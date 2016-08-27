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Sokağa renk katacak 7 harika giriş!

Homify Homify
Domizil in Oberbayern, Herzog-Architektur Herzog-Architektur Kayalı bahçe
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Bir eve dışarıdan baktığınızda sizi ilk karşılayacak olan evin girişidir. Mimarisi ve dekorasyonu hakkında edineceğiniz ilk izlenim elbette girişine ve dış cepheye bağlı olacaktır. O kapının nasıl bir eve açılacağını tahmin edebilmek ve iç mekan hakkında fikir yürütebilmek için girişini dikkatle incelersiniz. Bitkilendirmesi, pergolası, alınlığı, kapısı ve yürüyüş yolu bu konuda size ip uçları verecek unsurlardır. Ayrıca evin stilinden mimari özelliklerine, kullanılan yapı malzemelerinden renklerine kadar birçok detayı da daha girişinden görebilirsiniz. Evlerin girişi bu kadar önemliyken biz de Homify ekibi olarak size birkaç farklı giriş derlemeye karar verdik. Bulunduğu sokağın havasını değiştirecek güzellikteki bu girişleri görünce evin kalanını da merak etmeden duramayacaksınız.

Evin girişi kadar önemli olan dış mekanları hakkında da önerilere ihtiyacınız varsa “Dış mekanlar için harika fikirler” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

Sade ama şık

homify Ön kapılar
homify

homify
homify
homify

Bir evin girişinde gözünüze ilk çarpacak unsur dış kapı olsa da aslında girişi oluşturan en önemli ögenin kaldırım ve yürüyüş yolu olduğunu söyleyebiliriz. Henüz kapıya ulaşmadan önce tanışacağınız yürüyüş yolunun taşları, ışıklandırması ve bitkilendirmesi sizi ilk çekecek ögeler olacak. Bu sade ve şık girişe baktığınız zaman bitkilendirmenin ve taş kaldırımın dekorasyonda ne kadar önemli bir yer kapladığını görebilirsiniz. Siz de evinizin girişini canlandırmak ya da yenilemek istiyorsanız işe taş, kaldırım döşeme ustalarından fikir alarak başlayabilirsiniz.

Cıvıl cıvıl bir giriş

RESIDENCIA NUÑO, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Modern Pencere & Kapılar
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Bu evin girişine baktığınızda zihninizde ilk canlanan duygu heyecan olabilir. Farklı açılan kapısı ve dekoratif aksesuarları ile sizi karşılayan bu renkli giriş, son derece canlı bir tasarıma sahip. Müze girişini andıran bu konsept hem eve değer kazandırmış hem de evin bulunduğu sokağın havasını tamamen değiştirmiş gibi görünüyor. 

Renkli ve çarpıcı

音楽家の家「Casa Felice」, ユミラ建築設計室 ユミラ建築設計室 Modern Pencere & Kapılar
ユミラ建築設計室

ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室

Renkli mozaiklerle süslenmiş bu girişte, kırmızı ve siyah renklerinin kontrast şıklığı dikkat çekiyor. Konuklarını canlı renkler ve dinamik bir tasarım ile karşılayan bu evin içi kim bilir nasıl bir tasarıma sahiptir diye düşünmeden edemiyor insan. Mozaik ve karoların oluşturduğu uyum da en az kırmızı siyah kontrastı kadar ilgi çekici görünüyor. 

Kusursuz bir tasarım

Domizil in Oberbayern, Herzog-Architektur Herzog-Architektur Kayalı bahçe
Herzog-Architektur

Herzog-Architektur
Herzog-Architektur
Herzog-Architektur

Muhteşem bir bitkilendirme ve kusursuz bir tasarım ile öne çıkan bu giriş evin ihtişamının devamı niteliğinde. Beyaz, gri ve lacivert renklerinin öne çıktığı tasarımda kullanılan malzemeler de son derece iyi seçilmiş. Bitkilendirilmiş alanların özenle belirlendiği ve budanmış çalıların kullanıldığı giriş insanı heyecanlandırıyor. Evin içi kadar bahçesini de görmek isteyebilirsiniz.   

Modern bir giriş

Residência Brise, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura Modern Pencere & Kapılar
Gisele Taranto Arquitetura

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

Beyaz renk ve ahşap malzemelerin kullanıldığı bu girişte modern tasarım ilk dikkat çeken özellik oluyor. Ahşap malzemenin kullanışlı yapısı ve doğal görüntüsü sayesinde canlanan bu muhteşem tasarımda evin içine ait birçok ip ucu gizli. Eğer siz de beyaz rengin ahşapla kombinasyonuna hayransanız evinizin girişinde ve dış cephesinde bu örnekten ilham alabilirsiniz. 

Tuğla ve taş uyumu

Villa Luisa, Matteo Gattoni - Architetto Matteo Gattoni - Architetto Ön kapılar
Matteo Gattoni – Architetto

Matteo Gattoni - Architetto
Matteo Gattoni – Architetto
Matteo Gattoni - Architetto

Dış cephesinde tuğla ve taş malzemelerin kullanıldığı bu tasarımda ışıklandırma da göze çarpan özelliklerden. Sarı ışıklandırma sayesinde parlak ve zengin bir görünüm kazanan giriş evin iç mekanı hakkında çok fazla fikir veriyor. Geniş bir bahçeye sahip olan bu ev yeşilin ve doğal malzemelerin bol miktarda kullanıldığı bir tasarıma sahip. Taş ve betonu bir arada kullanan bu yaratıcı döşemeyi mutlaka değerlendirin.  

Beyazın şıklığı

Empreendimento em Balneário Camboriú - Vila Malbec, Daniela Vieira Arquitetura Daniela Vieira Arquitetura Pencere & KapılarKapılar
Daniela Vieira Arquitetura

Daniela Vieira Arquitetura
Daniela Vieira Arquitetura
Daniela Vieira Arquitetura

İlk bakışta sanat eseri gibi görünen bu beyaz kapı tasarımı ile göz dolduruyor. Böyle bir kapının açıldığı evi merak etmeden duramıyor olabilirsiniz. Sarı ışıklandırmalar ve beyaz renkler ile canlanan bu giriş yalnızca evi değil bütün sokağı güzelleştirmeye yeter gibi görünüyor.

Bahçeniz için açık şömine örnekleri
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