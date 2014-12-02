homify 360°: Kale gibi bir ev

Bugün homify 360° serisinde sizlere, bir tepede inşa edilen ve gerek malzemesi, gerekse de konumu itibarıyla evden çok fethedilmesi imkânsız bir kaleyi andıran çok enteresan bir konutu tanıtacağız. Yaklaşık 600 metrekarelik bir araziye kurulu olan Kore'deki bu ev, küçük bir nehrin kenarında tepelik bir bölgede bulunuyor. 160 metrekare iç alanı bulunan ev Kore'nin başkenti Seul'den çok da uzak olmayan ve sayfiye yeri gibi kullanılan Yangpyeong Munho-ri bölgesinde yer alıyor.

Studio_GAON adlı mimarlık ajansının bir projesi olan ev, evsahibinin özenli ama bir o kadar da zorlu sipariş ve istekleriyle şekillenirken, ortaya mimarisi açısından tamamıyla özgün bir eser çıkmış. Ayrıca çevre duyarlılığının da ön plana tutulduğu projede, ev geleneksel yöntemle temel kazılarak değil tamamen yenilikçi bir taşıyıcı sistem kullanılarak inşa edilmiş.

Gelin bu nefes kesici ve kale gibi görünen evin içini ve dışını yakından inceleyelip, güzel bir mimari turu atalım.