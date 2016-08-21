Eski bir mutfağın heyecanlandıran değişimi

Yaşam alanı olan evlerin kalbi genellikle mutfaklardır. Çünkü yemek hazırladığımız, sabah koşturmacasında kahvaltı ettiğimiz, hafta sonları davetler verdiğimiz mutfaklar evin en sosyal alanı haline gelir. Yemeğin böyle bir birleştirici gücü vardır da diyebiliriz. Aktif olarak kullanılması ve birçok alet edevatı depolaması açısından düşününce mutfak dizaynının önemi daha da anlaşılır.

Eğer yeniden bir ev yaptırıyorsak mutfağı da zevkimize göre güzelce döşeme imkanımız olur. Ancak başta büyük şehirler olmak üzere insanlar sıfırdan ev yaptırmak yerine genellikle hazır dairelerde otururlar. Böyle bir durumda mutfağı dilediğiniz gibi tasarlamak mümkün olmaz. Bazen de ev kendinizin dahi olsa mutfakta değişim kaçınılmaz olur. Dolaplar, fayanslar, tezgah gibi elemanları modernleştirmek gerekebilir çünkü. İş görebilir durumda olsalar bile bakımsız bir mutfak evinizi çirkin gösterecektir. Yine de çok yıpranmadığı sürece büyük masraflara girmek yerine belli bölgeleri yenileyerek de mutfağınız modernize edebilirsiniz.

Yazının girişinden anlaşılacağı üzere bugünkü konumuz mutfak tadilatı. Bugünlerde olimpiyatlar ile gündeme gelen Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine gidiyoruz. Bu güzel şehrin içinde köhne bir mutfağın dönüşümüne tanıklık edeceğiz. Projeyi profesyonel Maria Helena Torres Mimarlık şirketi üstlendi. Şimdi eski mutfağın güzel, ferah ve şık bir yere dönüşümüne sırayla göz atalım.