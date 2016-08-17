Türkiye'den 6 farklı mucize salon

Bir salonun insani içine çekebilmesi için zarif ve şık bir salon olması gereklidir. Bu salon örneğinde olduğu gibi ilk bakışta sizi içine çekecek kadar güzel olması salonun karakterini de ortaya koyar. Beyaz oturma grupları ve siyah tv ünitesi konsepti oda içinde tezat renklerin şık dekorasyonunu ortaya çıkarmış. Zeminin açık renkli ahşap kaplama olması da salonun güzelliğini artırmış ve sonuç olarak resimdeki gibi çekici ve görsel bir salon oluşturulmuş.