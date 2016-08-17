Sadece boya değişimi ile yepyeni bir daire

Eviniz zamanla kasvetli gelmeye başladıysa bir takım değişiklikler yapmak kaçınılmaz hale gelir. Dekorasyonu yenilemek için mutlaka çok masraf yapmanıza gerek yok. Bazen duvarların rengini değiştirerek dahi büyük bir fark yaratabilmek mümkün. Bugünkü konumuz Fransız tasarımcı Melanie Courtaut eseri bir renk çalışması. Mevcut mobilyaların yenisini almadan veya duvarları yıkıp dökmeden sadece renklerle bir mekana nasıl dinamizm ve canlılık kazandırabileceğinize dair ilham verici bir örnek.

Bu kadar basit bir uygulamanın bir evi nasıl değiştirdiğine yakından göz atalım.