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Dar alanda mucize yaratan 6 ev

nihal e. nihal e.
Recreatie woning, 2by4-architects 2by4-architects Modern Evler
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Dar alanları işlevsel açıdan değerlendirmek ve pratik yaklaşımlarla yeniden dekore etmek pratik fikirlerle mümkün. Bu yazımızda sizler için birbirinden güzel ve özgün ev projelerini derledik. Fonksiyonel depolama sistemleri, kullanışlı ve çok amaçlı mobilya ürünleri küçük evlerde kolaylık sağlıyor. Dar alanlarda pratik çözümler sunan iç dekorasyon örnekleri ile evlerin dış cephe görünümleri ile ilgili fikir edinmek için görsellerimizi incelemeye davet ediyoruz. 

1. Nötr renklerle bir cephe

Lavori, 3d-arch 3d-arch Modern Evler
3d-arch

Lavori

3d-arch
3d-arch
3d-arch

Doğal malzemelerin dış cephelerde kullanılması, doğa ile iç içe tasarım projelerinde uyum ve ahenk yakalayan faktörlerden. Ahşabın nötr renkleri ile metalin buluştuğu projede modern çizgiler hakim. Geometrik formların öne çıktığı projede çatı arası kat planı tasarlama imkanı sunan alan geniş pencerelerle aydınlatılıyor. Projenin iç mekan görselini incelemek için sıradaki görselimize geçelim.

Ferah ve aydınlık iç mekan

Lavori, 3d-arch 3d-arch Modern Oturma Odası
3d-arch

Lavori

3d-arch
3d-arch
3d-arch

Tavan zemini, duvar ve hatta ahşap döşeme zemininde bile açık renk tonları hakim. Özellikle küçük ve dar alanlı projelerde zemin renkleri açık renk tonlarında tercih edildiğinde derinlik katan bir etki yaratır. Döşeme zemini alanından yer kazanmak için, duvar dekorları dekoratif raflarla dizayn edilerek pratik depolama olanakları sunuluyor. Evin dış cephesi ile benzer modern çizgide tasarlanmış bir oturma odası.

3. Ahşap prefabrik ev

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Prefabrik ev
Kuloğlu Orman Ürünleri

AHSB – AHŞAP EV MODEL B

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Kullanıcı ihtiyaçlarına göre alan belirleme ve taşınabilme imkanı sunan prefabrik evler, aynı zamanda oldukça ekonomik. Doğal ahşap materyalden inşa edilen yapı doğal çevre ile uyum sağlayan sıcak bir atmosfer sunuyor. Sıcak atmosfer iç mekana da yansıyor ve isteğe göre ailelere özel inşa edilebiliyor. Burada gördüğünüz prefabrik yapı çalışması Ankara'dan bir örnektir.

Fonksiyonel mobilya kullanımı

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Modern Duvar & Zemin
Kuloğlu Orman Ürünleri

AHSB – AHŞAP EV MODEL B

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Evin oturma odası, dış cephe ile benzer özelliklerde sıcak bir atmosfer sunuyor. Ahşabın sıcaklığı ve doğal dokusu huzurlu bir oturma odası dekorasyonu için oldukça etkili. Prefabrik yapılarda dar alanları daha kullanışlı hale getirmek için fonksiyonel mobilya ürünlerini kullanmak gerekir. Burada da L koltuk modeli ile döşeme zemini alanından yer kazanarak daha çok insana oturma alanı sağlanıyor.

2. Doğa ile iç içe bir ev

Recreatie woning, 2by4-architects 2by4-architects Modern Evler
2by4-architects

2by4-architects
2by4-architects
2by4-architects

Hollanda'dan etkileyici bir proje ile devam ediyoruz. Kontrast renklerin bir araya geldiği projenin, iç mekanı muntazam aydınlatan geniş pencereleri ve enfes bir doğa manzarası bulunmakta. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev dekorasyonu örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz.

Sıcacık atmosfer

Recreatie woning, 2by4-architects 2by4-architects Modern Oturma Odası
2by4-architects

2by4-architects
2by4-architects
2by4-architects

Küçük ve dar alanlarda geniş pencereler, özellikle doğa manzarasına nasır projelerde çevre ile bütünleşmeyi sağlıyor ve genişlik algısını arttırıyor. Burada odun sobası detayı ile fark yaratan proje, hem tasarımı ile hem de fonksyionel detayları ile sıcak bir atmosfer sunuyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

3. Huzurlu ve sakin

homify İskandinav Evler
homify

homify
homify
homify

Gerek dış çevre koşulları, gerekse yapısal özellikleriyle natürel dokularla bir arada, doğa ile iç içe atmosferiyle huzur veren bir ev.

Açık plan tasarım

homify İskandinav Mutfak
homify

homify
homify
homify

Modern çizgileriyle dikkat çeken projenin iç mekan atmosfer oldukça ferah ve aydınlık. Açık plan tasarım küçük evlerin fonksiyonel alternatifleri arasında yer alıyor.

5. Kutu gibi ev

Casa em Cabeça Santa (Penafiel, Portugal), NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood) NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood) Rustik Evler Masif Ahşap Ahşap rengi
NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)

NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)
NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)
NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)

Ahşabın şekil alabilirliğinin işlevsel olduğu gibi, doğa ile uyumlu ve sıcaklık katan bir atmosfer yaratması ise paha biçilemez. Orman içinde kutu gibi nefis bir ev.

Alan kazanmak

Casa em Cabeça Santa (Penafiel, Portugal), NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood) NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood) Rustik Yatak Odası Masif Ahşap Ahşap rengi
NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)

NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)
NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)
NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)

Sürgülü kapılar döşeme zeminin alan kazanmanızı sağlar ve pratik kullanım olanakları sunar. Burada sıcak atmosferiyle evin yatak odasından bir kare görüyoruz.

6. Modern çizgiler

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Türkiye'den bir başka örnekle devam ediyoruz. Dış cephesinde kontrast kullanımı, zemin katta doğal ışığı muntazam alan geniş pencereleriyle etkileyici bir görünüm. Peyzaj mimarisi ile görsel açıdan da nefis bir manzara sunan bahçeli evin iç mekan görselini inceleyelim.

Pratik depolama sistemleri

homify Modern Çocuk Odası
homify

homify
homify
homify

Çocuk odaları dar ve küçük alanları ile işlevsel dekorasyon fikirlerine açıktır. Burada hem renkleri ile, hem de duvar dekorlarındaki işlevsel ve dekoratif rafları ile akılcı çözümler üreten bir proje ile karşı karşıyayız. Çalışma alanı için ayrılan alanda, duvar yüzeyine gökyüzü teması işlenirken, renkleri daha da ön plana çıkaran işlevsel raflar dizayn edilmiş. Küçük ve dar alanlı mekanlarda depolama sistemleri oldukça fonksiyonel detayları ve çok fonksiyonlu altertanifleri ile dizayn edilebilir.

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