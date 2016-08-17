Sadece boya değişimi ile yepyeni bir daire

Eviniz zamanla kasvetli gelmeye başladıysa bir takım değişiklikler yapmak kaçınılmaz hale gelir. Dekorasyonu yenilemek için mutlaka çok masraf yapmanıza gerek yok. Bazen duvarların rengini değiştirerek dahi büyük bir fark yaratabilmek mümkün. Bugünkü konumuz Fransız tasarımcı Melanie Courtaut eseri bir renk çalışması. Mevcut mobilyaların yenisini almadan veya duvarları yıkıp dökmeden sadece renklerle bir mekana nasıl dinamizm ve canlılık kazandırabileceğinize dair ilham verici bir örnek.
Bu kadar basit bir uygulamanın bir evi nasıl değiştirdiğine yakından göz atalım.
Daire kapısı her ne kadar geometrik şekli ile hareketli gibi görünse de dümdüz beyaz rengiyle yeterince dikkat çekmiyor. Oysa evinize gelen konuklar ilk izlenimlerini kapıda edinir. Dolayısıyla buranın dekorasyonu önemli.
Kapı aynı kapı, oysa şimdi ne kadar farklı görünüyor. Hint kültüründe enerjiyi sembolize eden ateş kırmızı sönük antreye dinamizm kazandırmak için oldukça başarılı bir tercih. Yalnızca kapının etrafında küçük duvar alanı boyandı ve fark ortada. Hangisi daha cazip, siz karar verin.
Yukarıdaki fotoğraftan görülmese de kırmızı rengi yalnızca kapı duvarına uygulanmadı. Aynı zamanda oturma odası ile mutfağı ayıran barın ön cephesine de sürüldü. Böylece geçişler daha net vurgulanarak sınırlar çizildi.
Mutfağın eski hali yine antrede olduğu gibi tamamen beyaz. Ancak abartılı beyazlık mekana donuk bir hava katmış. İkinci bir renge daha ihtiyaç var. Elektronik aletlerin metalik gümüşü mutfağın soğukluğunu kırmaya yetmiyor. Bitkilerin yeşilliği veya her biri farklı renkteki objeler uyumlu olmak bir yana dağınık bir manzara meydana getirmiş.
Boya değişimi kapıda olduğu kadar baskın değil ancak fark edilir ölçüde. Dolap kapaklarının kahverengi tonu arttırıldı.
Mutfakla oturma odası arasında kalan duvar rengi göz yormayan pastel bir renge boyandı. Bu ton baskın olmadığı için mekanı boğmazken aynı zamanda tek renk kullanımının yarattığı donukluğu kırarak mekana derinlik katıyor.
Büyük bir penceresi olmasına rağmen yemek odası karanlık görünüyor. Bu sorunu halletmek için duvarları renklendirmek yerine eşyaların düzeninin değiştirmek gerek.
Bu çalışmada yalnızca duvarlar değil mobilyalar da elden geçirildi. Bir önceki resimde net seçilmese de odada bulunan ahşap eşyaların tonu uyumsuzdu. Özellikle duvara beyaz şifonyer yemek masası ile yakışmıyordu. Şimdi ise takım gibi duran ahşap mobilyalar gayet estetik görünüyor.
Salona vintage doku veren üçgen çatıyı vurgulamak için pencerenin bulunduğu duvar bir ton koyuya boyandı. Bu proje dekorasyonda renk seçiminin önemi gösterirken cüzdanımızı yormadan evimizi nasıl canlandıracağımızı da kanıtlamış oldu. Uygulamadan önce tüm duvarların beyaz oluşu evi olduğundan daha geniş gösterme amaçlı olsa da bu derece beyazlık sönük bir atmosfer oluşturuyordu. Daire çok büyük olmadığı için duvarları baskın bir renge boyamak iyi bir sonuç vermezdi. Koyu renkler bulunduğu mekanı daha çok kapatır. Bu tür renkleri kapı örneğinde olduğu gibi küçük bölgelere uygulayabiliriz ancak.
Büyük değişiklikler yapmadan bir odaya canlılık vermek için ne yapılabilir? Eşyaları yenilemek ilk akla gelen fikir olsa da bu projenin amacı ev sahibinin cebini yormadan bir değişim yaratmaktı. Bunun için de doğru duvar noktalarına bir iki ton değişimi uygulayarak daireye derinlik kattı. Küçük ama etkili bir fikir. Şimdi ev çok daha iyi görünüyor.
Bu yazıyı beğendiyseniz ’Eski bir mutfağın heyecanlandıran değişimi’ başlığına göz atabilirsiniz.