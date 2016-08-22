Farklı tarzlarda 10 yatak başı tasarımı

Yatağımız yoğun bir günün ardından kendimizi yenilediğimiz, eşimizle paylaştığımız, en güzel rüyalarımızı gördüğümüz ve hayata ve geleceğe dair hayaller kurduğumuz yerdir. Bu yüzden yatağınızın konumunun, etrafındaki mobilya ve objelerin, yatak odanızın dekorasyonunun yaşam kalitenizde çok büyük bir yeri var. Feng Shui gibi objelerin ve mobilyaların enerjileri olduğuna inanılan ve bu enerjileri yönlendirerek en sağlıklı ve kusursuz yaşam alanlarının yaratılmasını sağlayan disiplinlerde yatak odası dekorasyonlarında en önemli unsur olarak yatak başlarına odaklanılır. Yatak başları yatak odalarının belirleyici tasarım unsurlarıdır ve gündelik yaşam enerjilerinizdeki yeri çok büyüktür. Yatak odanız için yatak başı ünitesi seçerken dikkat etmeniz gereken en önemli şey karakter özelliklerinize uygun, estetik olarak tatmin edici ve odanın genel yapısıyla ahenk içinde bir tasarım tercih etmektir. Bu yazımızda yatak odalarınızda seçeceğiniz yatak başı üniteleri için ilham verici özelliklere sahip 10 farklı yatak başı tasarımını derledik.
Doğal ve sıcak görünümüyle Akdeniz stilinin etkili bir örneği olarak karşımıza çıkan bu yatak başı, dekorasyonlarında huzur ve naturel bir etki arayanlar için harika bir seçenek. Doğal ahşaptan üretilen yatak başı ünitesinin yalın görünümü, göz yormayan modern ışıklandırma ögeleri ve sehpa olarak kullanılan hasır taburelerle tamamlanıyor.
Rustik tarzlı mobilya ve tasarımların son yıllarda yine ön plana çıkmasının en önemli nedeni şüphesiz ki bu tarz mobilyaların geçmişle gelecek arasında doğal bir köprü kurmasıdır. Paletten yapılan bu yatak başı da nostaljik görünümlü çağdaş bir tasarım olarak kalbimizi çalıyor. Üstelik son derece ekonomik ve kendinizin yapabileceği kadar da kolay!
Kolonyal stili modern bir yatak odasına uyarladığınızda sonuçlar son derece şaşırtıcı olabilir. Ferforje yatak başı üniteleri modern tarzı görkemli bir estetikle buluşturmanın en güzel yollarından biri.
Benzersiz, yaratıcı, şık ve otantik… Bu yatak odasında kullanılan dekorasyonu tanımlamak için en ideal sözcükler bunlar. Ancak İskandinav tarzının etkileri ile dizayn edilmiş bu şık ve sıra dışı yatak odasının baş rolünde elbette ezber bozan ve adeta gökyüzüne uzanıyormuş gibi uzanan ve yatağın üzerine doğru kıvrılan yatak başı var. Sizi kabuslardan koruyan bir siperlik gibi…
Oryantal çizgilere sahip olan ve mistik ayrıntılarla donatılmış bu oda ise kesinlikle Asya tarzı dekorasyonlardan ilham almış. Ayrıntılı biz dizayn, dinginliğin gösterişli inceliklerle buluşması ve odanın geneline hakim olan huzurlu ama şık yapı yatak başında yaratılan detaylı dekorasyonla bütünleşiyor.
Kitapsız olmaz diyenlerdenseniz ve her gün kitap okumadan asla uykuya dalamıyorsanız yatak başı ünitesi olarak kütüphane kullanma fikrine de bayılacağınıza eminiz. Belki rüyalarınızda yatak başı kütüphanenize yerleştirdiğiniz en sevdiğiniz romanların, hikayelerin ve şiirlerin dünyasında gezinirsiniz, kimbilir…
Tropikal doğadan ilham alan dekorasyonlarda belirli bir doku oluşturmak için mobilyalarda kullanılan en temel malzeme ahşaptır elbette. Hareketli, yaşam dolu ahşap tasarımlar ve buna uygun dekorasyon seçimleri ile yatak odanızda tropikal yolculuklar yaratmanız mümkün. Adeta ince bir kumaş gibi işlenmiş bu harika yatak başı ünitesi de bunun en güzel örneği.
Az aslında çoktur felsefesi tam size göreyse dekorasyon tarzı olarak da minimalist bir yaklaşım tercih edeceğinden eminiz. Yatak odaları ise minimal tarzın en çok yakıştığı yaşam alanlarının başında geliyor çünkü yatak odalarının temel işlevi huzurlu bir uyku ortamı sağlamak.
Klasikten vazgeçemeyenler içinse bu tarz gösterişli ve göz alıcı seenekler her zaman öne çıkıyor. Geleneksel motiflerle süslenmiş görkemli ve ayrıntılı yatak başı tasarımları yatak odalarını etkileyici yaşam alanlarına dönüştürmeye yetiyor.