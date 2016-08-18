Akıllara kazınacak 6 prefabrik ev

75 m² alana yerleşen kompakt ev, modern çizgisi ile dikkat çekiyor. Mutfak ve yemek alanı, oturma odası ve üç yatak odası, iki adet banyo barındırıyor. Bir ailenin birçok ihtiyacını muntazam karşılayan bu evin cephesinde seramik paneller kullanılmış. Teknolojik çözümlemeler ile hem günümüze uygun, hem modern ve akıllara kazınacak bir prefabrik ev projesi.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Modüler ve çevre dostu eko-bilinçli ev’ yazımız da ilginizi çekebilir.