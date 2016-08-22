Farklı tarzlarda 10 yatak başı tasarımı

Yatağımız yoğun bir günün ardından kendimizi yenilediğimiz, eşimizle paylaştığımız, en güzel rüyalarımızı gördüğümüz ve hayata ve geleceğe dair hayaller kurduğumuz yerdir. Bu yüzden yatağınızın konumunun, etrafındaki mobilya ve objelerin, yatak odanızın dekorasyonunun yaşam kalitenizde çok büyük bir yeri var. Feng Shui gibi objelerin ve mobilyaların enerjileri olduğuna inanılan ve bu enerjileri yönlendirerek en sağlıklı ve kusursuz yaşam alanlarının yaratılmasını sağlayan disiplinlerde yatak odası dekorasyonlarında en önemli unsur olarak yatak başlarına odaklanılır. Yatak başları yatak odalarının belirleyici tasarım unsurlarıdır ve gündelik yaşam enerjilerinizdeki yeri çok büyüktür. Yatak odanız için yatak başı ünitesi seçerken dikkat etmeniz gereken en önemli şey karakter özelliklerinize uygun, estetik olarak tatmin edici ve odanın genel yapısıyla ahenk içinde bir tasarım tercih etmektir. Bu yazımızda yatak odalarınızda seçeceğiniz yatak başı üniteleri için ilham verici özelliklere sahip 10 farklı yatak başı tasarımını derledik.