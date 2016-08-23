​Kendin yap: Mutfağını sen tasarla

Mutfak tasarımında uzman yardımı almadan yapabileceğiniz değişiklikler vardır. Bu mutfak örneği de kendi başınıza uygulayabileceğiniz bir tasarım hikayesi anlatıyor. Siz de kendi mutfağınızı yenilemeden önce o mutfakta neyi sevmediğinize karar verin. Daha modern? Daha konforlu? Ne istediğinize karar verdikten sonra emin olun sonuç sizi çok daha mutlu edecek.

Örnek mutfağın eski hali donuk ve renksiz. Ham ve soğuk bir tarzı olan mutfak dolaplarında birtakım değişiklikler yaparak daha dinamik bir tasarım elde etmeyi deneyeceğiz.