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Türkiye'den 6 farklı mucize salon

umit atdağ umit atdağ
Salon Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya Eklektik Oturma Odası
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Salonlar ev hanımlarının gözleri gibi baktıkları, estetik ve şık dekorasyonlar yaparak salonu evin en güzel yaşam alanlarıdır. Salon dekorasyonları için dikkat edeceğiniz  püf noktaları ile hayalinizde yer alan salonlara sahip olabilir dostlarınızla keyifli anlara geçirebilirsiniz. dekorasyon aşamasında kendi tarzınıza uygun, zevkiniz ile uyumlu renkler seçmeli, mucize gibi salon dekorasyonlarına imza atmalısınız. Bu gün homify farkı ile Türkiye genelinde yer alan mucize salon dekorasyonlarını inceliyoruz. salon dekorasyonlarının görsel açıdan, estetik açıdan irdeleyerek evinizdeki salonların farklı ve çok zarif salonlar olmasını sağlayabilirsiniz.

Pembe salon

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Bu resimde yer alan salon dekorasyonu   yemek odası ile sırt sırta bir şekilde dekore edilmiş ve açık bir salon olarak düşünülmüş. yemek odasının mor renkleri ile uyumlu olması açısından pembe renkler tercih edilmiş ve oturma grubunun insanı mutlu eden açık pembe renklerde olması sağlanmış. Beyaz orta masa  oturma grubunun ortasında bir yönetici gibi duruyor. Salon içinde bulunan ve açık pembe renklerdeki  konsol salonu oldukça zengin göstermiş.

Zarafet ve şıklık

E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV, Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Modern Oturma Odası
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV

Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

Bir salonun insani içine çekebilmesi için zarif ve şık bir salon olması gereklidir. Bu salon örneğinde olduğu gibi ilk bakışta sizi içine çekecek kadar güzel olması salonun karakterini de ortaya koyar. Beyaz oturma grupları ve siyah tv ünitesi konsepti oda içinde tezat renklerin şık dekorasyonunu ortaya çıkarmış. Zeminin açık renkli ahşap kaplama olması da salonun güzelliğini artırmış ve sonuç olarak  resimdeki gibi çekici ve görsel bir salon oluşturulmuş.

Renk dünyası

Oturma Odası Tasarımı Origami Mobilya Modern Oturma Odası
Origami Mobilya

Oturma Odası Tasarımı

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

Bir salonu dekore etmek için sadece mobilyalar ve yerleşim planı önemli değildir. Yerleşim planı dışında tercih edilen renkler de çok önemlidir. Resimde yer alan salon dekorasyonunda duvar dekorasyonu renkli ve canlı renklere sahip  çerçeveler ile yapılarak insanı mest eden bir güzelliğe sahip salon oluşturulması sağlanmış. Beyaz oturma grubu  renkli orta masa ve sehpalar renkli kişiliğiniz ile uyumlu olarak hayal dünyanızın somutlaşmış halini sembolize ediyor.

Akıllı tasarımlar

Salon Tasarımı Origami Mobilya Eklektik Oturma Odası
Origami Mobilya

Salon Tasarımı

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

Salonun hem görsel hem de kullanışlı olmasını sağlayan en temek faktör akıllı bir tasarıma sahip olmasıdır. Resimde yer alan salon dekorasyonunu incelediğinizde asma kat yanında kalan çukur alan şık bir tasarımla muhteşem güzellikte bir salon olarak dekore edilmiş. Renklerin titiz bir şekilde seçilmesi ve tasarıma uygun bir şekilde renklerin yerleştirilmesi ile insanları büyüleyen güzellikte ve şıklıkta bir salon ortaya çıkarılmış.

Yeşilin cazibesi

K. YILMAZ EVİ, Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Klasik Oturma Odası
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.

K. YILMAZ EVİ

Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.

Resimde yer alan salon dekorasyonu  ahşap yoğunlukta olsa da fıstık yeşili olarak tabir edilen yeşil rengin tonu ile muhteşem bir salon haline getirilmiş. Yeşil oturma grupları ahşap mobilyalar ile desteklenerek  aydınlatma ile birlikte şık ve zarif bir salon ortaya çıkarmış. Yeşil rengin albenisi ilk gördüğünüzde sizi kendisine çekiyor.

Sade salon dekorasyonları

Emre & Cansu Evi, Update İç Mimarlık Update İç Mimarlık Eklektik Oturma Odası Tuğla Rengarenk
Update İç Mimarlık

Emre & Cansu Evi

Update İç Mimarlık
Update İç Mimarlık
Update İç Mimarlık

Salonu dekore ederken tüm dekorasyon fikirleri gibi sade ve minimalist düşünce doğrultusunda mucizeler yaratabilirsiniz. Resimde yer alan salon dekorasyonunda çok sade mobilyalar ve duvar süslemesi ile çok şık bir salon dekorasyonuna imza atılmış. Tuğla duvar desenli duvar kağıdı ve açık renk ahşap zemin kaplaması salonun çekiciliğini artırmış.

Göz kamaştıran bir mutfak
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