Sokağa renk katacak 7 harika giriş!

Bir eve dışarıdan baktığınızda sizi ilk karşılayacak olan evin girişidir. Mimarisi ve dekorasyonu hakkında edineceğiniz ilk izlenim elbette girişine ve dış cepheye bağlı olacaktır. O kapının nasıl bir eve açılacağını tahmin edebilmek ve iç mekan hakkında fikir yürütebilmek için girişini dikkatle incelersiniz. Bitkilendirmesi, pergolası, alınlığı, kapısı ve yürüyüş yolu bu konuda size ip uçları verecek unsurlardır. Ayrıca evin stilinden mimari özelliklerine, kullanılan yapı malzemelerinden renklerine kadar birçok detayı da daha girişinden görebilirsiniz. Evlerin girişi bu kadar önemliyken biz de Homify ekibi olarak size birkaç farklı giriş derlemeye karar verdik. Bulunduğu sokağın havasını değiştirecek güzellikteki bu girişleri görünce evin kalanını da merak etmeden duramayacaksınız.

Evin girişi kadar önemli olan dış mekanları hakkında da önerilere ihtiyacınız varsa “Dış mekanlar için harika fikirler” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.