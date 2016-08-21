Eski bir mutfağın heyecanlandıran değişimi

Yaşam alanı olan evlerin kalbi genellikle mutfaklardır. Çünkü yemek hazırladığımız, sabah koşturmacasında kahvaltı ettiğimiz, hafta sonları davetler verdiğimiz mutfaklar evin en sosyal alanı haline gelir. Yemeğin böyle bir birleştirici gücü vardır da diyebiliriz. Aktif olarak kullanılması ve birçok alet edevatı depolaması açısından düşününce mutfak dizaynının önemi daha da anlaşılır.
Eğer yeniden bir ev yaptırıyorsak mutfağı da zevkimize göre güzelce döşeme imkanımız olur. Ancak başta büyük şehirler olmak üzere insanlar sıfırdan ev yaptırmak yerine genellikle hazır dairelerde otururlar. Böyle bir durumda mutfağı dilediğiniz gibi tasarlamak mümkün olmaz. Bazen de ev kendinizin dahi olsa mutfakta değişim kaçınılmaz olur. Dolaplar, fayanslar, tezgah gibi elemanları modernleştirmek gerekebilir çünkü. İş görebilir durumda olsalar bile bakımsız bir mutfak evinizi çirkin gösterecektir. Yine de çok yıpranmadığı sürece büyük masraflara girmek yerine belli bölgeleri yenileyerek de mutfağınız modernize edebilirsiniz.
Yazının girişinden anlaşılacağı üzere bugünkü konumuz mutfak tadilatı. Bugünlerde olimpiyatlar ile gündeme gelen Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine gidiyoruz. Bu güzel şehrin içinde köhne bir mutfağın dönüşümüne tanıklık edeceğiz. Projeyi profesyonel Maria Helena Torres Mimarlık şirketi üstlendi. Şimdi eski mutfağın güzel, ferah ve şık bir yere dönüşümüne sırayla göz atalım.
Mutfağın dönüşümüne ilk olarak eski fotoğraflarından başlıyoruz. Mutfağın genel olarak karanlık ve kasvetli bir görünümü var. Duvarlar ve dolapların kenarları da dahil olmak üzere damask desenli seramiklerle kaplanmış. Her ne kadar mutfakta biri büyük diğeri küçük, iki adet pencere bulunsa da ortamı aydınlatmaya yetmemiş.
Başka bir açıdan bakıldığında mutfağın bahçeye bakan ahşap kapısını görebiliyoruz. Kapının yanında başlayan diğer duvarda ise krem renkli bir kapı daha buluyor. Burası depolama için düşünülmüş duvara gömülü bir kiler kapısı. Hemen üstünde iki raflı bir dolap daha bulunuyor. Duvara gömülü dolap sistemi alandan verim sağlamak için akıllıca bir fikir. Ancak desenli duvar fayansları arasında beyaz kapaklar hiç estetik gözükmüyor.
Son olarak mutfağın oda kapısına bakan kısmını görüyoruz. Burada büyük bir niş raflık görülüyor. Bu alanla mutfak tezgahı arasında paravan işlevi gören bir duvar çekilmiş. Mutfaktaki depolama ve tezgah gibi bölümleri ayırma amacı gütse de kapı tarafı paravan yüzünden daha da karanlık hale gelmiş.
Dönüşümden sonra sonuç hayranlık verici. Demode seramikli eski mutfaktan eser kalmamış. Fayans yerine sade beyaz duvarlar tercih edilmiş. Mutfak dolapları ise çizgili ahşaptan yapılma. Beyaz ve elektronik aletlerin metalik grisiyle hoş bir uyum yakalamış. Ahşap dolaplar tamamen mutfağa göre düzenlenmiş. Örneğin pencere önünde de dolap var ama sadece alt tarafta. Böylece pencere önü kapatılmamış oluyor. O boşluk televizyonla değerlendirilmiş.
Her ne kadar desenli seramikten vazgeçilse de tekdüze bir stili yok mutfağın. Ahşap, metal ve beyaz tuğla taş bir arada kullanılarak farklı dokuların zenginliğinden yararlanmış. Tezgahın bir tarafı nostaljik beyaz sandalyelerle masa olarak kullanılmış. Alt kısmında ise yine ahşaptan dolaplar bulunuyor.
Tezgahın oturma bölümü dışında daha kalabalık misafirler için bir yemek masası da bulunuyor. Ahşap bank şeklindeki oturma takımı eskitme görünümüyle mekana farklı bir hava katmış.
Son olarak eski mutfakta gördüğümüz duvara gömülü kileri görüyoruz. İki bölümden oluşan raflar birleştirilerek tek kapaklı bir dolaba dönüştürülmüş. Kapaklarında kara tahta kullanılarak dekoratif açıdan da eğlenceli hale getirilmiş.
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