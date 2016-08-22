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Farklı tarzlarda 10 yatak başı tasarımı

Homify TR Homify TR
CASA MONÉ, NIVEL TRES ARQUITECTURA NIVEL TRES ARQUITECTURA Eklektik Yatak Odası
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Yatağımız yoğun bir günün ardından kendimizi yenilediğimiz, eşimizle paylaştığımız, en güzel rüyalarımızı gördüğümüz ve hayata ve geleceğe dair hayaller kurduğumuz yerdir. Bu yüzden yatağınızın konumunun, etrafındaki mobilya ve objelerin, yatak odanızın dekorasyonunun yaşam kalitenizde çok büyük bir yeri var. Feng Shui gibi objelerin ve mobilyaların enerjileri olduğuna inanılan ve bu enerjileri yönlendirerek en sağlıklı ve kusursuz yaşam alanlarının yaratılmasını sağlayan disiplinlerde yatak odası dekorasyonlarında en önemli unsur olarak yatak başlarına odaklanılır. Yatak başları yatak odalarının belirleyici tasarım unsurlarıdır ve gündelik yaşam enerjilerinizdeki yeri çok büyüktür. Yatak odanız için yatak başı ünitesi seçerken dikkat etmeniz gereken en önemli şey karakter özelliklerinize uygun, estetik olarak tatmin edici ve odanın genel yapısıyla ahenk içinde bir tasarım tercih etmektir. Bu yazımızda yatak odalarınızda seçeceğiniz yatak başı üniteleri için ilham verici özelliklere sahip 10 farklı yatak başı tasarımını derledik.

Akdeniz esintileri

VALE DO LOBO, Staging Factory Staging Factory Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Doğal ve sıcak görünümüyle Akdeniz stilinin etkili bir örneği olarak karşımıza çıkan bu yatak başı, dekorasyonlarında huzur ve naturel bir etki arayanlar için harika bir seçenek. Doğal ahşaptan üretilen yatak başı ünitesinin yalın görünümü, göz yormayan modern ışıklandırma ögeleri ve sehpa olarak kullanılan hasır taburelerle tamamlanıyor.

Rustik

Recamaras Ecológicas, Biogibson Biogibson Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Biogibson

Biogibson
Biogibson
Biogibson

Rustik tarzlı mobilya ve tasarımların son yıllarda yine ön plana çıkmasının en önemli nedeni şüphesiz ki bu tarz mobilyaların geçmişle gelecek arasında doğal bir köprü kurmasıdır. Paletten yapılan bu yatak başı da nostaljik görünümlü çağdaş bir tasarım olarak kalbimizi çalıyor. Üstelik son derece ekonomik ve kendinizin yapabileceği kadar da kolay!

Modern kolonyal

Woodlands, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Kolonyal Yatak Odası
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Kolonyal stili modern bir yatak odasına uyarladığınızda sonuçlar son derece şaşırtıcı olabilir. Ferforje yatak başı üniteleri modern tarzı görkemli bir estetikle buluşturmanın en güzel yollarından biri.

İskandinav etkileri

FOTORREALISMOS, A|H Decoración e interiorismo A|H Decoración e interiorismo İskandinav Yatak Odası
A|H Decoración e interiorismo

A|H Decoración e interiorismo
A|H Decoración e interiorismo
A|H Decoración e interiorismo

Benzersiz, yaratıcı, şık ve otantik… Bu yatak odasında kullanılan dekorasyonu tanımlamak için en ideal sözcükler bunlar. Ancak İskandinav tarzının etkileri ile dizayn edilmiş bu şık ve sıra dışı yatak odasının baş rolünde elbette ezber bozan ve adeta gökyüzüne uzanıyormuş gibi uzanan ve yatağın üzerine doğru kıvrılan yatak başı var. Sizi kabuslardan koruyan bir siperlik gibi…

Asya'dan gelen ilham

Интерьер 2-комнатной квартиры Новая Москва. Ватутинки, дизайн-бюро ARTTUNDRA дизайн-бюро ARTTUNDRA Asyatik Yatak Odası
дизайн-бюро ARTTUNDRA

дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA

Oryantal çizgilere sahip olan ve mistik ayrıntılarla donatılmış bu oda ise kesinlikle Asya tarzı dekorasyonlardan ilham almış. Ayrıntılı biz dizayn, dinginliğin gösterişli inceliklerle buluşması ve odanın geneline hakim olan huzurlu ama şık yapı yatak başında yaratılan detaylı dekorasyonla bütünleşiyor.

Kitap kurtları için

CASA MONÉ, NIVEL TRES ARQUITECTURA NIVEL TRES ARQUITECTURA Eklektik Yatak Odası
NIVEL TRES ARQUITECTURA

NIVEL TRES ARQUITECTURA
NIVEL TRES ARQUITECTURA
NIVEL TRES ARQUITECTURA

Kitapsız olmaz diyenlerdenseniz ve her gün kitap okumadan asla uykuya dalamıyorsanız yatak başı ünitesi olarak kütüphane kullanma fikrine de bayılacağınıza eminiz. Belki rüyalarınızda yatak başı kütüphanenize yerleştirdiğiniz en sevdiğiniz romanların, hikayelerin ve şiirlerin dünyasında gezinirsiniz, kimbilir…

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Tropikal bir yolculuk

Villa Farallón 14, BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS Tropikal Yatak Odası
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

Tropikal doğadan ilham alan dekorasyonlarda belirli bir doku oluşturmak için mobilyalarda kullanılan en temel malzeme ahşaptır elbette. Hareketli, yaşam dolu ahşap tasarımlar ve buna uygun dekorasyon seçimleri ile yatak odanızda tropikal yolculuklar yaratmanız mümkün. Adeta ince bir kumaş gibi işlenmiş bu harika yatak başı ünitesi de bunun en güzel örneği.

Minimal

CASA SV II, RM arquitectura RM arquitectura Minimalist Yatak Odası
RM arquitectura

RM arquitectura
RM arquitectura
RM arquitectura

Az aslında çoktur felsefesi tam size göreyse dekorasyon tarzı olarak da minimalist bir yaklaşım tercih edeceğinden eminiz. Yatak odaları ise minimal tarzın en çok yakıştığı yaşam alanlarının başında geliyor çünkü yatak odalarının temel işlevi huzurlu bir uyku ortamı sağlamak.

Geleneksel klasik

Suite Bedroom LOLA 38 Hotel Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
LOLA 38 Hotel

Suite Bedroom

LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel

Klasikten vazgeçemeyenler içinse bu tarz gösterişli ve göz alıcı seenekler her zaman öne çıkıyor. Geleneksel motiflerle süslenmiş görkemli ve ayrıntılı yatak başı tasarımları yatak odalarını etkileyici yaşam alanlarına dönüştürmeye yetiyor.

Çağdaş tasarım

homify Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
homify

homify
homify
homify

Sıradan yatak başlarını unutun! Çünkü son örneğimiz ezber bozan, çağdaş ve göz alıcı bir tasarım… Alışık olduğumuz duvar boyunca yayılan yatak başları yerine yatağın bir parçası olan kıvrımlı bir ünite, yarattığı fütüristik etkiyle rüyalarınızı geleceğe taşıyacak.

Komple tadilat: Eski bir daireye yeni bir çehre
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