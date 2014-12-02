homify 360°: Kale gibi bir ev

Bugün homify 360° serisinde sizlere, bir tepede inşa edilen ve gerek malzemesi, gerekse de konumu itibarıyla evden çok fethedilmesi imkânsız bir kaleyi andıran çok enteresan bir konutu tanıtacağız. Yaklaşık 600 metrekarelik bir araziye kurulu olan Kore'deki bu ev, küçük bir nehrin kenarında tepelik bir bölgede bulunuyor. 160 metrekare iç alanı bulunan ev Kore'nin başkenti Seul'den çok da uzak olmayan ve sayfiye yeri gibi kullanılan Yangpyeong Munho-ri bölgesinde yer alıyor.
Studio_GAON adlı mimarlık ajansının bir projesi olan ev, evsahibinin özenli ama bir o kadar da zorlu sipariş ve istekleriyle şekillenirken, ortaya mimarisi açısından tamamıyla özgün bir eser çıkmış. Ayrıca çevre duyarlılığının da ön plana tutulduğu projede, ev geleneksel yöntemle temel kazılarak değil tamamen yenilikçi bir taşıyıcı sistem kullanılarak inşa edilmiş.
Gelin bu nefes kesici ve kale gibi görünen evin içini ve dışını yakından inceleyelip, güzel bir mimari turu atalım.
Bu enteresan evin projesi çizilirken sadece çevre dostu olmasına değil, evin gerçekten de bir kale gibi görünmesine de dikkat edilmiş. Mimarlar bu özel isteği yerine getirmek için önce evin üzerine inşa edileceği bir çeşit beton platform oluşturup, sonrasında da yine dış cephesi beton olan evi inşa etmişler. Tabii kale imgesinin devam ettirilmesi için evin çatısının da özellikle bir ortaçağ kalesi gibi görünmesine özen gösterilmiş.
Yukarıda da söylediğimiz gibi evsahibinin özel isteği üzerine kale görünümü verilen evin evin aynı zamanda gökyüzüne yükselen bir imge oluşturmasına da özen gösterilmiş. Sonuçta da ortaya bir anlamda modern bir şato çıkmış. Aslında bu genel görünüşle, bir kalede kolay kola görmeyeceğiniz brüt beton dış cephenin yarattığı kontrast da eve ilginç bir hava katıyor. Bu kontrastı aşağıdaki resimlerde evin iç mekânında da görmek mümkün.
Kore'deki bu evin içinde ise modern ve klasik unsurların özenli ve şık bir harmoni oluşturduğunu görüyoruz. Evin iki katı hafif kavisli zarif bir merdivenle birbirine bağlanırken mimariyle doğanın uyumunun içeride de devam ettiğini görüyoruz. İkinci kattan sallanan sofistike görünümlü avize bir yılbaşı çamını andırıp eve asalet katarken, koyu renk ahşap da hem sıcaklık ve doğallık gibi unsurları mekâna taşıyor. Doğal ahşap malzemenin modern, hatta tavandaki gibi futuristik görünen ayrıntıları dengeleme görevini de başarıyla yerine getirdiğini ekleyelim.
Bu kale gibi Kore evinin kalbi ise alt kattaki ana salonda atıyor. Yine koyu renkli ahşap yer döşemesinin samimi kıldığı salonun en önemli özelliği bütün duvarı kaplayan pencereler sayesinde doğal ışığa doyması ve etrafındaki doğayla tam bir bütünlük sağlaması. Siyah pencere çerçeveleri ise hem dekoratif olarak etkili oluyor, hem de evin dış cephesindeki o kale havasının içeride de hissedilmesini sağlıyor.
İç mekânın dekorasyonunda dikkat edilen bir diğer unsur olaraksa mümkün olduğunca köşeli değil kavisli mobilyaların seçildiği ve bunların da sıcak ve yumuşak biz izlenim yarattığını görüyoruz.
İnsan ilk bakışta buranın bir müze, duvardakinin de mükemmel bir fotoğraf ya da tablo olduğunu düşünebilir. Özellikle pencerenin etrafındaki ahşap kaplamanın rengi ve dışarıya doğru verilen açı bu fotoğraf karesi ve derinlik hissini artırırken, dışarıdaki puslu manzara da başta söylediğimiz o ortaçağın masalsı atmosferine insanı geri döndürüyor.
Gelin bu güzel turu biraz da bu evin dışına bakarak noktalayalım. Burası bir bahçeyi andırsa da, tam anlamıyla bahçe demek de doğru olmaz. Zira burada ev yapıntı bir bahçeyle değil adeta doğal çevresiyle birleşip bütünleşiyor. Tabii mükemmel manzara da cabası. Tabii beton yapılar ve küçük duvarlarla evin genelindeki o kale havası burada da sürdürülmüş.
Son olarak bu kaleye bir de yandan bakarak turumuzu bitirelim. Gördüğünüz gibi bu açıdan da evin, bir ortaçağ şatosunu andırdığını, başka türlü bir malzeme kullanılmış olsa bir replika bile sanılabileceğini görüyorsunuz.
Peki siz bu evi nasıl buldunuz. Böyle bir kalede yaşamak ister miydiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın.