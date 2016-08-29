Eski ve bomboş bir çatıdan süper lüks bir çatı dairesine

Restorasyon, yenileme ve dönüşüm projeleri her zaman heyecan uyandırır. Eski, yıpranmış, zamanın gerisinde kalmış bir yapının, bir dairenin ya da bu örnekte olduğu gibi boş bir çatının bambaşka bir hale gelmesi, bu sürece tanıklık etmek, oldukça çarpıcı bir deneyimdir. Bu türden projeler aynı zamanda bizler için ilham kaynağı olurlar. Kendi evimiz, ofisimiz ya da bahçemiz için yeni olasılıkları keşfetmeye, gücümüz yettiğince bunları uygulamaya çalışırız. Bu yazımızın konusu olan çatı dairesinin, daha önce bir konut ya da bir teras dahi olmayan bomboş bir çatı halindeyken evrildiği nokta da hiç şüphesiz son derece esinleyici. Dilerseniz bu muazzam değişim sürecine biraz daha yakından bakalım.
Bir dönem Antalya, Mersin gibi Akdeniz şehirlerinde de sıkça gördüğümüz bir manzara. Binaya bir çatı yapmak yerine açık şekilde bırakılmış. Kimi zaman maliyetten kaçmak için, kimi zaman da iklim avantajından ötürü bu şekilde bırakılan çatılar, bir süre sonra kirlenir, artık malzemelerle dolar ve son derece kötü bir görüntü oluşturur. Burada da durum farklı değil.
Bu boş çatı katının muazzam dönüşümünün önemli ayaklarından bir tanesi, çatının çevresinin ahşap bir perde yardımıyla bütünüyle kapatılması olmuş. Bu sayede adeta bahçeli bir ev görünümüne kavuşan çatı katının tüm alanı iç ve dış mekân olarak yararlanılabilir hale getirilmiş.
Aslında bu mutfak tam bir keyif mutfağı. Doğrudan mutfak tezgâhının üzerine yerleştirilmiş geleneksel pizza fırını ve yine tezgâhın üstünde bulunan sabit ızgarasıyla, her türlü yemeğin pişirilmesi için hazır bir donanıma sahip. Son dönemin trendlerinden olan mutfak barı da ihmal edilmemiş. Tarzı ve donanımıyla eski ve yeni unsurları buluşturan bu mutfak, keyifli dost meclislerinin aranan adresi olmaya aday.
Burada boş bir çatı katına iliştirilmiş basit bir kulübe ya da küçük bir çalışma odasından söz etmiyoruz. Bu çatı katı gerçek anlamda dört dörtlük bir daireye dönüştürülmüş. Nitekim oturma grubuyla, yemek masasıyla, televizyonuyla eksiksiz bir salonu da bulunuyor.
Eksiksiz donanımıyla tam bir ev olmasının yanı sıra, bu çatı katı manzarası, bol güneşi, canlı bitkileri ve ferahlığıyla aynı zamanda gerçek bir yazlık ev keyfi yaşatıyor. Evin dört bir tarafının yere kadar inen geniş cam kapılarla doğrudan terasa açılması da bu keyfi destekler nitelikte.
Peki ya evin içinde mini bir spa alanı ve hidromasajlı küvet keyfine ne dersiniz? Bu evin keyif dozu gerçekten de giderek yükseliyor. Bu çatının önceki halini bilen birini gözü kapalı olarak bu daireye getirseniz, ikisinin aynı yer olduğuna ikna etmeniz imkansız gibi bir şey.
Hidromasajlı küvetin bulunduğu bölüm her iki yönden de geniş cam kapılar sayesinde doğrudan dışarıya bakıyor. Arka tarafta ise daireye ait olan havuz ve tam karşıdaki heybetli dağ manzarayı daha bir doyumsuz hale getiriyor.
Bu evde gerçekten de yok yok! Aklınıza gelebilecek her türlü lüks mevcut. Buna özel bir havuz da dahil. Bir binanın en üst katında bir havuz yapmak ve onun doğru bir şekilde yalıtımını sağlamak gerçekten de zor bir iş. Ama bu çatıyı eve dönüştürmeyi kafaya koyanlar, bunun eksiksiz bir keyif evi olmasını istemişler. Bunu başaramadıklarını söylersek haksızlık etmiş oluruz.
İki duvarı kaplayan son derece geniş ayna kombinasyonuyla oldukça aydınlık bir ortam sunan banyo, evin geri kalanına yakışır nitelikte bir şıklık ve konfor da vaat ediyor.