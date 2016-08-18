Akıllara kazınacak 6 prefabrik ev

Düşük maliyete taşınabilir ve kısa zamanda monte edilebilir şekilde tasarlanan prefabrik evler, kullanım amaçlarına göre günümüzde oldukça fayda sağlıyor. Kısa zamanlı kullanım amaçlarına göre bir alana inşa edilen bu yapılar, kullanım dışı zamanlarda kaldırılabilir. Yeniden ihtiyaç duyulduğunda uygulanacak alana inşa edilir. Günümüzde yaratıcı ve çarpıcı örnekleri ile tasarlanan prefabrik evler, sanıldığından daha fazla konfor ve estetik barındırıyor. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev dekorasyonu örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz. Birbirinden özgün, söküp tekrar inşa edilebilen prefabrik ev modellerini yakından tanımak için alt başlıklarımızı mutlaka inceleyin.
Prefabrik yapıların önceliği taşınması ve inşa edilmesinin kolaylığıdır. Düşük maliyete bunu kısa zamanda çözümlemek ise birçok kişinin ihtiyaçlarını karşılar. Geriye kullanışlılık ve estetik değerler kalıyor. İşte burada hm fonksiyonel hem de rahat kullanım kolaylıkları sunan düş gibi bir prefabrik ev. Doğa ile iç içe konumu, natürel dokularla ahşap yüzeylerin çevre ile uyumu, sıcak atmosfer dikkat çekiyor. Cam sürgülü kapılar sayesinde kapı kanadı kullanım alanından yer kazandırıyor. Oldukça kullanışlı ve yeterli alan sunan terası ile kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya hazır şahane bir ev.
İhtiyacınız olan her şeyi bünyesinde barındıran bu ev, kolaylıkla inşa edilip sökülebilir. Çok fazla masraf etmeden kullanım amaçlarına göre inşa edilen prefabrik evler geleneksel ya da modern stil alternatifleri ile beğenilere hitap ediyor. Geleneksel tarzı yansıtan bu yapı tek yatak odalı ve metalik bir çatı örtüsü barındırıyor. Duvarlar ahşap panellerle yapılmış. Şirket, ayrıca daha fazla memnuniyet sağlamak için, kullanıcı müşterilerine talep üzerine özel tasarım fırsatları sunuyor.
24.32 m² alana sahip bu prefabrik ev çocuksuz bireyler için uygun bir tasarım. Özellikle tek kişilik konfor sağlayan prefabrik ev yatak alanını aydınlatan geniş bir cam sürgülü kapısı mevcut. Özellikle dağa manzarası eşliğinde keyifli zamanlar geçirmek için geniş açıklıkları olan bu ev, ahşap dokusu ile sıcak atmosfere uyum sağlıyor.
Brandenburg bölgesinde 6.500 m² arsa üzerinde yer alan bu evler, kare planlı tasarlanmıştır. Kare planlı mimari projeler sanıldığı kadar kolay tasarlanmaz. Bunun için dikdörtgen planlı tasarımlar daha kolay yerleşim yapma imkanı sunar. Buradaki ev, iki yatak odası barındırıyor doğal materyallerle inşa edilen çevre ile uyumlu bir ev.
Sürdürülebilir ve ekonomik alternatifler için şık ve özgün prefabrik çalışmalarını incelemeye devam ediyoruz. İkinci el konteyner fiyatı yaklaşık 5000 $ olan bu yapı, satın alındıktan sonra sıhhi ve elektrik tesisatı yapılarak dekore edilmiş. Pratik kullanım olanakları ön planda inşa edilen yapı, çok yönlü işlevsel özellikleri ile akılcı tasarlanıyor. Bu projenin önemli özelliklerinden biri, aynı zamanda açık alanda yaşama olanakları sağlayan havadar bir atmosfer sunması. Sıcak atmosferi ile kompakt ve fonksiyonel bir ev.
75 m² alana yerleşen kompakt ev, modern çizgisi ile dikkat çekiyor. Mutfak ve yemek alanı, oturma odası ve üç yatak odası, iki adet banyo barındırıyor. Bir ailenin birçok ihtiyacını muntazam karşılayan bu evin cephesinde seramik paneller kullanılmış. Teknolojik çözümlemeler ile hem günümüze uygun, hem modern ve akıllara kazınacak bir prefabrik ev projesi.
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