İnsanın içini ısıtan 7 kır evi

Çoğunlukla geniş bir bahçe içinde veya ormanlık alanda inşa edilen kır evleri nostaljik olmakla birlikte doğa ile iç içe olmasından ötürü her zaman cazip olagelmiştir. Yedi farklı kır evini listelediğimiz yazıya göz atarak hayalinizdeki kır evini seçebilirsiniz.
Soğuk kış mevsimine dayanıklı ahşap ev iki katlı. Dış cephesi açık yeşil renkli binada geniş balkon ve verandalar dikkat çekici. Bu alanlara özel aydınlatması da bulunuyor.
Ahşap kır evinin içi de büyük oranda ahşaptan yapılma. Yalnız doğal taşlardan yapılma şömine bölümünde farklı bir malzeme kullanılmış. İki katlı olmasından kaynaklı yüksek tavanı avize seçimiyle mekanı heybetli hale getiriyor.
İskandinav ülkelerindeki kır evlerinde sık rastlanılan büyük saz çatılar evlere masalsı bir hava katmış. Dış cephesi bembeyaz evin bakımlı güzel bahçesi de her görenin içini açacak cinsten.
Ev yeterince geniş olsa da iç mekan baştan sona beyaz olarak dekore edilmiş. Mutfağın karşısına denk gelen yemek odasında kır evlerine özel doğal ahşap masa dikkat çekiyor. Diğer tüm mobilyalar son derece zarif seçimler. Yuvarlak lamba ise odanın odak noktası.
Farklı mimarisiyle dikkat çeken bu örnek, modern materyallere gerek duymadan doğal malzemelerle de özgün tasarımlar yapılabileceğini ispat ediyor. Her ne kadar eğilimli çatısından ötürü çok basık da görünse aslında ferah bir bina.
Krem renkli yumuşak kanepeleri hariç tüm eşyalar ahşaptan yapılma denebilir. Koyu tonlu ahşap koltuk ve duvarlarla kontrast oluşturuyor. Televizyon ünitesi yerine niş bulunan duvar ilginç bir dekor meydana getirmiş.
Kır evlerinde genellikle ahşap kullanımı yoğun olsa da taş evlere de rastlayabiliyoruz. Resimdeki ev iki katlı olup son derece geniş bir bina. Özellikle ön kısımda yine taştan yapılma sütunlar dikkat çekici.
Bir kır evinde görmeyi ummadığımız çarpıcılıktaki salon dekorasyonu gerçekten çok etkileyici. Odanın merkezinde bulunan devasa şöminenin görkemli bir tasarımı var. Yarısı saydam gibi duran metal merdiven ise bir o kadar müthiş. Şöminenin üzerindeki soyut resim salonun sanatsal stilini vurgulamış.
Saz çatısı ve kırmızı tuğla duvarlarıyla ilgi çekici olan kır evinin büyük pencereleri var. Bu sayede doğal gün ışığından bolca yararlanıyorlar.
Resimde gördüğünüz uzun oda evin çalışma odası. Büyük camlara denk gelen kitaplarla dolu raflar insana huzur veriyor. Böyle bir manzara eşliğinde kitap okumak şüphesiz çok keyifli olur. Tek ihtiyacınız belki sıcak bir kahve.
Büyük çatısı kır evine dışarı kapalı bir karakter katsa da sıcak havalarda gölge oluşturmak için ideal görünüyor. Çatıya destek olan beyaz sütunlar eve özgünlük katmış. Bahçe ise bakımlı ve güzel.
Ahşapla kaplı geniş salonun kemerli bir çatısı var. Bir duvar tamamen şömine için ayrılmış. Renkli taşlarla süslenen şömine dekoratif açıdan başarılı. Odanın her iki tarafında sürgülü cam kapılar bulunuyor. Bu sayede salon aydınlık hale gelmiş.
Tamamen doğal ortam içinde inşa edilmiş ev aslında oldukça eski. Dış cephesi taş kaplı evin balkonlarındaki ahşap çitler birbiriyle uyumlu tasarlanmış.
Kilim gibi geleneksel öğelerle döşenmiş yatak odası günümüzün dekorasyon stillerinden oldukça farklı. Bununla beraber tam da bu sebeple oldukça orijinal.
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