현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

İnsanın içini ısıtan 7 kır evi

nihal e. nihal e.
Home Staging Reetdachhaus auf Sylt, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt Kırsal Evler
Loading admin actions …

Çoğunlukla geniş bir bahçe içinde veya ormanlık alanda inşa edilen kır evleri nostaljik olmakla birlikte doğa ile iç içe olmasından ötürü her zaman cazip olagelmiştir. Yedi farklı kır evini listelediğimiz yazıya göz atarak hayalinizdeki kır evini seçebilirsiniz.

Karlar içinde yeşil kır evi

Интерьеры загородного дома из клееного бруса, Be In Art Be In Art İskandinav Evler
Be In Art

Be In Art
Be In Art
Be In Art

Soğuk kış mevsimine dayanıklı ahşap ev iki katlı. Dış cephesi açık yeşil renkli binada geniş balkon ve verandalar dikkat çekici. Bu alanlara özel aydınlatması da bulunuyor.

​Gösterişli salon

Интерьеры загородного дома из клееного бруса, Be In Art Be In Art İskandinav Oturma Odası
Be In Art

Be In Art
Be In Art
Be In Art

Ahşap kır evinin içi de büyük oranda ahşaptan yapılma. Yalnız doğal taşlardan yapılma şömine bölümünde farklı bir malzeme kullanılmış. İki katlı olmasından kaynaklı yüksek tavanı avize seçimiyle mekanı heybetli hale getiriyor.

​Masallardan fırlama

Home Staging Reetdachhaus auf Sylt, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt Kırsal Evler
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

İskandinav ülkelerindeki kır evlerinde sık rastlanılan büyük saz çatılar evlere masalsı bir hava katmış. Dış cephesi bembeyaz evin bakımlı güzel bahçesi de her görenin içini açacak cinsten.

​Zarif yemek odası

Home Staging Reetdachhaus auf Sylt, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt Kırsal Yemek Odası
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

Ev yeterince geniş olsa da iç mekan baştan sona beyaz olarak dekore edilmiş. Mutfağın karşısına denk gelen yemek odasında kır evlerine özel doğal ahşap masa dikkat çekiyor. Diğer tüm mobilyalar son derece zarif seçimler. Yuvarlak lamba ise odanın odak noktası.

​Sıra dışı kır evi

La casa del tejado hasta el suelo. Becerril de la Sierra, Madrid, Manuel Monroy Pagnon, arquitecto Manuel Monroy Pagnon, arquitecto Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto

Manuel Monroy Pagnon, arquitecto
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto

Farklı mimarisiyle dikkat çeken bu örnek, modern materyallere gerek duymadan doğal malzemelerle de özgün tasarımlar yapılabileceğini ispat ediyor. Her ne kadar eğilimli çatısından ötürü çok basık da görünse aslında ferah bir bina.

Rustik salon

La casa del tejado hasta el suelo. Becerril de la Sierra, Madrid, Manuel Monroy Pagnon, arquitecto Manuel Monroy Pagnon, arquitecto Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto

Manuel Monroy Pagnon, arquitecto
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto

Krem renkli yumuşak kanepeleri hariç tüm eşyalar ahşaptan yapılma denebilir. Koyu tonlu ahşap koltuk ve duvarlarla kontrast oluşturuyor. Televizyon ünitesi yerine niş bulunan duvar ilginç bir dekor meydana getirmiş.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

​Taş ev

Recupero di un edificio rurale situato all'interno del tessuto urbano, ariano architettura ariano architettura Modern Evler
ariano architettura

ariano architettura
ariano architettura
ariano architettura

Kır evlerinde genellikle ahşap kullanımı yoğun olsa da taş evlere de rastlayabiliyoruz. Resimdeki ev iki katlı olup son derece geniş bir bina. Özellikle ön kısımda yine taştan yapılma sütunlar dikkat çekici.

​Artistik salon

Recupero di un edificio rurale situato all'interno del tessuto urbano, ariano architettura ariano architettura Modern Evler
ariano architettura

ariano architettura
ariano architettura
ariano architettura

Bir kır evinde görmeyi ummadığımız çarpıcılıktaki salon dekorasyonu gerçekten çok etkileyici. Odanın merkezinde bulunan devasa şöminenin görkemli bir tasarımı var. Yarısı saydam gibi duran metal merdiven ise bir o kadar müthiş. Şöminenin üzerindeki soyut resim salonun sanatsal stilini vurgulamış.

​Kırmızı tuğla duvarlar

Wiederaufbau eines denkmalgechützten Bauernhauses, Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke Modern Evler
Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke

Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke
Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke
Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke

Saz çatısı ve kırmızı tuğla duvarlarıyla ilgi çekici olan kır evinin büyük pencereleri var. Bu sayede doğal gün ışığından bolca yararlanıyorlar.

​Manzara karşı kitap okumak

Wiederaufbau eines denkmalgechützten Bauernhauses, Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke Modern Çalışma Odası
Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke

Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke
Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke
Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke

Resimde gördüğünüz uzun oda evin çalışma odası. Büyük camlara denk gelen kitaplarla dolu raflar insana huzur veriyor. Böyle bir manzara eşliğinde kitap okumak şüphesiz çok keyifli olur. Tek ihtiyacınız belki sıcak bir kahve.

​Modern kır evi

RIVERSIDE, OMERLI / ISTANBUL SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Kırsal Evler
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

RIVERSIDE, OMERLI / ISTANBUL

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

Büyük çatısı kır evine dışarı kapalı bir karakter katsa da sıcak havalarda gölge oluşturmak için ideal görünüyor. Çatıya destek olan beyaz sütunlar eve özgünlük katmış. Bahçe ise bakımlı ve güzel.

​Büyük salon

RIVERSIDE, OMERLI / ISTANBUL SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Kırsal Oturma Odası
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

RIVERSIDE, OMERLI / ISTANBUL

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

Ahşapla kaplı geniş salonun kemerli bir çatısı var. Bir duvar tamamen şömine için ayrılmış. Renkli taşlarla süslenen şömine dekoratif açıdan başarılı. Odanın her iki tarafında sürgülü cam kapılar bulunuyor. Bu sayede salon aydınlık hale gelmiş.

​Doğa içinde

Balayı Evi Hoyran Wedre Country Houses Akdeniz Evler
Hoyran Wedre Country Houses

Balayı Evi

Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses

Tamamen doğal ortam içinde inşa edilmiş ev aslında oldukça eski. Dış cephesi taş kaplı evin balkonlarındaki ahşap çitler birbiriyle uyumlu tasarlanmış.

​Nostaljik yatak odası

Balayı Evi Hoyran Wedre Country Houses Akdeniz Yatak Odası
Hoyran Wedre Country Houses

Balayı Evi

Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses

Kilim gibi geleneksel öğelerle döşenmiş yatak odası günümüzün dekorasyon stillerinden oldukça farklı. Bununla beraber tam da bu sebeple oldukça orijinal.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Özgün ve olağanüstü aile evleri’ başlığına bakabilirsiniz.

Küçük evler için 11 gardırop fikri
Bu kır evlerinden siz hangisini en çok beğendiniz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler