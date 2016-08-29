Eski ve bomboş bir çatıdan süper lüks bir çatı dairesine

Restorasyon, yenileme ve dönüşüm projeleri her zaman heyecan uyandırır. Eski, yıpranmış, zamanın gerisinde kalmış bir yapının, bir dairenin ya da bu örnekte olduğu gibi boş bir çatının bambaşka bir hale gelmesi, bu sürece tanıklık etmek, oldukça çarpıcı bir deneyimdir. Bu türden projeler aynı zamanda bizler için ilham kaynağı olurlar. Kendi evimiz, ofisimiz ya da bahçemiz için yeni olasılıkları keşfetmeye, gücümüz yettiğince bunları uygulamaya çalışırız. Bu yazımızın konusu olan çatı dairesinin, daha önce bir konut ya da bir teras dahi olmayan bomboş bir çatı halindeyken evrildiği nokta da hiç şüphesiz son derece esinleyici. Dilerseniz bu muazzam değişim sürecine biraz daha yakından bakalım.