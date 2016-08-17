현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Sadece boya değişimi ile yepyeni bir daire

nihal e. nihal e.
Conseil peinture et revêtement pour cette maison récente., Uniq intérieurs Uniq intérieurs Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Loading admin actions …

Eviniz zamanla kasvetli gelmeye başladıysa bir takım değişiklikler yapmak kaçınılmaz hale gelir. Dekorasyonu yenilemek için mutlaka çok masraf yapmanıza gerek yok. Bazen duvarların rengini değiştirerek dahi büyük bir fark yaratabilmek mümkün. Bugünkü konumuz Fransız tasarımcı Melanie Courtaut eseri bir renk çalışması. Mevcut mobilyaların yenisini almadan veya duvarları yıkıp dökmeden sadece renklerle bir mekana nasıl dinamizm ve canlılık kazandırabileceğinize dair ilham verici bir örnek.

Bu kadar basit bir uygulamanın bir evi nasıl değiştirdiğine yakından göz atalım.

​Sıradan bir giriş

Conseil peinture et revêtement pour cette maison récente., Uniq intérieurs Uniq intérieurs Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Uniq intérieurs

Uniq intérieurs
Uniq intérieurs
Uniq intérieurs

Daire kapısı her ne kadar geometrik şekli ile hareketli gibi görünse de dümdüz beyaz rengiyle yeterince dikkat çekmiyor. Oysa evinize gelen konuklar ilk izlenimlerini kapıda edinir. Dolayısıyla buranın dekorasyonu önemli.

​Ateş kırmızısı

Conseil peinture et revêtement pour cette maison récente., Uniq intérieurs Uniq intérieurs Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Uniq intérieurs

Uniq intérieurs
Uniq intérieurs
Uniq intérieurs

Kapı aynı kapı, oysa şimdi ne kadar farklı görünüyor. Hint kültüründe enerjiyi sembolize eden ateş kırmızı sönük antreye dinamizm kazandırmak için oldukça başarılı bir tercih. Yalnızca kapının etrafında küçük duvar alanı boyandı ve fark ortada. Hangisi daha cazip, siz karar verin.

Renk geçişleri

Conseil peinture et revêtement pour cette maison récente., Uniq intérieurs Uniq intérieurs Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Uniq intérieurs

Uniq intérieurs
Uniq intérieurs
Uniq intérieurs

Yukarıdaki fotoğraftan görülmese de kırmızı rengi yalnızca kapı duvarına uygulanmadı. Aynı zamanda oturma odası ile mutfağı ayıran barın ön cephesine de sürüldü. Böylece geçişler daha net vurgulanarak sınırlar çizildi.

Eski mutfak

Conseil peinture et revêtement pour cette maison récente., Uniq intérieurs Uniq intérieurs Klasik Mutfak
Uniq intérieurs

Uniq intérieurs
Uniq intérieurs
Uniq intérieurs

Mutfağın eski hali yine antrede olduğu gibi tamamen beyaz. Ancak abartılı beyazlık mekana donuk bir hava katmış. İkinci bir renge daha ihtiyaç var. Elektronik aletlerin metalik gümüşü mutfağın soğukluğunu kırmaya yetmiyor. Bitkilerin yeşilliği veya her biri farklı renkteki objeler uyumlu olmak bir yana dağınık bir manzara meydana getirmiş.

​Ve şimdi

Conseil peinture et revêtement pour cette maison récente., Uniq intérieurs Uniq intérieurs Modern Mutfak
Uniq intérieurs

Uniq intérieurs
Uniq intérieurs
Uniq intérieurs

Boya değişimi kapıda olduğu kadar baskın değil ancak fark edilir ölçüde. Dolap kapaklarının kahverengi tonu arttırıldı.

​Yeni duvarlar

Conseil peinture et revêtement pour cette maison récente., Uniq intérieurs Uniq intérieurs Klasik Mutfak
Uniq intérieurs

Uniq intérieurs
Uniq intérieurs
Uniq intérieurs

Mutfakla oturma odası arasında kalan duvar rengi göz yormayan pastel bir renge boyandı. Bu ton baskın olmadığı için mekanı boğmazken aynı zamanda tek renk kullanımının yarattığı donukluğu kırarak mekana derinlik katıyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

​Yemek odası

Conseil peinture et revêtement pour cette maison récente., Uniq intérieurs Uniq intérieurs Klasik Yemek Odası
Uniq intérieurs

Uniq intérieurs
Uniq intérieurs
Uniq intérieurs

Büyük bir penceresi olmasına rağmen yemek odası karanlık görünüyor. Bu sorunu halletmek için duvarları renklendirmek yerine eşyaların düzeninin değiştirmek gerek.

​Renk uyumu

Conseil peinture et revêtement pour cette maison récente., Uniq intérieurs Uniq intérieurs Klasik Yemek Odası
Uniq intérieurs

Uniq intérieurs
Uniq intérieurs
Uniq intérieurs

Bu çalışmada yalnızca duvarlar değil mobilyalar da elden geçirildi. Bir önceki resimde net seçilmese de odada bulunan ahşap eşyaların tonu uyumsuzdu. Özellikle duvara beyaz şifonyer yemek masası ile yakışmıyordu. Şimdi ise takım gibi duran ahşap mobilyalar gayet estetik görünüyor.

Son hali

Conseil peinture et revêtement pour cette maison récente., Uniq intérieurs Uniq intérieurs Klasik Oturma Odası
Uniq intérieurs

Uniq intérieurs
Uniq intérieurs
Uniq intérieurs

Salona vintage doku veren üçgen çatıyı vurgulamak için pencerenin bulunduğu duvar bir ton koyuya boyandı. Bu proje dekorasyonda renk seçiminin önemi gösterirken cüzdanımızı yormadan evimizi nasıl canlandıracağımızı da kanıtlamış oldu. Uygulamadan önce tüm duvarların beyaz oluşu evi olduğundan daha geniş gösterme amaçlı olsa da bu derece beyazlık sönük bir atmosfer oluşturuyordu. Daire çok büyük olmadığı için duvarları baskın bir renge boyamak iyi bir sonuç vermezdi. Koyu renkler bulunduğu mekanı daha çok kapatır. Bu tür renkleri kapı örneğinde olduğu gibi küçük bölgelere uygulayabiliriz ancak.  

Büyük değişiklikler yapmadan bir odaya canlılık vermek için ne yapılabilir? Eşyaları yenilemek ilk akla gelen fikir olsa da bu projenin amacı ev sahibinin cebini yormadan bir değişim yaratmaktı. Bunun için de doğru duvar noktalarına bir iki ton değişimi uygulayarak daireye derinlik kattı. Küçük ama etkili bir fikir. Şimdi ev çok daha iyi görünüyor.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Eski bir mutfağın heyecanlandıran değişimi’ başlığına göz atabilirsiniz.

Türkiye'den 6 farklı mucize salon
Bu küçük değişim hikayesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler