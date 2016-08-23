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​Kendin yap: Mutfağını sen tasarla

nihal e. nihal e.
싱크대 셀프 인테리어 , little lamb story little lamb story İskandinav Mutfak
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Mutfaklar kendimiz ve sevdiklerimiz için yemek hazırladığımız kimi zaman kahve ve çay içtiğimiz, kısaca çok fazla zaman harcadığımız yerlerden birisidir. Birçok evde aile ve arkadaşların buluşma noktasıdır. Dolayısıyla konuksever biriyseniz mutfağın güzel bir atmosferi olması gerekir. Mutfağınızı daha cazip bir yer haline getirmek istiyorsanız dekoruyla uğraşabilirsiniz. Eğer kendi başınıza bir şeyler yapmak konusunda hevesliyseniz kendi mutfağınızı dahi tasarlamak mümkün. Aşağıda bu konuda size fikir verecek bir mutfak tasarımı çalışması derledik. Kolları sıvamak isteyenler için iyi bir kaynak.

​Eski mutfak

싱크대 셀프 인테리어 , little lamb story little lamb story İskandinav Mutfak
little lamb story

little lamb story
little lamb story
little lamb story

Mutfak tasarımında uzman yardımı almadan yapabileceğiniz değişiklikler vardır. Bu mutfak örneği de kendi başınıza uygulayabileceğiniz bir tasarım hikayesi anlatıyor. Siz de kendi mutfağınızı yenilemeden önce o mutfakta neyi sevmediğinize karar verin. Daha modern? Daha konforlu? Ne istediğinize karar verdikten sonra emin olun sonuç sizi çok daha mutlu edecek.

Örnek mutfağın eski hali donuk ve renksiz. Ham ve soğuk bir tarzı olan mutfak dolaplarında birtakım değişiklikler yaparak daha dinamik bir tasarım elde etmeyi deneyeceğiz.

​Yeni mutfak

싱크대 셀프 인테리어 , little lamb story little lamb story İskandinav Mutfak
little lamb story

little lamb story
little lamb story
little lamb story

Dönüşümden sonra mutfak şimdi çok daha cazip ve kendine özgü görünüyor. Soğuk metalik kısımlar pastel renkli elemanlar ve ahşap malzemelerle değiştirildi. Aynı zamanda dekoratif açıdan bazı ilginç eklemeler yapıldı. Şimdi sırayla ayrıntılara bakalım.

​Adım 1: Malzeme alımı ve panellerin hazırlanması

싱크대 셀프 인테리어 , little lamb story little lamb story İskandinav Mutfak
little lamb story

little lamb story
little lamb story
little lamb story

İşe girişmeden önce çalışırken lazım olacak  matkap, tornavida, çekiç gibi malzemeleri stok yapıyoruz. Eğer bu aletler sizde yoksa para ödemeyin, hemen hemen her evde tamirat için malzeme bulunur. Bir tanıdığınızdan ödünç alın. Malzeme takviyesi yapıldıktan sonra resimde görmüş olduğunuz gibi ahşap panel kullanacaksanız eski mobilyalarınızdan marangoz yardımıyla bu panelleri edinebilirsiniz. Daha iyi görünmesi için yüzeyine boya da kullanabilirsiniz.

​Adım 2: Yeni parçalar

싱크대 셀프 인테리어 , little lamb story little lamb story İskandinav Mutfak
little lamb story

little lamb story
little lamb story
little lamb story

Dolap tasarımı için bir sonraki adım mutfak mobilyaları ve tezgahla renk uyumu sağlayan doğru kol seçimidir. Eğer plastik kullanacaksanız hazır olmak zorundasınız. Ama bu örnekte ahşap malzeme tercih edildiğinden yine marangoz yardımıyla elde edildi. Son şeklini aldıktan sonra ise matkapla delinerek vida ile dolap kapaklarına eklendi.

​Adım 3: Parçaların birleştirilmesi

싱크대 셀프 인테리어 , little lamb story little lamb story İskandinav Mutfak
little lamb story

little lamb story
little lamb story
little lamb story

Ahşap panellerin yüzeyi beyaza boyanarak resimde görmüş olduğunuz son hali aldı. Sonra eski dolapların kapıları sökülerek tutkal yardımıyla paneller kapakların üzerine yapıştırıldı ve 24 saat boyunca kurumaya bırakıldı. Burada önemli husus kullandığınız tutkalın kalitesiz bir yapıştırıcı olmaması. Böyle bir durumda emekleriniz çöpe gider.

​Adım 4: Pencere çerçeveleri

싱크대 셀프 인테리어 , little lamb story little lamb story İskandinav Mutfak
little lamb story

little lamb story
little lamb story
little lamb story

Eğer mutfağın ilk haline dikkatli bakarsanız üst dolapla lavabo tezgahı arasında kalan iki adet yatak küçük pencereyi fark edersiniz. Koyu ahşap renkli çerçevelerin, yenilemede kullanılan diğer ahşap tonuna yakın olması gerekiyor. Yoksa çirkin durur. Bu sebeple pencere çerçeveleri sökülerek açık bir renge boyandı.

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​Adım 5: Ahşap tezgahın kurulumu

싱크대 셀프 인테리어 , little lamb story little lamb story İskandinav Mutfak
little lamb story

little lamb story
little lamb story
little lamb story

 Metal tezgahı farklı bir malzemeden yapılma yeni bir tezgahla değiştirmek çok masraflı ve meşakkatli olur. Bu noktada pratik bir çözüm olarak eski metali sökmeden yüzeyi doğal ahşapla kaplanıyor.

​Adım 6: Yeni eklemeler

싱크대 셀프 인테리어 , little lamb story little lamb story İskandinav Mutfak
little lamb story

little lamb story
little lamb story
little lamb story

Dönüşüm bittikten sonra sıra mutfakta daha pratik hareket etmek için bir takım ekipman kullanmaya geldi. Hem mutfağı daha dekoratif gösterecek hem de el altında bulunmasını istediğiniz malzemelere kolayca erişim sağlayacak az yer kaplayan küçük duvar askılıkları bu iş için şahane.

​Adım 7: Küçük dekoratif objeler

싱크대 셀프 인테리어 , little lamb story little lamb story İskandinav Mutfak
little lamb story

little lamb story
little lamb story
little lamb story

Geriye son olarak mutfağın yeni dekorasyonuna uygun aksesuarlar seçmek kaldı. Yeni mutfağın bej, gri ve pastel pembe tonuna uygun dekoratif baharat şişeleri bu süsleme için ideal bir tercih.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Küçük giysi odalarına özel 12 yaratıcı fikir’ başlığına göz atabilirsiniz.

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