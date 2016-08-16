Dar alanda mucize yaratan 6 ev

Çocuk odaları dar ve küçük alanları ile işlevsel dekorasyon fikirlerine açıktır. Burada hem renkleri ile, hem de duvar dekorlarındaki işlevsel ve dekoratif rafları ile akılcı çözümler üreten bir proje ile karşı karşıyayız. Çalışma alanı için ayrılan alanda, duvar yüzeyine gökyüzü teması işlenirken, renkleri daha da ön plana çıkaran işlevsel raflar dizayn edilmiş. Küçük ve dar alanlı mekanlarda depolama sistemleri oldukça fonksiyonel detayları ve çok fonksiyonlu altertanifleri ile dizayn edilebilir.

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