelediğimiz resimde veranda, teras gibi alanların çokluğu güzel bahçeden yararlanmak için kullanışlı.

​Asil bir salon

Einfamilienhaus in Laxenburg, WUNSCHHAUS WUNSCHHAUS Akdeniz Oturma Odası
WUNSCHHAUS

WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS

Yumuşak deriden yapılma koltuklar yazlık evlerde deri kanepe sevenler için ideal bir fikir. Koltuk dışında duvarlar ve halı açık tonlarda seçilerek kontrast yapılmış. Dekorasyonda genel olarak hayvan desenli aksesuar seçimi dikkat çekici. Ek olarak ahşap, hasır ve lambanın doğal taşları andıran orijinal formu stile uygun tercihler.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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​4- Göz alıcı manzara

Casa Menne, Panarea, Aeolian Islands, Sicily Adam Butler Photography Akdeniz Evler
Adam Butler Photography

Casa Menne, Panarea, Aeolian Islands, Sicily

Adam Butler Photography
Adam Butler Photography
Adam Butler Photography

Muhteşem bir deniz manzarasına bakan şahane ev deniz kadar güzel olmasa da bembeyaz cephesiyle çarpıcı hale gelmiş. Açık avlusuna konulan şezlonglarla keyif yapmak için ideal.

​Huzur veren yatak odası

Casa Menne, Panarea, Aeolian Islands, Sicily Adam Butler Photography Akdeniz Oturma Odası
Adam Butler Photography

Casa Menne, Panarea, Aeolian Islands, Sicily

Adam Butler Photography
Adam Butler Photography
Adam Butler Photography

Akdenizstilinin karakteristik özelliklerinden biri zeminde karo çiniler kullanmaktır. Yine bu stilde mavi rengi bolca kullanılır. Çinilerin mavi rengi de stile uyuyor bu açıdan. Ek olarak duvarlar genellikle açık tonlu olup eşyalarda renk kullanılır. Kısacası bu yatak odası her şeyiyle Akdeniz'i çağrıştırmış.

​5- İtalya'da lüks villa

Villa a Posillipo, Venezia Tre Venezia Tre Akdeniz Evler
Venezia Tre

Venezia Tre
Venezia Tre
Venezia Tre

Sırada büyük havuzlu heybetli bir villa örneğine geçiyoruz. Kemerli pencereleri İtalyan mimarisine uygun detaylar. Binayı süsleyen yeşil bitkiler dekoratif açıdan başarılı bir seçim.

​Saray gibi

Villa a Posillipo, Venezia Tre Venezia Tre Akdeniz Evler
Venezia Tre

Venezia Tre
Venezia Tre
Venezia Tre

Villanın içinde bir kesit gördüğümüz fotoğrafta adeta bir saraya girmiş gibi hissediyoruz. Oymalı işlemeli şömineye şamdanlar eşlik etmiş. Duvarda klasik resimleri andıran çeşitli figürler var. Mobilyalar şıklığıyla bakışları kendine çekiyor. Tüm bu ağır dekorasyonuna rağmen renk paletinde açık maviler kullanılarak Akdeniz stilini biraz yansıtabilmiş.

​6- Toscana'da taş ev

Toscane, dmesure dmesure Akdeniz Evler
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

Son örneğimiz yine İtalya'dan. Eski bir yapı olan taş ev yan yana birkaç evin birleşiminden oluşmuş. Aynı sebeple oldukça geniş. Taş cephesinden ötürü geleneksel bir tarzı var.

​Sofistike salon

Toscane, dmesure dmesure Akdeniz Oturma Odası
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

Taş evin salonunda modern ve geleneksel öğeler bir araya gelmiş. Ahşap tavanda kütük kullanılırken duvarda çeşitli yöresel aksesuarlar asılmış. Dekorasyona gelince… Diğer tüm mobilyalar alabildiğine çağdaş. Bu zıtlık rahatsız etmediği gibi son derece estetik duruyor.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Komşuları kıskandıracak 7 nefis ahşap ev’ başlığına göz atabilirsiniz. 

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