Sokağa renk katacak 7 harika giriş!

Bir eve dışarıdan baktığınızda sizi ilk karşılayacak olan evin girişidir. Mimarisi ve dekorasyonu hakkında edineceğiniz ilk izlenim elbette girişine ve dış cepheye bağlı olacaktır. O kapının nasıl bir eve açılacağını tahmin edebilmek ve iç mekan hakkında fikir yürütebilmek için girişini dikkatle incelersiniz. Bitkilendirmesi, pergolası, alınlığı, kapısı ve yürüyüş yolu bu konuda size ip uçları verecek unsurlardır. Ayrıca evin stilinden mimari özelliklerine, kullanılan yapı malzemelerinden renklerine kadar birçok detayı da daha girişinden görebilirsiniz. Evlerin girişi bu kadar önemliyken biz de Homify ekibi olarak size birkaç farklı giriş derlemeye karar verdik. Bulunduğu sokağın havasını değiştirecek güzellikteki bu girişleri görünce evin kalanını da merak etmeden duramayacaksınız.
Evin girişi kadar önemli olan dış mekanları hakkında da önerilere ihtiyacınız varsa “Dış mekanlar için harika fikirler” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Bir evin girişinde gözünüze ilk çarpacak unsur dış kapı olsa da aslında girişi oluşturan en önemli ögenin kaldırım ve yürüyüş yolu olduğunu söyleyebiliriz. Henüz kapıya ulaşmadan önce tanışacağınız yürüyüş yolunun taşları, ışıklandırması ve bitkilendirmesi sizi ilk çekecek ögeler olacak. Bu sade ve şık girişe baktığınız zaman bitkilendirmenin ve taş kaldırımın dekorasyonda ne kadar önemli bir yer kapladığını görebilirsiniz. Siz de evinizin girişini canlandırmak ya da yenilemek istiyorsanız işe taş, kaldırım döşeme ustalarından fikir alarak başlayabilirsiniz.
Bu evin girişine baktığınızda zihninizde ilk canlanan duygu heyecan olabilir. Farklı açılan kapısı ve dekoratif aksesuarları ile sizi karşılayan bu renkli giriş, son derece canlı bir tasarıma sahip. Müze girişini andıran bu konsept hem eve değer kazandırmış hem de evin bulunduğu sokağın havasını tamamen değiştirmiş gibi görünüyor.
Renkli mozaiklerle süslenmiş bu girişte, kırmızı ve siyah renklerinin kontrast şıklığı dikkat çekiyor. Konuklarını canlı renkler ve dinamik bir tasarım ile karşılayan bu evin içi kim bilir nasıl bir tasarıma sahiptir diye düşünmeden edemiyor insan. Mozaik ve karoların oluşturduğu uyum da en az kırmızı siyah kontrastı kadar ilgi çekici görünüyor.
Muhteşem bir bitkilendirme ve kusursuz bir tasarım ile öne çıkan bu giriş evin ihtişamının devamı niteliğinde. Beyaz, gri ve lacivert renklerinin öne çıktığı tasarımda kullanılan malzemeler de son derece iyi seçilmiş. Bitkilendirilmiş alanların özenle belirlendiği ve budanmış çalıların kullanıldığı giriş insanı heyecanlandırıyor. Evin içi kadar bahçesini de görmek isteyebilirsiniz.
Beyaz renk ve ahşap malzemelerin kullanıldığı bu girişte modern tasarım ilk dikkat çeken özellik oluyor. Ahşap malzemenin kullanışlı yapısı ve doğal görüntüsü sayesinde canlanan bu muhteşem tasarımda evin içine ait birçok ip ucu gizli. Eğer siz de beyaz rengin ahşapla kombinasyonuna hayransanız evinizin girişinde ve dış cephesinde bu örnekten ilham alabilirsiniz.
Dış cephesinde tuğla ve taş malzemelerin kullanıldığı bu tasarımda ışıklandırma da göze çarpan özelliklerden. Sarı ışıklandırma sayesinde parlak ve zengin bir görünüm kazanan giriş evin iç mekanı hakkında çok fazla fikir veriyor. Geniş bir bahçeye sahip olan bu ev yeşilin ve doğal malzemelerin bol miktarda kullanıldığı bir tasarıma sahip. Taş ve betonu bir arada kullanan bu yaratıcı döşemeyi mutlaka değerlendirin.
İlk bakışta sanat eseri gibi görünen bu beyaz kapı tasarımı ile göz dolduruyor. Böyle bir kapının açıldığı evi merak etmeden duramıyor olabilirsiniz. Sarı ışıklandırmalar ve beyaz renkler ile canlanan bu giriş yalnızca evi değil bütün sokağı güzelleştirmeye yeter gibi görünüyor.