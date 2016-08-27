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Kopya çekebileceğiniz 10 şahane country mutfak

Homify TR Homify TR
Загородный дом в скандинавском стиле, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Rustik Mutfak
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Kır hayatının ve onun estetik yönlerinin mutfaklara bir yansıması olan country tarzı mutfaklar, yalnız güzellikleriyle değil, esnek, kolay uygulanabilir ve her bütçeye uygun olma özellikleriyle de her dönem rağbet görüyorlar. Ahşabın, çiçek desenli örtülerin, canlı bitkilerin, köy fırınlarının ve daha başka unsurların karakterize ettiği bu şık mutfak tarzı, mutfağını yenilemek isteyenler için de oldukça cazip bir alternatif olarak dikkat çekiyor. Country tarzı gözünüze hoş görünüyorsa ve bu türden bir mutfağın içinde kendinizi rahat hissedeceğinizi düşünüyorsanız, geriye kalan parametreleri şimdilik bir kenara atabilirsiniz. Çünkü sizler için yaptığımız bu derlemedeki mutfaklardan da görebileceğiniz üzere, çok küçük bütçelerle, hatta elinizden bu tarz işler geliyorsa yalnız kendi emeğinizle bile mutfağınızda country tarzını yakalamanız mümkün. Gelin şimdi birbirinden güzel ve ilham verici bu mutfaklara biraz daha yakından bakalım. 

Basit ve şık

homify Rustik Mutfak Seramik
homify

homify
homify
homify

İşte sizi en yalın, en basit ve bir o kadar da güzel haliyle country tarzı bir mutfak. Son derece basit bir ahşap konstrüksiyonla oluşturulmuş mutfak tezgahı, aynı sadelikte mutfak dolapları ve rafları. Bunlara eşlik eden iki renkli duvar fayansları ve geometrik desenli yer karoları; işte bu kadar. Ortaya son derece şık bir kombinasyon çıkaran bu unsurların maliyetleri sizin de tahmin edebileceğiniz gibi bir hayli düşük. Üstelik bu sadelik içinde bir mutfaktan beklediğiniz her türlü donanım için de yeterince yer var. 

Rüstik ahşabın güzelliği

Загородный дом в скандинавском стиле, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Rustik Mutfak
COUTURE INTERIORS

COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS

Country tarzı mutfakların en önemli özelliklerinden biri yoğun ahşap kullanımı. Bu mutfakta rüstik ahşap kullanımının oldukça başarılı bir örneğini görüyoruz. Alt mutfak dolaplarının arasında kalan bir açıklıkta adeta bir köy evi gibi basit bir mavi örtünün perde olarak kullanılması, mekânı ucuz göstermek şöyle dursun son derece parlak bir fikir olarak kendini gösteriyor.

Mutfağınızın içinde bir köy fırını

Casa de Campo - Ibiúna, Célia Orlandi por Ato em Arte Célia Orlandi por Ato em Arte MutfakDepo & Kiler Tuğla Sarı
Célia Orlandi por Ato em Arte

Célia Orlandi por Ato em Arte
Célia Orlandi por Ato em Arte
Célia Orlandi por Ato em Arte

Geleneksel köy fırınları, başka herhangi bir pişirme türünden, herhangi bir üstün teknoloji ürünü fırından elde edemeyeceğimiz türden lezzetler sunar. Peki ya böyle bir fırın mutfağınızın içinde olsaydı? Oldukça marjinal görünen bu fikrin uygulanması aslında o kadar da zor değil. Yeter ki isteyin, biraz çabayla her şey mümkün.

Modern bir yorum

Asolo, Dibiesse SpA Dibiesse SpA MutfakDepo & Kiler
Dibiesse SpA

Dibiesse SpA
Dibiesse SpA
Dibiesse SpA

Country tarzına modern bir yorum getiren bu son derece geniş mutfak, özellikle kırmızı mutfak dolapları ve mermer tezgâhı ile dikkat çekiyor. Ahşap tavan ve çeşitli canlı bitkilerse mutfağa asıl rengini veren özellikleri.

Yalın bir tasarım

Property Renovation, Hartley Quinn WIlson Limited Hartley Quinn WIlson Limited MutfakDepo & Kiler
Hartley Quinn WIlson Limited

Property Renovation

Hartley Quinn WIlson Limited
Hartley Quinn WIlson Limited
Hartley Quinn WIlson Limited

Normal şartlar altında oldukça donuk bir renk olabilecek gri, bu mutfakta ahşap zeminlerin ve tezgâhın hemen bitişiğindeki pencere kenarına dizilen canlı bitkilerin yardımıyla yalın bir tasarımın ana unsuru olarak başarıyla görev yapıyor.

County tarzı eski olmak zorunda değil

Kitchen Projects, Stunning Spaces Ltd Stunning Spaces Ltd MutfakDepo & Kiler
Stunning Spaces Ltd

Kitchen Projects

Stunning Spaces Ltd
Stunning Spaces Ltd
Stunning Spaces Ltd

Sıkça yapılan yanlışlardan biri de country tarzı mutfakları eski köy evleriyle özdeşleştirip içlerinde hiçbir yeniliğin veya modern unsurun bulunmayacağını düşünmektir. Oysa bu tarzla her türlü yeniliği bir araya getirmek mümkündür. Örneğin son dönemde sıkça karşımıza çıkan bu dikey çekmeceler, doğru mutfak dolabı ve renk kombinasyonuyla birlikte country tarzı bir mutfakta kendilerine pekâlâ yer bulabilirler.

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Bir dağ evi mutfağı

Otros interiores de Patagonia Log Homes, Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Kırsal Mutfak Ahşap Ahşap rengi
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén

Ahşap bir dağ evinin mutfağı nasıl olmalı diye soracak olursanız, bize göre tam olarak böyle olmalı diyebiliriz. Granit mutfak tezgâhı ve ahşap mutfak dolapları ile göz dolduran bu mutfak, U şeklindeki kullanışlı yapısıyla da dikkat çekiyor.

Koyu renkler

Kuchnia koło Warszawy , ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ Rustik Mutfak
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Country tarzı mutfaklar canlı bir havaya sahip olmalarına karşın doğru bir kombinasyonla koyu renklerin de bu tür mutfaklarda kullanılmaları mümkündür. 

Her şeyiyle klasik

Chalet Atamisque, Bórmida & Yanzón arquitectos Bórmida & Yanzón arquitectos Rustik Mutfak
Bórmida &amp; Yanzón arquitectos

Bórmida & Yanzón arquitectos
Bórmida &amp; Yanzón arquitectos
Bórmida & Yanzón arquitectos

Ahşabın country tarzı mutfaklarda çok sık kullanıldığını ve önemli unsurlarından biri olduğunu belirtmiştik. Ancak her şeyiyle bir film karesini ya da bir tabloyu andıran bu nefis klasik mutfak, ahşabın da olmazsa olmaz olmadığını kanıtlar nitelikte.

Mutfakta bir antika

Cucina Silvy, Porte del Passato Porte del Passato MutfakDepo & Kiler
Porte del Passato

Porte del Passato
Porte del Passato
Porte del Passato

Antika denilebilecek kadar eski ve muazzam bir el işçiliği ürünü olan bu kesme tahtası, dayanıklı yapısı sayesinde bugün hâlâ aktif olarak kullanıma elverişli durumda. Bu türden bir donanımın country tarzı bir mutfağa ne kadar yakışacağını söylemeye bile gerek yok.

Kabus gibi bir ev nasıl güzelleşti
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